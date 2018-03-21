Ролевые игры Украины с Евросоюзом: отношения подростка с родителями

291 просмотр
Среда, 21 марта 2018, 10:00
Артем Захарченко
глава аналитического департамента Центра контент-анализа

Підтримує, пропонує, вимагає.

Ці три слова ми найчастіше зустрічаємо в новинах, коли читаємо про якісь дії Європи, її інституцій чи країн щодо України.

Якщо сприймати медіа-тексти як сюжетну оповідь, щось на зразок серіалу, то виходить такий собі роман про підлітків. У дитини потроху настає перехідний період: раніше мирні і безхмарні, стосунки дедалі гострішають.

З одного боку, Україна дедалі менше зважає на настанови старших, з іншого – дехто з батьків (Угорщина, Польща) відверто маніпулює незміцнілою підлітковою психікою.

Ось перелік дієслів, які вживалися у вибірці для опису дій Європи щодо України з липня 2015 року.

Слова, якими позначалися дії європейських інституцій, країн і політиків стосовно України
Слова, якими позначалися дії європейських інституцій, країн і політиків стосовно України

Як бачимо, абсолютна більшість дієслів свідчать про хороші стосунки між Україною та ЄС і виражають підтримку та допомогу. Дієслова, які характеризують конфліктні взаємини – скажімо, вимогу чи примус від спікерів із ЄС щодо України – фігурували тільки 84 рази, тобто в близько 24% повідомлень.

Але ситуація змінюється, і стосунки потроху стають більш напруженими.

Динаміка найчастіше згадуваних функцій євроінституцій у медіа за аналізованими періодами
Динаміка найчастіше згадуваних функцій євроінституцій у медіа за аналізованими періодами

Тут треба зазначити, що аналіз першого кварталу 2017 року пройшов лише на матеріалі перших півтора місяця, тому не є кількісно достовірним, і наведений тут лише для того, щоб продемонструвати тенденцію.

До того ж, не всі медіа розповідають нам одну й ту саму історію. Найбільше "скандалів" – в оповідях "Європейської правди", "Страни" та "1+1". Решта медіа приділяють більше уваги "дружнім" стосункам.

По два дієслова, які найчастіше характеризують дії Європи щодо України в кожному медіа
По два дієслова, які найчастіше характеризують дії Європи щодо України в кожному медіа

Що ж до інших цікавих спостережень, то інтернет-медіа дещо більше схильні використовувати лексику, якою виражається тиск, а не сприяння, підтримка чи заохочення. Вочевидь, це можна пояснити як стилем інтернет-видань, так і більшим різноманіттям форматів, у тому числі наявністю авторських блогів.

А от умовно проросійські і проєвропейскі медіа однаково висвілюють теми євроінтеграції України, на відміну від позиції цих видань у часи Євромайдану.

Імовірно, це пояснюється тим, що в умовах війни дійсно рейтингові проросійські видання намагаються дуже обережно артикулювати свою позицію, щоб не бути обвинуваченими у співпраці з окупантом.

До того ж, усі медіа працюють у єдиному інформаційному полі, а отже, дієслово частіше визначається інформаційним приводом, аніж інформаційною політикою ЗМІ.

Як це підраховано

Для аналізу бралися 5 популярних інтернет-медіа, які часто висвітлюють питання європейської інтеграції: "Європейська правда", "Страна", "Сегодня", "Ліга" і "НВ". Також аналізувалися сюжети на телеканалах "1+1", "Інтер", ICTV, "Україна", "5 канал".

Як на телебаченні, так і в інтернеті формувалася збалансована вибірка: ми намагалися включити до неї ЗМІ різного формату та симпатій власника.

Користуючись загальноприйнятою логікою, ми вважали "Європейську правду", "ЛігаБізнесінформ", "НВ", "1+1", ICTV і "5 канал" умовно проєвропейськими медіа. Натомість "Інтер", "ТРК Україна", "Сегодня" і "Страна" – "євроскептичними" ЗМІ.

Аналізувалися повідомлення протягом 5 піврічних періодів, починаючи з початку другого півріччя 2015 року, а також, для порівняння, перші півтора місяці 2018 року.

У кожному півріччі було від 322 до 710 повідомлень, сумарно 2225 публікацій, у яких подавалося ставлення європейських спікерів до України, або містилася позиція видання з цього питання.

До вибірки ввійшли по 100 випадковим чином відібраних повідомлень з кожного півріччя і ще 25 – з останнього півторамісячного періоду. Таким чином, було проаналізовано 525 публікацій, серед яких у 358 підтвердилася наявність характеристики дій спікерів із ЄС щодо України.

Повну версію цього дослідження, включаючи повний розподіл дієслів за різними категоріями медіа, можна знайти у презентації.

Артем Захарченко, Олексій Півторак, Центр контент-аналізу

Спеціально для УП

Темы: СМИ Европа
powered by lun.ua
По теме
Угрозы в отношении журналистов в Украине должны расследовать - ОБСЕ 20 марта 2018, 23:07
Россиянка-информатор убитой на Мальте журналистки сдалась в Греции 20 марта 2018, 20:19
Практикуют ли украинские СМИ самоцензуру? 19 марта 2018, 17:00
powered by lun.ua
Артем Захарченко
Триумфальное возвращение Саакашвили в информпространство
Вакарчук: творческий отпуск с привкусом выборов
Затянута кульминация. Новые альянсы во власти под прицелом "информационного оружия"
Порошенко выбрал "радикалов". Facebook поддержал
Толерантный Facebook: Киев-Прайд становится привычным явлением
Коломойский и Опоблок: "дружба навеки" или "пакт о ненападении"?
Все колонки автора

Колонки

Артем Захарченко Ролевые игры Украины с Евросоюзом: отношения подростка с родителями
Условно пророссийские медиа освещают тему отношений Украины с ЕС примерно теми же словами, что и условно проукраинские. Зато разница проявляется во времени. (укр.)
Лана Синичкина Как отличить антикоррупционный законопроект от коррупционного?
Одна из причин коррупции в Украине – несовершенство, а иногда и умышленные огрехи нормативных документов, что развязывает руки коррумпированным чиновникам и недобросовестным гражданам. (укр.)
Сергей Васьков Стать инвестором: лайфхаки, которые работают
Что полезно знать частным инвесторам для эффективных вложений?
Наталья Заболотная Создавать, чтобы выздороветь: как искусство помогает победить болезнь
Врачи обнаружили, что арт-терапия помогает отвлечься от болезни и способствует выздоровлению. (укр.)
Сергей Фурса От мести до идиотизма или история е-декларирования для активистов
Депутаты, эти отцы украинской демократии и гиганты мысли, обязали общественных активистов подавать декларации. Причем только тех активистов, кто связан с борьбой с коррупцией.
Тарас Батенко Деоккупация экономики: почему российский бизнес следует изгнать из Украины
Российский бизнес продолжает зарабатывает в Украине деньги. Деньги, которые превращаются в пули, направленные против наших ребят на востоке. (укр.)