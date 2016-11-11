Страх и ненависть в США

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Пятница, 11 ноября 2016, 15:20
Татьяна КозыреваTanya Kozyreva
журналист

На ранок після перемоги кандидата від республіканської партії Дональда Трампа Нью Йорк прокинувся у страху й ненависті. В одному з найліберальніших міст світу раптом почали помічати колір шкіри, гендер і походження.

Толерантність до інакомислення змінилаcь стигматизацією та радикалізмом.

Расизм, сексизм, ісламофобія і нетерпимість до ЛГБТ-спільноти – усе те, від чого останні півстоліття емігрували до Нью Йорку, що здавалося перегорнутою сторінкою у історії США – змусило американців вийти на вулицю після оголошення результатів президентських перегонів.

"Не мій президент!" – вигукують у 10 великих містах США, і протест цей не так політичний, як за права людини. Не спринт – а марафон, довжиною у чотири наступні роки Трампа-президента.

"Нью Йорк ненавидить тебе!"

"Hands off my pussy!" ("Руки геть від моєї розкішниці!" – УП) написано на транспаранті Ізабель. Блакитноока блондинка із туго зібраним у хвіст волоссям разом із тисячами ньюйоркерів під стінами резиденції новообраного президента у Trump Tower (Вежа Трампа – УП) на П’ятій Авеню Манхеттена вигукує: "Ми не приймаємо обраного президента!"

"Расист, сексист, бузувір не заслуговує бути обличчям США", – думками про зіпсовану репутацію країни Ізабель ділиться, не відступаючи ані на крок від свого бойфренда.

Ісмаел має єгипетське походження, мусульманську віру й кофту із надписом "Мир". Він народився і виріс у США, однак не почувається безпечно у країні, де президентом обраний автор заяв про депортацію "мусульман зі США":

"Дональд Трамп хоче депортувати біженців, що втекли від війни у Сирії, заявляє, що мусульмани знають, хто є терористи! Це безглуздо!"

Усі образливі висловлювання новообраного президента США на адресу мусульман зникли із сайту Дональда Трампа після оголошення результатів виборів.

"Дональд Трамп, на вихід! Переселенцям – вхід вільний" – підхоплюють гасло ньюйоркери. На стіні, яку видно із вікон бізнес-центру майбутнього президента США, з’являється велетенська проекція із написом: "Нью Йорк ненавидить тебе!"

"Він фашист! Мені соромно мати такого президента", – зізнається Келін із прапором кольорів веселки на спині. – "Республіканці повністю прибрали до рук Конгрес, і вони заберуть права ЛГБТ-спільноти".

Півстолітня боротьба за права ЛГБТ-спільноти у США почалася саме у Нью-Йорку із протесту під стінами гей-клубу "The Stonewall Inn". Тоді, у 1969 році активісти вимагали зупинити насильство поліції. Після розстрілу півсотні клієнтів гей-клубу "Пульс" у місті Орландо, штат Флорида, у 2016-му, Нью Йорк влаштував наймасштабніший за всю історію Прайд.

Легалізувати одностатеві шлюби в усій країні Верховний Суд США наважився лише у 2015-му. Вже за півроку в інтерв’ю Fox News кандидат у президенти США Дональд Трамп обіцяв призначити таких суддів, що таке право скасують.

"Я – гей! І маю друзів, які от прямо зараз ридають, бояться виходити за поріг власної кімнати, бо наше життя у небезпеці через цього виродка!" – зриваючись на крик, захриплим голосом пояснює своє невдоволення Бенджамін і показує середній палець вежі Трампа. Як представник ЛГБТ-спільноти, він упевнений, що персона новоспеченого президента радикалізує тон латентних гомофобів:

"Зараз вони впевнені, що можуть бути расистами, гомофобами, можуть чинити злочини на ґрунті ненависті й не нести покарання за це, як не несе його наш довбонутий президент".

Сьогодення у США син філіппінки і єврея порівнює із фашистською сторінкою історії Німеччини, про яку він знає від родичів-дисидентів, що вижили у концентраційних таборах.

"Він наш наступний Гітлер, якщо ми його не зупинимо!", – додає Бенджамін.

"Пішла до біса твоя стіна!"

"Єднаймося! Нас ніхто не захистить!" – вигукують іспанською, взявшись за руки, латиноамериканці.

Для найбільшої ком’юніті у США, що налічує 23 мільйони зареєстрованих виборців, президентство Трампа – справжній виклик.

