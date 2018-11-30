Keep calm: как не стать жертвой информационной диверсии

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Пятница, 30 ноября 2018, 14:30
Оксана Чепижко Оксана Чепижко
сооснователь ОО "Re:Старт", исполнительный директор "Ассоциации защиты банков"

Соблюдать информационную гигиену необходимо всегда. Тем более, в условиях гибридной войны.

С раннего детства мы учимся мыть руки перед едой, но почему-то до сих пор рефлекторно жмём на "репост", не задумываясь ни об источнике сообщения, ни о его возможном резонансе.

Зачастую фейки "срабатывают" только потому, что мы - исключительно из добрых побуждений! - спешим поделиться очередной breaking news с друзьями и подписчиками.

Правда вытесняется правдоподобием. Социальные медиа до неузнаваемости изменяют привычный информационный ландшафт.

Пару десятилетий назад всякое слово, напечатанное в газете или сказанное в теленовостях, по определению считалось достойным если не доверия, то хотя бы внимания. Сегодня каждый, у кого есть профиль на Фейсбуке, - сам себе СМИ.

"Старые медиа" фильтровали и редактировали свой контент. В ответ на цензуру наши родители учились читать "между строк". Отказаться от ненужной информации было достаточно просто: не покупать газету, переключить канал, в конце концов - выбросить телевизор.

Сейчас информации - переизбыток, а фильтров - почти нет.

С каждой новой информационной волной (томос, бюджет, евробляхи, военное положение…) неглупые, в общем-то, люди, которые просто "не могут молчать", на время становятся религиоведами, геополитиками, экономистами или военными экспертами.

С другой стороны, в океане разнообразных мнений мы "выуживаем" только то, что хотим услышать. "Лента единомышленников" изо дня в день убеждает нас в собственной правоте. Если "зрада" - то во всём. Если "перемога" - то немедленная и безусловная.

Все несогласные объявляются "порохоботами", "юлефанами", "агентами Кремля" или "майданутыми" (нужное подчеркнуть) и дружно идут в бан. Эпические ср*чи в комментариях не имеют никакого отношения к настоящей дискуссии. Их цель – "уничтожить зрадника", а не переубедить оппонента или, не дай Бог, найти с ним компромисс.

Перенасыщенное информационное пространство не терпит пустоты. Чем меньше ясности в официальных сообщениях, тем больше панических комментариев, основанных на слухах.

Большинство жителей приграничных областей до сих пор не получили внятного ответа, как изменится их жизнь после введения военного положения. Да, разъяснительную работу нельзя было провести заранее, поскольку случился форс-мажор. Но ведь и сейчас, спустя несколько дней, вопросов масса.

Люди обсуждают конфискацию личных авто, запрет митингов и (классика!) "снятие с поездов в Нацгвардию". И не только обсуждают, но и активно "разгоняют" эти темы по соцсетям. А также дополняют их собственными конспирологическими подробностями.

В ситуации, когда уровень доверия в обществе критически низок, представители власти должны ежедневно объяснять свои решения. По телевизору, в соцсетях, на горячих линиях… Иначе паника вообще не оставит места здравому смыслу.

Впрочем, как сохранить критическое мышление, каждый решает сам. Универсальные советы, увы, годятся не всегда.

Понятно, что новости желательно перепроверять и, по возможности, находить первоисточник. Но это тоже не панацея. Сегодня в интернете полно не только "сливных" сайтов, которые прикидываются приличными, но и фейковых экспертов "под прикрытием" солидных изданий.

Первый шаг к информационной гигиене - признание того, что всякая точка зрения субъективна, а "медийная" истина - относительна. Мы видим реальность под своим углом зрения и захватываем в объектив только часть панорамы.

Поэтому так важно слышать разные стороны и сопоставлять их мнения по одной и той же проблеме, а факт считать подтвержденным только после того, как его зафиксировали несколько источников.

Всякий раз складывать такой "паззл" - занятие трудоёмкое. Но за нас его не сложит никто - ни любимый телеканал, ни лидер мнений с миллионными просмотрами на YouTube.

Оксана Чепижко

Темы: медиа
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