Взрывчатка из супермаркета. Как Россия совершает преступления руками украинцев

Ввечері 23 липня, після участі в акції протесту під театром Франка, Роксолана Мариниченко зустрілася з подругою біля Золотих воріт у Києві. Вони зайняли вільний столик на терасі одного з кафе. Незабаром за столик поруч присіла літня жінка, яка мала з собою кілька сумок.

– Вона привернула мою увагу, тому що була у віці та абсолютно сама – це дисонувало з контингентом закладу. Я навіть подумала, якщо персонал почне до неї чіплятися, ми втрутимося і запропонуємо чимось її пригостити, – згадує Роксолана.

Відвідувачка якийсь час посиділа на терасі, а потім пішла, залишивши сумки. Повернулася вона уже в супроводі групи чоловіків у спортивному одязі. Спочатку в Роксолани спрацювала майданівська травма – вона сприйняла її супутників за провокаторів.

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– Уявіть собі: відбуваються протести неподалік, і тут в кафе заходить організована група молодиків у спортивному, в бейсболках і з закритими обличчями. Перша думка: тітушки так швидко організувалися.

Чоловіки оточили жінку й тихо з нею розмовляли. Та переважно мовчала. Роксолана через дивність ситуації підійшла до них і запитала в пані, чи все добре.

– Зі мною заговорив один з чоловіків, причому я запам'ятала, як він у відповіді "Вже все добре" акцентував саме на слові "вже", – розповідає вона.

Незабаром адміністрація кафе чомусь попросила дівчат перейти всередину закладу. Роксолана встигла помітити вміст однієї з сумок: коробку з червоною лампочкою, обмотану чорною ізоляційною стрічкою.

Тоді вона все зрозуміла.

Вміст сумки завербованої киянки

За даними СБУ, 74-річну киянку, яка принесла цей пакунок, російські спецслужби завербували в травні 2025 року. Вони видали себе за представників Служби безпеки України та переконували жінку, що вона діє в інтересах української державності.

23 липня киянка отримала від "куратора" координати схрону, забрала звідти пакунок із вибуховим пристроєм і привезла додому. Увечері їй наказали вирушити до кафе в центрі Києва і залишити сумку там.

Два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю майже 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті мали спрацювати у вечірню годину-пік, щоб вбити якомога більше людей.

Роксолані пощастило: того вечора завдяки роботі українських спецслужб вона вижила.

Якими методами сьогодні російські спецслужби намагаються вербувати українців, як змінюють свої підходи та хто стає їхньою цільовою аудиторією – вивчала "Українська правда".

В пріоритеті – люди похилого віку

Історія про киянку похилого віку, яка стала жертвою маніпуляцій росіян, не поодинока. На початку червня Служба безпеки України повідомила про нову тактику вербування українських громадян.

"Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер і люди похилого віку", – зазначили в СБУ.

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Росія змінює свої методи не тільки на лінії фронту. Її спецслужби адаптують підходи й до внутрішніх операцій на території України. Серед нових прийомів – тактика спецоперацій "під чужим прапором". Агенти ФСБ видають себе за співробітників СБУ і намагаються переконати людей, що ті виконують завдання в інтересах власної держави.

В СБУ наголошують, що раніше росіяни майже не використовували такий підхід, а зараз він стає тенденцією. Лише за першу половину літа українські спецслужби запобігли кільком таким злочинам.

"Тактика вербування, яку все частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження, – повідомляють у Службі безпеки України.

Тому літні люди й зацікавили фсбшників – іноді їх простіше ввести в оману. Найчастіше пенсіонерів лякають тим, що вони замовили нібито заборонений в Україні товар або користувалися для покупок сайтом із російським корінням – і тим самим профінансували ворожу державу.

Операція із затримання агента в Києві

Коли людина повірила в свою провину, невідомі пропонують їй допомогти із закриттям кримінального провадження. Платити за це потрібно не грошима, а виконанням завдань "на користь держави".

Завдання бувають різними: прослідкувати за кимось, перевезти невідомі предмети з однієї точки до іншої, переказати гроші на картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ", виготовити вибухівку з підручних засобів, підпалити автівку чи адмінбудівлю або здійснити іншу диверсію.

Втім, іноді літні люди йдуть на співпрацю з росіянами не через страх чи гроші, а з ідеологічних міркувань. Це особливо цінно для російських спецслужб, адже ресурс ідейних агентів за роки повномасштабної війни в них майже вичерпався.

– Зараз здебільшого є дві категорії завербованих людей. Перша категорія найбільша – це ті, що працюють за гроші. На превеликий жаль, такі люди завжди були і є, – каже УП експерт Центру соціально-політичних комунікацій на ім'я Сергій, який займається дослідженнями російських впливів. – Друга категорія людей менша, але вона є – це ті, проти яких (в росіян – УП) є якийсь компромат.

