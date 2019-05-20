Украина опять входит в зону высокой турбулентности. Впереди, с большой вероятностью, досрочные парламентские выборы. А также – громкие отставки и назначения.

Хотим мы того или нет, но "жить по-новому" всё-таки придётся. Ставка на "новизну" во всём – от предвыборных технологий до демонстративной антиэлитарности – помогла Владимиру Зеленскому выиграть выборы. Консервативная повестка "армии, веры, языка" оказалась слишком нишевой.

С другой стороны, "новизна от Зеленского" по-прежнему остаётся не более, чем заявкой. Мне могут возразить: мол, step by step (шаг за шагом – УП). Дайте президенту обзавестись командой и, желательно, собственной фракцией в Верховной Раде. И тогда обязательно появятся содержательные наработки.

Всё верно. Вот только какое-никакое "рамочное" представление о будущем "новом курсе" хотелось бы получить как можно раньше.

Это очень важный разговор с обществом. Потому что он – о ценностях и ориентирах, как минимум, на ближайшие пять лет. Выступления по случаю инаугурации здесь явно недостаточно.

Выбор прост и одновременно сложен. Образно речь идёт о "политике стен" или "политике мостов".

"Стены" – это курс на самоизоляцию, которую у нас любят обозначать эвфемизмом "свой путь".

Такой сценарий вовсе не плох. Более того, он вполне отвечает мировым тенденциям. Многие успешные страны, будучи не готовы к новейшим вызовам, совершают разворот к традиционным ценностям.

Впрочем, у нас с ними есть существенное отличие: Украина так до конца и не выбралась из постсоветского патернализма, поэтому для нас "политика стен" – не следующий за крайним либерализмом этап, а однозначный откат назад.

Поясню на простых примерах.

"Своим – преференции, остальным – закон". Следование этому нехитрому правилу привело к искусственной монополизации нашей экономики. Льготные тарифы на электроэнергию для металлургии обнуляли стимулы модернизироваться. Льготное налогообложение – сводило на нет конкуренцию…

Кстати, "поддержка отечественного производителя" – из этой же серии. Протекционистские меры применяют многие государства, интегрированные в общий свободный рынок. Мы пока только в начале пути к нему. Поэтому учиться выживать в условиях высокой конкуренции для отечественных кампаний гораздо важнее, чем получать гарантированную, но невысокую прибыль "здесь и сейчас".

В политической плоскости "политика стен" тоже имеет свой аналог. Это, опять же, снижение конкуренции и рекордный рост числа "согласных". Казалось бы, в молодой демократии с её политическим "разбродом и шатанием" для эффективных реформ президенту лучше иметь "послушный" парламент и "своё" правительство.

Между тем, у этой медали есть и обратная сторона: именно в силу "незрелости" нашей системы власти из любой партии с 50+% поддержки может получится условная КПСС, а Верховная Рада – со временем перестать быть "местом для дискуссий". Пытаться вручную отрегулировать систему власти под себя – всегда плохая идея, каковы бы ни были намерения.

В случае с оккупированным Донбассом (а это – главный вызов для нового президента!) "стена" приобретает физические очертания. Конечно, "договариваться посередине" – это опасная утопия, но "огораживаться" от "неправильного населения" – тоже не выход.

Тогда где он?

В постоянном диалоге с гражданами, который, кстати, уже анонсировал новый президент. Итогом такого диалога вряд ли будет общенациональный консенсус и 86% надёжных сторонников. Не будет даже имеющихся семидесяти трёх.

Это и есть "политика мостов" – умение (и желание!) задавать неудобные для себя вопросы и выслушивать не всегда приятные ответы.

Будет другой, но тоже очень значимый результат. Терпимость к "другому". Рост доверия. Дискуссия о vision. Работающие социальные лифты.

И, я надеюсь, многое другое.

Оксана Чепижко, специально для УП

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