Ликвидировать "Укроборонпром" – "концы в воду"?

Ліквідація державного концерну "Укроборонпром" не повинна стати операцією "кінці в воду". Провести її необхідно грамотно, правильно і без поспіху.

У Верховній Раді планують до 19 квітня зареєструвати законопроект щодо реформування оборонно-промислового комплексу, який передбачає, зокрема, й ліквідацію державного концерну "Укроборонпром".

Про це у четвер, 11 квітня 2019 року, під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони заявив його голова Сергій Пашинський.

За його словами, майбутній законопроект передбачатиме:

ліквідацію "Укроборонпрому",

створення центрального органу виконавчої влади, який опікуватиметься питаннями оборонної промисловості,

зміни до системи закупівель та розсекречення 80% державного оборонного замовлення,

можливість державних оборонних підприємств створювати спільні підприємства із стратегічними партнерами,

зміни до закону України про державну таємницю.

Майбутній законопроект мають презентувати на засіданні РНБО 17-18 квітня та до 19-го числа цього місяця зареєструвати його у Верховній Раді.

Розумний підхід до імплементації запропонованого Сергієм Пашинським законопроекту може стати величезним кроком вперед для Української оборонної промисловості.

Водночас необдуманий підхід до питань реформування ОПК може створити значні ризики. Особливо коли йдеться про ліквідацію такого гіганта, як "Укроборонпром".

Концерн неодноразово опинявся у центрі гучних скандалів, а його діяльність від самого моменту створення була непрозорою та сприятливою для корупційних оборудок.

За словами Юрія Луценка, з 2014 року до ЄРДР було внесено понад 480 кримінальних проваджень щодо підприємств концерну. І це тільки те, що потрапило до рук правоохоронців.

Жоден з високопосадовців, які фігурували у скандальних журналістських розслідуваннях, не був притягнутий до відповідальності.

Тим часом, ситуація із розслідуванням щодо осіб, причетних до корупції, може ускладнитись у випадку ліквідації ключового суб'єкту управління оборонними підприємствами господарювання, який також фігурує у кримінальних провадженнях.

Також ліквідація може стати "зручним" способом приховати масштаби розкрадань.

Нагадаємо, "Укроборонпром" був утворений на базі підприємств, які раніше були в управлінні Міноборони.

На багатьох підприємствах досі зберігаються значні запаси матеріальних цінностей, які належать Міноборони.

Останні проведені Міністерством оборони інвентаризації на складах підприємств концерну виявили значні недостачі.

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Представники "Укроборонпрому" спростовують звинувачення та зазначають, що досі не були укладені договори відповідального зберігання з міністерством.

Таким чином, необдумана ліквідація та повторна передача оборонних підприємств в управління іншому суб'єкту може ще більше ускладнити ситуацію та допомогти приховати крадіжки.

Також незрозуміло, яким є реальний фінансовий стан "Укроборонпрому" та якими є юридичні та фінансові зобов'язання концерну (як управляючої компанії) перед його контрагентами – підприємствами, що входять до його складу, іншими українськими чи іноземними компаніями.

Останні два роки Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) докладає значних зусиль для організації міжнародного фінансового аудиту "Укроборонпрому".

Станом на сьогодні НАКО не отримав нічого, окрім порожніх обіцянок.

Наразі необхідність проведення аудиту не втратила своєї актуальності.

Адже перш ніж ліквідувати концерн, має бути проведений ретельний аналіз його діяльності, проведена оцінка стану підприємств та огляд щодо їхніх фінансових та юридичних зобов'язань.

Комплесний фінансовий, юридичний та технологічний аудит дасть глибоке розуміння того, що відбувалося та відбувається на підприємствах концерну.

Тільки після його проведення можна буде приймати обґрунтовані та зважені рішення щодо майбутнього розвитку підприємств, які сьогодні входять до складу концерну.

Підсумовуючи, слід зазначити, що ліквідація "Укроборонпрому" може стати ефективним рішенням, яке зменшить корупційні ризики.

Проте у випадку її неправильної та поспішної організації без залучення експертного середовища та проведення аудиту такий крок може погіршити ситуацію на підприємствах. Адже це може законсервувати існуючі проблеми, а також допомогти особам, причетним до розкрадань і корупції, уникнути відповідальності.

Тарас Ємчура, спеціально для УП

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