Суто ідейні також, звісно, є. Але порівняно з 2022 роком їхній відсоток дуже й дуже впав.

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Оперативник українських спецслужб, який попросив називати його Тарасом, згадує про одного літнього чоловіка, який став навідником для росіян. Одна із цілей, на яку він наводив, перебувала всього за 50 метрів від будинку його матері.

"Я гарно жив у часи СРСР, – зізнався той чоловік під час допиту. – А що мені дала Україна?".

Тарасу стало цікаво, чим можна пояснити "гарні часи". Врешті з'ясувалося, що батько співрозмовника був радянським військовим аташе, а мати працювала по партійній лінії на одному з військових заводів.

Насамперед ФСБШників цікавлять не просто літні люди, каже Тарас, а ті, хто до пенсії мав якусь вагу у суспільстві. Особливо приваблюють їх військові пенсіонери та колишні держслужбовці – в них можуть залишитися корисні зв'язки.

Не знала, що переносила вибухівку

Одного червневого ранку 2024 року запорізький виробник дронів і волонтер Рудольф Акопян вийшов із під'їзду та попрямував до припаркованого у дворі пікапа. Він вже був біля автівки, коли задзвонив телефон. Акопян зупинився, вирішивши розмовляти на вулиці. А за кілька секунд перед його очима розгорнулася сцена, яку він спершу не зміг усвідомити.

Немов за невідомим сигналом, двір раптом заполонили легковики правоохоронців та буси спецслужб. З транспорту стрімко вискочили озброєні люди. Акопян спостерігав, як спецназ когось затримує.

– Дуже здивував масштаб цього всього. Я в перші хвилини дивився і думав: вони ж не до мене. Потім до мене підійшли представники Служби безпеки України і сказали: "Друже, тобі повезло, сьогодні твій другий день народження. Ми затримуємо твоїх вбивць", – розповідає УП сам Акопян.

Так він дізнався, що в його пікап був закладений вибуховий пристрій та GPS-трекер, за допомогою котрого зловмисники відстежували маршрути волонтера. Вірогідно, щоб дізнатися точки виробництва БПЛА. Уже за тиждень Акопян залишив Запоріжжя, а ще за місяць перевів у безпечніші регіони України й своє виробництво.

Про деталі невдалого замаху він дізнався пізніше. Як встановило слідство, російські спецслужби завербували двох місцевих мешканців – заступника головного лікаря спеціалізованого будинку дитини та колишнього члена міського виборчкому. Вони й мали підірвати волонтера.

Дізнавшись імена підозрюваних, Акопян згадав, як один із них довгий час напрошувався з ним на зустріч, не даючи зрозумілих пояснень, чому його питання не можна обговорити телефоном.

Рудольф Акопян: "Я і виробник дронів, і волонтер, і займаюся громадською діяльністю. Тому їм важливо було мене знищити" Фото з facebook-сторінки Рудольфа Акопяна

Ця історія – одне з численних свідчень того, як Росія полює в українському тилу, використовуючи завербованих агентів проти військових, виробників дронів, волонтерів.

Та є в ній ще один показовий момент. Сьогодні російським спецслужбам не потрібно передавати вибухівку з РФ. За словами оперативника Тараса, все необхідне для вибухового пристрою зловмисники змогли купити у звичайному будівельному гіпермаркеті.

– Сьогодні немає нічого важкого в тому, щоб зробити вибухівку самому. Тим, хто готовий на це піти, російські куратори скидають інструкції – як створити вибухівку в домашніх умовах, – стверджує він і уточнює, що потрібну інформацію легко передати через соціальні мережі або закриті посилання на YouTube.

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У лютому цього року на Хмельниччині двоє завербованих агентів організували вибух біля будівлі ТЦК. Один із них, 17-річний студент коледжу, за інструкціями куратора виготовив вибуховий пристрій – з гайками, обрізками арматури та мобільним телефоном для дистанційної детонації. Потім заклав його у схованку, і на цьому його частина роботи завершилася.

Другий агент забрав пристрій, щоб віднести його до будівлі ТЦК. Проте розуміючи, що його можуть підірвати разом із пакетом, він викликав кур'єра служби доставки та передав вантаж йому.

Результат: вибух біля ТЦК, кур'єр загинув, вісім людей отримали поранення. Підозрюваних затримала СБУ та Нацполіція.

В умовах, коли російські спецслужби використовують людей всліпу, небезпечним стає звичайна передача пакунків від незнайомців. Тому правоохоронці закликають українців уникати таких ситуацій.

– Недавно була ситуація, я її запам'ятав. В одному з міст України жінка переносила в пакетах вибухові пристрої. Коли вона підійшла до узгодженої локації, її підірвали. На мою думку, вона не знала, що переносила, – розповідає Сергій.

Проте випадок на Хмельниччині показує, що іноді під ударом можуть опинитися навіть ті, для кого передача вантажу є професією.

