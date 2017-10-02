Сотрудничество или борьба? Новые тенденции антикоррупционной политики

1211 просмотров
Понедельник, 02 октября 2017, 10:00
Никита Самбожук
Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики при Президенте Украины, член Международного комитета защиты прав человека

Антикоррупционная работа – ключ к реформированию страны. Но сегодня этот ключ часто используют не совсем по назначению. Государство, вместо сотрудничества в вопросах антикоррупционной политики, все больше придерживается линии поведения, направленной на конкуренцию. Такой вектор может привести к фиаско всей антикоррупционной работы.

На прошлой неделе сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что две основные сферы, которые продолжают вызывать беспокойство у ЕС, – "это судебная реформа, и процесс, связанный с назначением судей... И вторая сфера – это борьба с коррупцией, и все те новые органы в Украине, которые созданы для того, чтобы бороться с ней".

Европейский политик абсолютно прав. Именно эти реформы на сегодняшний день вызывают наибольшее беспокойство и в самой Украине. В особенности это касается борьбы с коррупцией.

По большому счету, антикоррупционная работа включает в себя и проблемы, связанные с новациями украинского правосудия. Потому что это та сфера, реформирование которой должно принести очищение судов от взяточничества, меркантильности, кумовства, стяжательства. А главная задача антикоррупционной деятельности – вернуть в саму судебную систему законность и справедливость.

О том, что судебная реформа сегодня, в первую очередь, – это антикоррупционная работа, в самых ярких красках продемонстрировала недавняя попытка дать взятку главе САП Назару Холодницкому. Что самое пикантное, взятку давали именно судьи.

Напомним, 21 сентября сотрудники Генпрокуратуры совместно с СБУ задержали председателя Кировского райсуда города Днепр и судью этого же суда, которая подозревается НАБУ в совершении коррупционного правонарушения. Судьи пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства.

Эта дурно пахнущая история показала истинную сторону современного украинского правосудия, психологию и этику отношений, сложившуюся в судейском сообществе.

Поэтому реформирование судебной системы – это, в первую очередь, комплекс действий, связанный не только с совершенствованием самих процедур правосудия, но и с очищением от коррупции.

Относительно второго тезиса, заявленного господином Росати, то тут тоже обозначились не совсем хорошие тенденции. Государство все больше начинает воспринимать антикоррупционную деятельность в качестве политической технологии, доступ к которой нужно ограничить. В первую очередь, общественным организациям.

В чем причина?

Во-первых, современный политикум видит в антикоррупционных активистах формирующийся центр политического влияния. Который уже в обозримом будущем может создать конкуренцию в борьбе за электоральные предпочтения.

Во-вторых, работа общественных организаций невольно подрывает доверие к органам власти. Так, часто именно власть попадает в зону критики антикоррупционной общественности. И, как следствие, объективно снижает доверие к правящей политической силе.

В-третьих, подобные организации более мобильны в сравнении с неповоротливым госаппаратом. Они часто перехватывают антикоррупционную инициативу у обремененного собственной тяжестью чиновничьего аппарата. Что вполне естественно вызывает раздражение у власти.

В-четвертых, медлительность и безрезультативность работы госорганов делает их в глазах общества малоэффективными. Речь идет, к примеру, о практике громких задержаний коррупционеров и отсутствии судебных приговоров.

Подведем итоги.

Властные политические силы вынуждены либо конкурировать с общественными организациями в сфере борьбы с коррупцией и проигрывать им – либо сотрудничать с этими организациями, пытаясь инкорпорировать их в органы власти. И тогда уже общими усилиями искоренять зло коррупции из украинского государства и общества, совместно отвечая за результат.

Сейчас государство все более склоняется к линии поведения, направленной на конкурирование, хотя сразу после Революции достоинства был период активного взаимодействия. Поэтому есть опасения, что в борьбе за инициативу антикоррупционная политика может начать пробуксовывать. И, в итоге, захлебнется.

И тогда мы начнем все реже видеть и слышать о задержании очередных судей-взяточников – а все больше слышать о скандалах и судебных исках к антикоррупционерам.

Никита Самбожук, уполномоченный представитель по вопросам антикоррупционной деятельности Международного Комитета защиты прав человека, специально для УП

Темы: Антикоррупционная прокуратура коррупция взятка власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
САП не увидела коррупции в действиях брата Ермака и передала дело полиции 23 апреля 2020, 19:09
Экс-нардеп БПП пошел на сделку со следствием и признал себя виновным 23 апреля 2020, 12:53
САП требует для Микитася арест: не внес 100 миллионов залога 21 апреля 2020, 15:24
Никита Самбожук
Сотрудничество или борьба? Новые тенденции антикоррупционной политики
Кризис антикоррупционных органов. Тенденции и пути решения
Размер зарплат чиновников и коррупция. Есть ли прямая зависимость?
Публичный бюджет - эффективный инструмент борьбы с коррупцией
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)