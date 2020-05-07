Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин впервые ослабил карантин: что заработает с 11 мая

Четверг, 7 мая 2020, 20:48
Кабмин впервые ослабил карантин: что заработает с 11 мая

Кабинет министров разрешил с 11 мая открыть детские площадки, парки и парикмахерские, а также возобновить работу журналистов на улицах, в органах госвласти, съемки кино, тренировки спортсменов и репетиции в театрах и цирках.

Источник: постановление правительства №343 от 4 мая

Детали: Кабмин разрешил с 11 мая открыть парки, скверы, детские и спортивные площадки, стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, восстановить деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. А также работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ.

 

С 11 мая ослабили карантин для точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций и других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента до телезрителя (провайдеров программной услуги, операторов телекоммуникаций, обеспечивающих распространения сигнала телевидения и радиовещания), других производителей аудиовизуального контента. 

Правительство разрешило работникам СМИ проводить телесъёмки и осуществлять другую журналистскую деятельности на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и т.д., при условии привлечения к производству телепродукта в одном месте не более 50 человек, ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц, обеспечения всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты (в том числе изготовленными самостоятельно) и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

На тех же условиях с 11 мая разрешена работа субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях (в том числе в студиях и павильонах).

Также Кабмин разрешил деятельность предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью и т.д. при условии обеспечения всех средствами индивидуальной защиты, пребывания в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади и соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Смогут возобновить деятельность музеи, музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники без непосредственного приема посетителей и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и соблюдения карантина.

Отмечается, что непосредственный прием посетителей при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты (респираторы или маски, в том числе изготовленные самостоятельно), может осуществляться по решению собственника (органов управления).

Также с 11 мая разрешат проведение репетиций, тренировок и других мероприятий без зрителей в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах при условии одновременного пребывания не более 50 человек, обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Предыстория: 

  • 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений. Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться: парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, заведения общественного питания на вынос, летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом и пр.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровкарантинкиноСМИкультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Кабинет министров
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: