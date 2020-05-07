Кабинет министров разрешил с 11 мая возобновить деятельность предприятий, работающих в сфере СМИ, работу журналистов на улицах, в органах госвласти, съемки кино, тренировки спортсменов, а также репетиции в театрах и цирках.

Источник: постановление правительства №343 от 4 мая

Детали: В частности, Кабмин с 11 мая ослабил карантин для точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций и других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента до телезрителя (провайдеров программной услуги, операторов телекоммуникаций, обеспечивающих распространения сигнала телевидения и радиовещания), других производителей аудиовизуального контента.

Также правительство разрешило работникам СМИ проводить телесъёмки и осуществлять другую журналистскую деятельности на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и т.д., при условии привлечения к производству телепродукта в одном месте не более 50 человек, ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц, обеспечения всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты (в том числе изготовленными самостоятельно) и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

На тех же условиях с 11 мая разрешена работа субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях (в том числе в студиях и павильонах).

Также Кабмин разрешил деятельность предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью и т.д. при условии обеспечения всех средствами индивидуальной защиты, пребывания в помещении не более одного человека на 10 кв. метров площади и соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Смогут возобновить деятельность музеи, музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники без непосредственного приема посетителей и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и соблюдения карантина.

Отмечается, что непосредственный прием посетителей при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты (респираторы или маски, в том числе изготовленные самостоятельно), может осуществляться по решению собственника (органов управления).

Также с 11 мая разрешат проведение репетиций, тренировок и других мероприятий без зрителей в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах при условии одновременного пребывания не более 50 человек, обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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