Связь Киев-Донецк. Как Facebook и Youtube могут помочь

Что бы кто ни говорил, но Украина остается единой страной. Несмотря на аннексию части территории и агрессию России на Донбассе.

Движение через линию разграничения остается интенсивным, люди с другой стороны все равно продолжают следить за политическими событиями в большой Украине и сопереживать своим согражданам.

Во многом эти процессы инерционны. Похожи на те, что были после распада СССР, когда многие люди еще долгое время не признавали наличие границ. Некоторые не признают их и до сих пор.

Хотя с годами границы все четче вырисовывались в сознании и в итоге стали реальностью для большинства.

И сейчас по-прежнему десятки тысяч людей пересекают линию фронта для того, чтобы реализовать свои права граждан Украины на государственные услуги, встретить близких и просто купить необходимые продукты.

Все это задачи из настоящего, но что ждет этих людей в будущем?

Что будет связывать украинцев в оккупации и на свободной территории, если конфликт не будет решен в течение ближайших 5-10 лет?

Сохраниться ли это единство и будет ли что-то общее у нового поколения, то, что будет соединять новых украинцев через линию фронта?

У властей Украины есть программа сохранения и укрепления связей с оккупированной территорией. Речь о плане мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Но выполняется этот план частично. Успехи касаются улучшения ситуации на пунктах пропуска людей и оказания административных услуг жителям неподконтрольного Донбасса.

В части сохранения единства, проведения совместных культурных и спортивных мероприятий, ситуация гораздо сложнее по объективным причинам.

Украинские чиновники из спортивной и культурной сферы не могут выходить на прямой контакт со своими "коллегами" из профильных структур самопровозглашенных органов власти. А для того, чтобы эффективно работать, без такого контакта у них нет достаточно ресурсов.

Поясняю. До войны в области работала структура – "город-областной центр – город". Профильные чиновники согласовывали культурные и спортивные мероприятия, количество и состав их участников через область.

Война выбила областной центр из этой цепочки, а новый центр так и не появился – Мариуполь живет своей жизнью, Краматорск – своей.

На неподконтрольной территории не осталось легального "проводника", который бы занимался работой с целевой аудиторией, искал ее и привлекал для участия в тематических культурных и спортивных акциях.

Неформальный контакт поддерживают отдельные энтузиасты. В том числе и из соображений безопасности.

Эти проблемы я обсуждал на закрытых круглых столах с чиновниками органов местного самоуправления Донецкой области, вместе мы пытались найти решение. Их мнения Донецкий институт информации систематизировал и отобразил в своем мемо.

Если вкратце, то технологии помогают преодолеть эту проблему.

На любую аудиторию можно выйти с помощью социальных сетей и таргетированной рекламы.

Нужно, чтобы спортсмены, абитуриенты и их родители узнали о соревнованиях, условиях поступления в университеты, культурных мероприятиях? Пожалуйста, ищите свою аудиторию в Facebook и Youtube, алгоритм вычислит ее достаточно точно и донесет необходимое послание.

Сейчас для этого уже не надо выходить на чиновника самопровозглашенной власти и договариваться с ним, или, игнорируя меры безопасности, напрямую искать контакты с детьми и их родителями из ОРДЛО.

Причем эффективность таргетированной рекламы давно осознали все ведущие политики.

Facebook накануне выборов забит призывами голосовать или не голосовать, прямой и скрытой рекламой кандидатов. Жаль, что в таком количестве и с таким же бюджетом государственные структуры не рекламируют себя для жителей оккупации.

Конечно, создавать под такие цели отдельные департаменты или отделы чиновников – не самое рациональное решение.

Роль коммуникатора между органами власти и жителями оккупированной территории могли бы взять на себя общественные инициативы или уже существующий рекламный бизнес.

В идеале они могли бы заниматься этим вместе, потому что не всегда подход гражданского сектора так эффективен, как подход бизнеса, а бизнес не всегда хорошо ориентируется в реалиях общественно-политической жизни и хорошо понимает конфликтно-чувствительные темы.

Таргетированная реклама – не панацея, а просто один из способов донесения информации, хоть и очень эффективный.

Многое зависит и от наполнения рекламы, от того, соответствует ли она ожиданиям аудитории, от эффективности государственной политики – ведь нельзя рекламировать то, чего нет.

Несмотря на промахи в сохранении связей с жителями неподконтрольной территории есть и успехи, которые можно рекламировать.

Украинские власти создают условия для поступления граждан с оккупированной территории в украинские университеты и эти процедуры работают.

В прошлом году почти 2 тысячи выпускников из оккупированного Донбасса смогли стать студентами университетов – это не мало, но и не так много относительно общего количества выпускников школ неподконтрольного Донбасса, которое в 2017 году украинская полиция оценивала в 20 тысяч человек.

Эти 2 тысяч и их родители – та новая нить, которая сохраняет связь между людьми, несмотря на войну. В интересах украинского государства, чтобы эта связь с каждым годом лишь укреплялась. Интернет дает для этого достаточно возможностей. Надо их использовать.

Виталий Сизов, специально для УП

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