Республіканець побудував передвиборчу кампанію на стіні між США та Мексикою, яка, за словами майбутнього президента, поверне "синім комірцям" роботу і не коштуватиме американцям ані цента, оскільки 11 мільйонів на будівництво із власного бюджету виділить Мексика.

Трамп неодноразово висловлювався мовою ненависті на адресую мексиканців: "Вони привозять із собою наркотики. Привозять злочини. Вони расисти. І дехто з них, я підозрюю, хороші люди"

"Я тут для своєї мами і бабусі! Наші родичі інвестували чимало зусиль, щоб ми жили кращим життям і здобули тут освіту", – пояснює природу свого страху американка мексиканського походження Леслі Делакруз: "Я боюся, що його не зупинить навіть Конгрес, якщо він захоче влаштувати масові депортації".

Іронія долі мексиканки Хімени в тому, що до ліберального Нью Йорку на навчання вона приїхала, коли родина Трампів готується до переїзду у Білий Дім.

"Це ляпас усьому прогресивному світу! Це крок назад! Менше стін – більше людей, об’єднаних спільними цінностями", – зважено висловлює свою позицію мексиканка і підхоплює гасло натовпу: "Пішла до біса твоя стіна! Пішла до біса твоя стіна!"

Відповідно до національних екзіт-полів 29% латиноамериканців США проголосували за Трампа, утім лідери громади вже встигли заперечити вражаюче високі показники.

Мексика відреагувала на перемогу Трампа рекордним обвалом песо, з огляду на те, що республіканець обіцяв розірвати торгові договори Мексикою і США.

"Моє тіло – мій вибір"

"Це жахливо! Це підґрунтя для культивації ґвалтівників в Америці. Крапка!" – рефлексує 18-річний студент під стінами вежі, названої іменем чоловіка, який у відеозапису десять років тому, у віці шістдесяти, захоплено розповідає телеведучому, що така відома і упізнавана особистість як Трамп, може дозволити собі схопити будь-яку жінку за піхву.

"Людям буде здаватися, що це нормально, бо ґвалтівник у Білому Домі, – додає 19-річна студентка Університету Нью Йорка, – я родом із Огайо, але сьогодні я цим не пишаюсь".

Штат Огайо, як і Флорида та Північна Кароліна, фактично подарували перемогу у виборах президента Дональду Трампу, кандидату від Республіканської партії, який на рівні із доступним медичним страхуванням, зниженням податків та підвищенням мінімальної заробітної платні, підтримують ще й заборону абортів.

"Моє тіло – мій вибір!" – вигукує Рейвін із Брукліну, чоловіки навколо підхоплюють: "Її тіло – її вибір!"

"Це порушує мої права як жінки. Я не можу жити в країні, що ігнорує, заперечує, принижує і радикалізує моє існування", – визнає афроамериканка. За кілька днів до фіналу передвиборчих перегонів Дональда Трампа підтримав Ку-клус-клан. Лише 8% афроамериканських виборців віддали свої голоси за кандидата від Республіканської партії.

Цікаво, що кандидата-жінку підтримали лише 51% білих жінок із вищою освітою, 64% неосвічених жінок проголосували за Трампа.

*   *   *

Потужний дзвінок до пробудження у перші дні після оголошення результатів передвиборчих перегонів прозвучав щонайменше у 10 містах мільйонниках.

Тисячі американців вийшли на вулиці, аби висловити природу свого страху і ненависті, незважаючи на першу промову Дональда Трампа-переможця виборів про єднання країни. Кількадесят їх тут же арештували.

Чи вдасться Дональду Трампу зняти напруження у суспільстві, розколотому полярною ідеологією двох найпотужніших партій країни?

Чи готові ліберали США толерувати виборчу систему непрямого голосування, у якій переможця визначає кількість представників у колегії виборців, а не кількість голосів виборців?

Фактично абсолютну більшість останніх на виборах 2016 року отримала кандидатка від демократів Гілларі Клінтон за рахунок мегаполісів. Утім Білий Дім відійшов все ж республіканцю Дональду Трампу завдяки квотам колегії виборців у маленьких містах.

Республіканець Джордж Буш таким чином переміг у демократа Альберта Гора 2000 року.

Наскільки готові демократи розділяти цінності республіканців, що отримали усю повноту влади на щонайменше чотири наступні роки?

Чи відповідатимуть дії президента Трампа передвиборчій риториці?

У що трансформується страх і ненависть у США?

Доки немає відповідей на ці запитання, виникають інші – яке майбутнє у Сполучених Штатів Америки, і як скористаються таким розколом "союзники", що піднімали келих за переможця?..

Тетяна Козирєва, спеціально для УП

Темы: США Трамп акции
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