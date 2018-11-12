"Выборы" "ДНР": между триколором и своими спецслужбами

11 ноября в Донецке российская администрация, прячущаяся за вывеской "Донецкая народная республика", формализовала смену руководящего менеджмента, назвав этот процесс выборами.

Конечно, внешне он чем-то их напоминал: на всей подконтрольной России территории Донецкой области были даже созданы 408 избирательных участков комиссий. Правда, до войны только на в одном Донецке для проведения президентских выборов создавали 480 участков.

Участникам этого процесса раздавали бюллетени. Были даже люди, называющие себя иностранными наблюдателями.

На этом все признаки выборов заканчивались.

Сейчас на территории подконтрольного России Донбасса не действуют базовые права человека, такие как свобода слова, свобода собраний и ассоциаций, без которых подготовка и проведение каких-либо выборов, в принципе, невозможны.

Об осеннем переназначении менеджмента под видом выборов говорили давно, но в начале августа движение "Донецкая республика" предложило перенести "выборы" на год: чтобы действующий на тот момент лидер "ДНР" Александр Захарченко успел завершить свою программу.

Это провластное движение было подконтрольно лично Захарченко, поэтому перенос выборов казался делом решенным. Тогда "предвыборный" накал спал - все ждали решения об их переносе.

Политическую "тишину" в последний день лета, 31 августа, прервал направленный взрыв, произошедший в кафе с красноречивым названием "Сепар" в центре Донецке. Александр Захарченко был убит.

После этого стало понятно, что инициатива о переносе выборов скорее исходила от него, чем от Москвы, не очень довольной аппетитами команды Захарченко и манерами ее представителей.

Понадобилась всего неделя чтобы "ударная волна" вынесла из Донецка всю команду Захарченко. Люди "Бати", как местная пропаганда предлагала называть Захарченко, вынуждены были бежать в Россию.

Начиная от его правой руки, еще вчера грозного и влиятельного главы министерства доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева ("Ташкента") и заканчивая придворным российским политтехнологом Александром Козаковым.

Этот взрыв открыл новую веху в развитии российско-украинского конфликта на Донбассе.

В конце 2018 Захарченко, "человека в камуфляже", заменил человек в костюме - Денис Пушилин. Ровно через неделю после гибели Захарченко народный совет "ДНР" решил назначить его исполняющим обязанности главы "ДНР" - главным администратором России на Донбассе, и назначил выборы на 11 ноября.

Скорость, с которой из публичной повестки пропали все представители клана Захарченко, не оставляла сомнений в том, за кем теперь стоит Москва.

Клана Захарченко просто не стало, его представители даже не пытались бороться за власть. Без поддержки России он пал за несколько дней.

Присутствие Москвы ощущалось повсюду, даже агитация кандидатов была оформлена в цвета триколора, ведь все должно было символизировать единство с соседним государством. Выглядело это как публичное насилие над людьми, оставшимися в Донецке.

Ведь несмотря на годы конфликта и пропаганды, по данным опроса, проведенного компанией GfK-Украина в 2018 году, еще около 70% из них не против возвращения Донецка под контроль Украины с таким же децентрализованным статусом, как и у других регионов. Но представителей этого большинства на выборах не было.

Идея "отдельности" Донбасса - будь то от Украины или от России - не особо популярна в регионе. Поэтому самопровозглашенные "лидеры" сепаратистов предлагают путь в Россию. Под этот лозунг легче привлекать сторонников, чем под флаги непризнанной республики-изгоя.

О внутреннем протесте жителей ОРДЛО говорит их нежелание участвовать в постановочных выборах. При этом организаторы "выборов" уже заявили о явке почти 80% и 1 миллионе 600 тысяч проголосовавших. Так хотят "замазать" всех, консолидировать вокруг себя.

Но по самым скромным подсчетам, для того, чтобы столько людей проголосовали, участковые комиссии в максимальном составе должны были без перерывов работать более суток, а поток избирателей - не прекращаться ни на минуту.

Нелегитимность таких выборов не вызывала сомнения у Соединенных Штатов Америки, их проведение осудили и ведущие страны Европейского союза, как противоречащие мирным Минским соглашениям.

Похоже, единственными, кто частично признает их легитимность, оказалась Служба безопасности Украины и Совет по вопросам национальной безопасности и обороны. Нет, конечно, официальные лица не устают говорить об их "фейковости", но одновременно глава СБУ Василий Грицак и глава СНБО Александр Турчинов напомнили об уголовной ответственности для тех, кто принимал участие.

Участие в "фейковом" действии, видимо, расценивается как событие имеющее юридические последствия.

От людей оставшихся на неподконтрольной территории требуют гражданского героизма. Этого требуют ведомства, в свое время не очень преуспевшие в деле защиты интересов этих людей.

Не остался в стороне и заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и переселенцев Георгий Тука, заявивший о сборе информации о рядовых участниках этих выборов и неких переселенцах, которые, якобы, будут участвовать в выборах

Накануне 11 ноября на одном из пропускных пунктов с неподконтрольной территории появилась реклама якобы от имени Службы безопасности Украины с угрозами лишить социальных выплат участников выборов. СБУ открестилось от этой рекламы, назвав ее инциативой волонтеров.

фото: dnews.dn.ua

А Тука, например, перепостил в свою ленту соцсети. Вопрос как будут выявлять этих участников остается открытым. Неужели по спискам с заоблачной явкой, составленными "ДНР"?

На фоне чиновников из Киева из "большой политики" донецкий губернатор и действующий сотрудник СБУ Александр Куць выглядит "белой вороной". Он заявил, что тяжело осуждать людей голосующих "под дулом автомата".

Почти 5 лет люди в оккупации живут в двойной реальности. Но какими бы ни были политические требования, главная задача для миллионов украинцев, проживающих в ОРДЛО - выжить. Любой ценой. Это становится понятнее, когда видишь длинные очереди на КПВВ и ежедневно сталкиваешься с этими людьми лицом к лицу.

Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации