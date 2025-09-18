Один из пяти менеджеров президента. Как УП нашла в Европе фигуранта дела НАБУ и экскуратора экономики Шурму

Рік тому заступник керівника Офісу президента – головний куратор економіки та енергетичної сфери Ростислав Шурма раптово залишив високу посаду. За свідченнями численних джерел "Української правди" в політичних і бізнесових колах, це сталося через високу ймовірність, що США введуть проти нього санкції за надмірний і неконституційний вплив на цілі галузі країни.

Паралельно Національне антикорупційне бюро України і та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжували розслідування стосовно топового посадовця. Сталося це після резонансного матеріалу редакції Бігус.Інфо. Йдеться про розслідування щодо того, як держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації.

З липня 2022 по липень 2023 року, за інформацією журналістів, компанії сукупно отримали понад 320 мільйонів гривень оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від державного підприємства "Гарантований покупець". При цьому зазначалось, що співвласником двох компаній був брат посадовця ОП Ростислава Шурми Олег Шурма.

Реклама:

Після відставки Шурма, батько трьох неповнолітніх дітей, залишив країну і поквапився возз'єднатись із родиною. Не живе в Україні і брат Ростислава Шурми Олег. Він також є фігурантом вищезгаданої справи НАБУ і САП.

Здавалося, українське суспільство почало забувати про Шурму. Однак, як стверджують співрозмовники УП серед народних депутатів, вранці 15 липня Шурма подзвонив одному з високопоставлених співробітників Офісу президента і повідомив, що за його адресою проживання в передмісті Мюнхена детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки й вилучили його телефон.

Наразі, за інформацією джерел "Української правди" в бізнес-колах, Шурма через адвокатів намагається переконати німецьких правоохоронців, що обшуки у нього – це політичне переслідування, тож вміст його телефону не можна передавати українським правоохоронцям.

Щоправда, про яке політичне переслідування менеджера Офісу президента, який ще рік тому курував всю економіку і всю енергетику всієї країни, може йти мова – питання риторичне. Ба більше, Ростислав Шурма і сьогодні продовжує бути представником держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Попри те, що обидва брати ведуть закритий спосіб життя, "Українська правда" змогла знайти і Ростислава Шурму, і його брата в сусідніх європейських країнах раніше за НАБУ і САП. Подробиці дізнайвайтеся в нашому новому матеріалі.

Михайло Ткач, УП