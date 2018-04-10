Сколько стоит нарушить права интеллектуальной собственности?

Остановимся только на гражданско-правовой ответственности за нарушения имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности, а именно на разовом денежном взыскании за неправомерное их использование.

Объектами права интеллектуальной собственности являются произведения, исполнения, видеограммы, фонограммы, программы организаций вещания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновки интегральных микросхем, сорта растений, породы животных, коммерческая тайна, рационализаторские предложения, торговые марки, географические обозначения.

Отметим, что самым распространенным способом неправомерного использования объектов права интеллектуальной собственности является их использования без разрешения лица, которому принадлежат исключительные имущественные права на эти объекты.

Этими лицами являются авторы и наследники, работодатели автора, исполнители, производители фонограмм (видеограмм), владельцы патентов и другие лица.

Для некоторых объектов права интеллектуальной собственности законом установлен размер разового денежного взыскания за неправомерное их использование, а для других – нет.

Поговорим о тех объектах права интеллектуальной собственности, для которых установлен конкретный размер разового денежного взыскания.

В настоящее время разовое денежное взыскание в виде компенсации установлено законом в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат для произведений, исполнений, видеограмм, фонограмм, программ организаций вещания, сортов растений и пород животных.

Проектом закона №5699 от 23 января 2017 года вводится разовое денежное взыскание в виде компенсации в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат за неправомерное использование торговых марок и промышленных образцов.

Можно предположить, что число объектов права интеллектуальной собственности, за неправомерное использование которых будет взыскиваться компенсация в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат, будет увеличиваться.

Необходимо отметить, что компенсация взыскивается за каждый самостоятельный способ использования объекта права интеллектуальной собственности.

Для расчета минимальной суммы компенсации можно воспользоваться следующей формулой:

К = N × К min

где:

К – минимальная сумма компенсации за нарушение права интеллектуальной собственности;

N – количество самостоятельных правонарушений, в том числе самостоятельных способов неправомерного использования объекта права интеллектуальной собственности;

К min — минимальный размер компенсации за самостоятельное нарушение права интеллектуальной собственности, в том числе за самостоятельные способы неправомерного их использования, который определяется по формуле:

К min = 10 × М.З.П.

где:

М.З.П. – минимальная заработная плата, установленная законом на момент принятия судом решения о взыскании компенсации.

Для того чтобы размер компенсации увидеть в цифрах, сделаем расчет компенсации за неправомерное использование произведений в книжных изданиях и печатных СМИ.

В связи с тем, что размер компенсации не может быть меньше 10 минимальных заработных плат, которая установлена законом на момент принятия судом решения по делу, то конечная сумма компенсации может отличаться от первоначальной суммы.

Например, иск подан в марте 2018 года при минимальной заработной плате равной 3723 гривны. В этом случае минимальная сумма компенсации равна 37230 гривнам. В декабре 2018 года суд принимает решение о взыскании компенсации за нарушение авторского права на произведение.

С учетом того, что в декабре 2018-го минимальная заработная плата будет 4100 гривен, как утверждают в правительстве, то суд по заявлению истца взыщет с нарушителя авторского права компенсацию в размере 41000 гривен.

С учетом того, что на кону немалые деньги, то число лиц, желающих их получить, постоянно увеличивается. Для того чтобы в этом убедится, достаточно зайти в Единый государственный реестр судебный решений и в поле "Поиск по контексту" ввести слова "Авторское право".

Что является нарушением авторского права? Это любое использование произведения без договора с автором или другим лицом, которому принадлежат исключительные имущественные права на произведение.

Таким неправомерным использованием произведений является изготовление экземпляров произведений в любой материальной форме, например, в виде экземпляров печатного издания. Такие экземпляры произведений считаются контрафактными.

К контрафактным экземплярам произведений относятся и экземпляры правомерно обнародованных произведений, из которых удалена или неправомерно нанесена информация о субъекте авторского права.

Это также экземпляры, изготовленные в количестве, превышающем количество, предусмотренное договором; которые распространяются на территории, не предусмотренной договором; изготовлены на материальном носителе, не указанном в договоре или получены путем видоизменения объектов авторского права.

Перед принятием решения о подаче иска необходимо проделать определенную подготовительную работу.

1) После обнаружения неправомерного использования произведения необходимо осуществить фиксацию имеющихся нарушений.

Если выявлены нарушения в товарах, например, в печатной продукции, на галантерейных изделиях, на этикетках (упаковке) продовольственной продукции и другой продукции, то необходимо приобрести этот товар, оформив документы купли-продажи: чек, накладную и так далее.

2) Необходимо правильно рассчитать сумму компенсации, которую можно взыскать с ответчика.

При расчете суммы компенсации следует знать, что обычно в делах по защите авторского права имеется два ответчика.

Одним ответчиком является лицо, которое продает товары с неправомерно используемыми произведениями. С такого ответчика обычно взыскивается компенсация в размере 10 минимальных заработных плат за распространение контрафактных экземпляров произведений.

Другим ответчиком является лицо, которое неправомерно использовало произведение в своей продукции, например, издатель печатной продукции, изготовитель галантерейных изделий или продовольственной продукции.

Необходимо отметить, что количество способов неправомерного использования произведений зависит от того, каким путем распространяются объекты авторского права.

Например, издатель контрафактной печатной продукции нарушает как минимум два способа использования произведений, а именно:

– произведение воспроизведено в виде печатного издания;

– экземпляры произведения распространяются путем продажи.

В связи с тем, что имеется два самостоятельных нарушения, то сумма компенсации, рассчитанная по приведенным формулам, равна 74460 гривен.

С учетом суммы компенсации, которая может быть взыскана с продавца печатной продукции и ее издателя, сумма компенсации, которая взыскивается по иску, равна 111690 гривен.

3) При выборе адвоката следует обратить внимание не только на наличие практического опыта защиты авторского права в суде, что должно подтверждаться судебными решениями, но и на наличие образования в сфере интеллектуальной собственности, что подтверждается дипломом.

Дело в том, что дела по защите авторского права проигрываются в суде в основном из-за непрофессионализма адвокатов, берущихся не за свое дело.

В заключение необходимо остановится на источниках финансирования судебного процесса. Обычно все судебные расходы несет истец, что не каждому автору по плечу. Однако есть выход из финансового тупика.

В последнее время получили распространения сервисы, позволяющие найти инвесторов, финансирующих судебный процесс в обмен на процент от суммы иска, например, американские платформы LexShares, Trial Funder, Mighty. В Украине также появился сервис OpenLex по финансированию судебных процессов.

Можно предположить, что суммы компенсации, которые взыскиваются с нарушителей права интеллектуальной собственности, привлекут инвесторов к финансированию судебных процессов в обмен на процент от суммы иска.

Владимир Коноваленко, консультант по авторскому праву, предприниматель

Специально для УП