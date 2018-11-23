Как снизить цены на коммуналку и избежать газовых бунтов

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Пятница, 23 ноября 2018, 12:30
Екатерина Назимко
предприниматель, общественный деятель

Начало отопительного сезона показало, что наше жилищно-коммунальное хозяйство, что называется, на ладан дышит.

В любой момент многотысячный город – Кривой Рог, Смела, Павлоград, Шепетовка и многие другие по всей стране – может остаться без тепла и горячей воды.

Не потому, что какая-то техногенная катастрофа. А потому что власти, "Нефтегаз" и тепловики не способны договориться, кто кому платит, и кто откручивает газовый вентиль.

Сотни тысяч людей замерзают, из больниц на скорых вывозят пациентов, закрывают школы, детские садики, вся страна на ушах, а в это время мы смотрим на пинг-понг – как каждое ответственное лицо пытается снять ответственность с себя и переложить на кого-то другого.

"Нефтегаз" обвиняет тепловиков в том, что "они платят по счетам".

Правительство обвиняет местные власти в "слабой подготовке к отопительному сезону".

А тепловики разводят руками и говорят, что правительство вовремя не компенсирует разницу в тарифах, а еще "Нефтегаз" начисляет штрафы на долги.

В результате – виновных нет, а люди мерзнут, хотя многие из них вовремя оплачивают коммуналку.

Вопрос – куда мы идем, и что будет в следующем отопительном сезоне?

К сожалению, пока нет ни одного внятного ответа. Только спорные заявления и хаотичные контрмеры. А ведь нужно менять всю систему жилищно-коммунального хозяйства.

Как это сделать?

Первое, с чего надо начать – поставить в центр системы жилищно-коммунального хозяйства: а) интересы потребителей; б) защиту окружающей среды.

Не придумывать велосипед, а взять пример со стран, внедряющих принципы устойчивого развития.

Дорогой газ? Много потерь тепла? Хорошо, давайте с этим работать. Давайте создадим условия, чтобы каждый потребитель, во-первых, был заинтересован сокращать энергозатраты, а во-вторых – мог себе это позволить.

Для этого нужна государственная политика. Как, например, это сделала Германия после падения берлинской стены. Немцы за 20 лет инвестировали 7 млрд евро в тепломодернизацию.

Из них 30% – профинансировало правительство, а 70% – потребители. Но при этом у каждого немца была возможность взять льготный кредит под несколько процентов годовых на утепление дома, замену окон.

Образно говоря, государство дало людям "удочку", а не сразу обложило высокими тарифами. 

Еще один инструмент, который обязательно нужно использовать в новой системе ЖКХ, – замещение газа с помощью возобновляемых источников энергии.

Европейские страны давно используют биотопливо (пеллеты и брикеты из отходов лесного хозяйства, агропромышленного комплекса) для производства тепла и горячей воды.

Это ресурс, который зачастую валяется под ногами. У нас так точно.

Почему бы его не использовать и не снизить зависимость от цен на дорогой импортный газ?

Тем более, что, по оценкам специалистов, только за счет возобновляемых источников энергии мы способны заместить около 40% газа в ЖКХ.

Наконец, три обязательных условия для создания цивилизованного жилищно-коммунального хозяйства – это конкуренция, прозрачная система расчетов, включительно с компенсацией льгот и монетизацией субсидий, и увеличение добычи газа.

Нам этого критически не хватает! Пока в Украине будут монополии, а деньги будут перекладывать из одного кармана в другой с помощью каких-то взаиморасчетов, толку не будет.

Мы постоянно будем бегать по кругу. МВФ – требовать повысить цены, "Нефтегаз" продолжит заниматься вымогательством, а вся система ЖКХ – медленно, но уверенно катиться в пропасть.

Поэтому или меняемся – становимся на путь устойчивого развития и начинаем работать на интересы обычных потребителей.

Или власти продолжают выкачивать деньги из коммуналки, но тогда в следующем году мы получим уже не 5-6 городов, а 15-20, в которых люди будут жечь шины возле горсоветов и перекрывать дороги.

Время изменить ситуацию есть, но нужно действовать.

Катерина Назимко, специально для УП

Темы: газ Нефтегаз митинги тарифы
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