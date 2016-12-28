Армагеддон откладывается?

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Среда, 28 декабря 2016, 12:25
Олег ПетровецОлег Петровець
политический эксперт

Настання середи 22 грудня – українці боялися як Армагеддону. Адже саме в цей день могло розсипатися, наче замок із піску, одне із найвагоміших досягнень України за увесь час її незалежності – система електронного декларування статків можновладців, без якої викорінення корупції ризикує так і залишитись амбітною метою без реальних наслідків.

Саме на 22 грудня було призначене засідання Конституційного суду, на якому мали розглянути звернення групи народних обранців (переважно колишні соратники Віктора Януковича) річної давнини щодо скасування найпрогресивніших норм закону "Про запобігання корупції" у частині е-декларування – як таких, що суперечать Конституції України.

Варто нагадати, про що ж просять 48 нардепів:

– визнати неконституційним обов'язок декларувати майно членів родини, об'єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, готівку, фінансові зобов'язання, відомості про суттєві зміни у майновому стані та відомості про об'єкти декларування, що належать третім особам, але якими користуються декларанти або члени їхніх родин;

– заборонити Національному агентству з питань запобігання корупції користуватись реєстрами та інформаційними базами для перевірки декларацій, визначати точність оцінки задекларованих активів під час повної перевірки декларацій, а також проводити моніторинг способу життя декларантів та членів їхніх родин за заявами громадян, зі ЗМІ та інших джерел інформації;

– закрити вільний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій та скасувати кримінальну відповідальність за декларування завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.

Таким чином, у разі зайняття Конституційним судом позиції ініціаторів цих вимог, антикорупційна реформа, на яку так довго зважувалися і яка так болісно стартувала, могла безповоротно провалитися, так і не запрацювавши через певні обставини на повну. Адже рішення КС оскарженню не підлягає.

А це означало б фактично настання такого собі "армагеддону" у сподіваннях українців на припинення регресу, з яким наша країна рухається у своєму розвитку.

Чому? Та тому, що без викорінення корупції, яка повністю оповила усі сфери суспільного життя, розвиток України в такт з цивілізованим світом просто неможливий.

Не потрібно також забувати, що саме запровадження системи електронного декларування було однією з основних вимог ЄС для надання нашій країні безвізового режиму. Тому ставки, як бачимо, надзвичайно високі.

Що ж вирішив Суд 22 грудня?

Якщо коротко, рішення полягає у тому, що "Армагеддон" відкладається. Причому – на невизначений термін.

А якщо менш поетично – депутати-ініціатори подання просто проігнорували засідання, через що Суд змушений був відкласти розгляд.

І хоча неявка "ображених е-декларуванням" виглядає нелогічною, проте про її причини нескладно здогадуватись.

Справа втому, що напередодні світ побачив дуже цікавий документ під назвою "Експертний висновок про Фінансовий контроль за деклараціями про доходи і майно в Україні (Розділ VII Закону України "Про запобігання корупції")".

Документ розробили європейські експерти на прохання голови парламентського комітету із запобігання корупції. У ньому вони проаналізували український антикорупційний закон на предмет його відповідності дотриманню прав людини в частині приватності даних.

Так от, у цьому висновку Рада Європи повідомила, що положення проаналізованого закону "повністю відповідають найбільш прогресивним стандартам" і не порушують прав людини в частині приватності даних. Зокрема, високою оцінкою було відзначено більшість тих норм закону, які деякі нардепи вирішили оскаржити в Конституційному суді.

У свою чергу, голова антикорупційного комітету повідомив, що вже направив даний висновок Ради Європи до Конституційного суду, аби останній долучив його до справи.

Можливо, незадоволені е-декларуванням саме через цю обставину втратили надію на прийняття Судом для себе позитивного рішення – і тому не прийшли на засідання.

Не виключено й те, що їм просто потрібен додатковий час, аби обміркувати подальшу стратегію своїх дій у зв’язку з новими обставинами.

Але як би там не було, питання досі не закрите і ризики залишаються дуже великими. Адже розгляд цього подання у КС може затягнутися надовго. А отже – усі напрацювання НАБУ та САП щодо виявлення корупційних складових у деклараціях фактично підвішені у повітрі, звідки в будь-який момент можуть впасти на землю і розбитися на дрібненькі шматочки.

А разом із ними – і надії українців на краще майбутнє.

Тож продовжуємо жити в очікуванні "Армагеддону" і сподіватися, що він таки не настане.

Олег Петровець, спеціально для УП

Темы: КС декларации
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