Гнівні коментарі як маркер для ФСБ

Одного разу Сергій став свідком, як на набережній одного українського міста двоє хлопців трохи за 20-ть агресивно чіплялися до дівчат-підлітків.

– І якраз проходили двоє військових у формі, які заступилися за дівчат, – розповідає він. – Увечері в одному з телеграм-каналів я побачив відео цієї ситуації. У підпису йшлося про звірства ТЦК.

Наприкінці липня цього року командування Сухопутних військ відзвітувало, що вони за місяць розглянули 244 публічні інциденти щодо ТЦК. 210 з них виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО.

Дописи, скеровані проти роботи військовослужбовців ТЦК, не лише розпалюють громадське обурення. Вони також допомагають російським спецслужбам вишукувати потенційних жертв – через коментарі, які залишають українці в соцмережах. Вербувальник вступає з обуреним дописувачем у переписку. А далі – як піде. Іноді навіть ця переписка може стати предметом для шантажу, якщо ФСБшник переконає співрозмовника, що той вже наговорив собі на строк.

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Особливу увагу вербувальники приділяють людям із залежностями – наркотичною чи ігровою або фінансовими боргами. Держзрада подається їм як легкий спосіб заробітку. І звісно, через обіцянку швидких грошей російські спецслужби намагаються завербувати й молодь, яка й надалі посідає окреме місце в сфері їхніх інтересів.

"Щодня через комп'ютерні ігри, чати та соцмережі російські спецслужби намагаються завербувати українських підлітків для вчинення злочинів проти України. Пропонуючи "легкі заробітки", ворог просить сфотографувати військові об'єкти, підпалити авто ЗСУ, перенести пакунок з вибухівкою або вчинити інші дії, які законодавство кваліфікує як диверсію чи теракт", – так у СБУ та Нацполіції анонсують новий етап кампанії з протидії вербуванню молоді.

Один із найбільш гучних випадків, коли росіяни використовували неповнолітніх, стався цього року в Івано-Франківську. 11 березня ворожі спецслужби дистанційно підірвали двох завербованих підлітків 17 та 15 років, які переносили вибухівку до місця закладки.

Іноді ФСБ перетворює завдання для неповнолітніх на квест-гру, де потрібно дістатися до точки та сфотографувати об'єкт. На фото – фрагмент переписки між неповнолітнім харків'янином та його російським куратором

Новий спосіб вийти на контакт із молоддю – оголошення про роботу без досвіду, які з'являються на вулицях українських міст. Іноді вони просто нанесені фарбою на стіни. QR-код цих оголошень веде до телеграм-канала із назвою радянського молодіжного тележурналу. Раніше в такий спосіб знаходили клієнтів наркоторговці та шахраї, тепер цей досвід перейняли вербувальники.

Проте основним каналом залучення молоді залишається телеграм: через канали знайомств, зокрема для ЛГБТ, а також гік- та геймерські спільноти.

– Я долучився до одного з каналів ЛГБТ знайомств, і фактично одразу мені написав хлопець, якому було до 25-ти років, – розповідає УП один із відвідувачів таких каналів. – Я намагався з ним фліртувати, але він постійно повертався до теми ТЦК. Я декілька разів намагався перевести тему розмови, але мій співрозмовник далі вів свою лінію. Я зрозумів, що надалі продовжувати розмову небезпечно, тому заблокував його.

У березні цього року 14-річну дівчину спіймали на спробі вчинити теракт у Тернополі. Її завербували через телеграм – змусили до співпраці шантажем. Росіяни зламали її телефон та погрожували поширенням інтимних фото.

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– Хлопчики та дівчата виконують завдання за 500 доларів і думають, що не поїдуть до тюрми, адже неповнолітні. Але ж це (держзрада – УП) особливо тяжка стаття, – зітхає Тарас.

Стрічка новин СБУ рясніє повідомленнями про викриття чергового агента ФСБ. Чому відчуття самозбереження та збільшення випадків, коли куратори підривають завербованих ними людей, не зупиняють українців від співпраці з ворогом?

– Ви знаєте, це питання з посмішкою на обличчі, – відповідає на це Сергій. – Ці люди думають, що попастися може хто завгодно, але тільки не вони. Що вони розумні. Але людина, яка спеціально не підготовлена, зробить стільки помилок, що її одразу піймають.

Проте на питанні, на що чекати далі, Сергій не посміхається. Росія вже влаштовує теракти руками агентів. І в майбутньому, вважає він, таких випадків побільшає – особливо в тих українських областях, які Росія не захопила, але у свою конституцію внесла. І для самих завербованих їхня співпраця все частіше завершуватиметься загибеллю.

Тому що прогресують способи вербування, вдосконалюються методи контрдії, а от ставлення до агентів як до розхідного матеріалу залишається незмінним.

Рустем Халілов, Софія Челяк