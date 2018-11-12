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Смела и Шепетовка объявили чрезвычайное положение, потому что нет отопления – Кличко

Понедельник, 12 ноября 2018, 16:07
Смела и Шепетовка объявили чрезвычайное положение, потому что нет отопления – Кличко

Председатель Ассоциации городов, мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что сейчас несколько городов в Украине остаются без тепла, Смела и Шепетовка объявили чрезвычайное положение.

Об этом он сказал на Совете регионального развития с участием президента и премьера, сообщает пресс-служба Киевской администрации.

"В городе Смела Черкасской области с 12 ноября вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы. Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы 80 тысячный города. Такая же ситуация возникла и в городе Шепетовка Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Также без тепла сейчас часть Кривого Рога.

Отмечается, что Кличко призвал президента и правительство вмешаться и эту ситуацию.

"Газа городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК "Нафтогаз". Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. Сегодня же тысячи людей мерзнут! Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять один на один с этими проблемами", - сказал Кличко.

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление. 

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании –  КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

"Криворожтеплосеть" подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А "Криворожская теплоцентраль" не заключила договора и имеет миллиардный долг.

По данным платформы 104.ua, уже два дня не работают 78 школ и 75 детских садов.

Также, по данным компании "Криворожгаз", мерзнут "сотни тысяч жителей города".

В НАК "Нафтогаз Украины" на это ответили, что не подают газ на ГП "Криворожская теплоцентраль" потому, что предприятие не заключило соответствующие договора и имеет большой долг за предыдущие периоды.

Читайте также: Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла

Украинская правда
Темы: отоплениеЧеркасская областьХмельницкийНефтегаз
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