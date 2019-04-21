Для миссии не нужен мессия

Нам всем хочется осознать себя частью некоего большого замысла. Нам хочется почувствовать свою значимость.

Во многих религиозных учениях тщеславие звучит в негативном смысле. Помните, в фильме "Адвокат дьявола" герой Аль Пачино, Дьявол, произносит финальную фразу: "Тщеславие – тоже мой любимый грех…"

А мне кажется, тщеславие есть часть нашей модели выживания. Наши прапращуры должны были меряться "рейтингами" во всем. Дабы иметь возможность получать вкуснейший кусок пищи, ближайшее место к теплу или лучшего партнера для спаривания им необходимо было к этому стремиться.

И для этого им впрыскивались нейромодуляторы. Некие гормоны счастья. В том числе, окситоцин и серотонин. Именно они заставляли сердце учащенно биться и чувствовать свою нужность или превосходство. Поэтому человек придумал другое слово "амбициозность", дабы уйти от церковного осуждения тщеславия.

Эволюция на марше. Однако зависимость нашу человеческую от пьянящего воздействия гормонов счастья никто не отменил. Нам хочется быть причастными к чему-то большому, значимому, великому.

Закономерности исторического развития определяют отрезки пути, по которому движутся человеческие сообщества. Важно проходить перекрёстки и прочие развилки с оптимальным алгоритмом дальнейшего движения.

Как в протоколе навигатора. Нам предлагается несколько вариантов маршрута, но конечная точка будет той же. Хотя и её мы можем сознательно изменить.

И именно в точках (моментах) принятия таких решений случаются люди, миссия которых сделать выбор. Сделать выбор осознанно или случайно. Либо же стать причиной принятия таких решений.

Я называю это Миссия выбора.

У всех президентов Украины была своя миссия для очередного этапа развития страны. Они либо делали выбор, либо становились причиной такого выбора.

Я говорю о реализованных миссиях, о том, что сделано. Чего не сделано, о том история умалчивает.

Президент Леонид Кравчук

Украина была частью СССР. Со всем наследием зависимости от Империи. Миссия Кравчука была возглавить и обеспечить процесс политического и юридического отрыва Украины от Империи.

По сути, при нем началась деколонизация Украины и новый этап развития.

Так при президенте Кравчуке начался этап независимости политической и юридической.

Президент Леонид Кучма

Большая и средняя приватизация. Миссия Кучмы была в организации экономической независимости Украины от социалистического образа хозяйствования.

Да, при этом родились кланы, олигархи, монополии и прочие признаки капитализма. Однако зарабатывание денег стало родом деятельности и стало рождать новый класс предпринимателей.

Ещё одна миссия Леонида Кучмы состоялась в том, что при нем был уничтожен класс вымогателей-рекетиров.

Мы можем справедливо пенять на далекую от идеала правоохранительную и судебную систему. И должны это делать, дабы их изменить. Но при Кучме понятие "бандитская крыша" кануло в Лету.

При президенте Кучме начался этап независимости экономической и свободы предпринимательства.

Президент Виктор Ющенко

Миссия Ющенко была в консолидации молодых и новых политических проектов. Страна нуждалась в избавлении от моно-идеологии и монополии одной партийной идеи КПСС.

Люди созрели к избавлению от рабской зависимости. Зависимости от непогрешимости власти. Страх сталинских репрессий и голодомора на генном уровне, казалось бы, глушил исконную украинскую вольницу.

Ющенко стал поводом и символом Оранжевого мирного Майдана. Власть не сакральна. Власть – это люди. И их можно сменить.

При президенте Ющенко начался этап независимости идеологической и свободы выбора.

Президент Виктор Янукович

Миссия Януковича была очень важной. При нем стало очевидно: реванш возможен. Независимость даром не даётся. Мирный кредит на изменения пришлось оплачивать кровью и потерей территорий.

Беспредел власти лишает такую власть права на легитимное насилие. Янукович стал причиной силового сопротивления реваншу.

Люди стали брать на себя ответственность за себя и свою Украину. Волонтеры стали воевать, содержать армию, управлять министерствами и государственными компаниями, лечить и оплачивать лечение.

Страна-волонтёр смогла выжить и сохранить независимость.

При президенте Януковиче начался этап оплаты независимости и ответственности.

Президент Пётр Порошенко

Миссия Порошенко была в создании сильной Украины. Украины, способной противостоять неравному противнику.

Дипломатическое образование, опыт, навыки и дар Порошенко стали актуальными для создания антипутинской коалиции ведущих стран мирового сообщества.

Реально родилась украинская армия как факт через столько лет независимости.

Украину стали видеть не только Объектом, а и Субъектом международных отношений.

Украина многонациональная и мультирелигиозная страна. Однако титульная религия, православие, оставалась зависимой от внешнего влияния. И это влияние было не только продиктовано каноническим правом или процедурой обрядов. Это было чужое политическое влияние на души многих украинцев.

Томос для православной церкви Украины открыл новые возможности для развития своей независимой религиозной культуры. Развитие поместной церкви – процесс деликатный и чувствительный. Однако начало пути положено.

При президенте Порошенко начался этап Независимости субъектной и духовной.

Все эти миссии уже свершились. И эти президенты не были мессиями. Каковы же следующие миссии? Какие ещё зависимости нас держат в оковах?

Следующий президент (Владимир Зеленский?)

Выборы президента Украины 2019 ярко подсветили ещё одну нашу зависимость. патриархальную зависимость от воли "доброго царя".

Многовековое пребывание украинцев в составе империи приучило нас полагаться на одного правителя. Будь-то царь, генеральный секретарь или президент.

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И каждый раз мы ждём чуда от правителя. Он нам все подаст на ладошке, он нам должен. Чуда хороших дорог, высоких зарплат и честного кума в кресле чиновника.

Мы даже голосуем за партии лидерского толка. Нет вожака – нет доверия.

И также легко кумиры теряют наше доверие. Чуда не случается. Великий Гудвин оказывается обычным мастером иллюзии. И мы начинаем его ненавидеть. И жадно внимать новому претенденту.

Нам нужен Мессия. Мы даже готовы ему прощать нарушение правил ради нашего блага. И готовы распять его за эти нарушения, коли благо не наступит.

Мне кажется, основная миссия следующего президента заключается в упразднении самой должности президента. Он либо будет инициатором такого процесса, либо станет причиной.

Парламент этой каденции или следующей рано или поздно проголосует за конституционные изменения в сторону парламентской формы государственного управления.

Возможно, фигура президента останется для функций церемониала, принятия верительных грамот послов и помилования преступников.

Управлять страной будет избранный/назначенный Верховным Советом премьер-министр, либо канцлер, либо гетман. Название не важно. Важна суть и наполнение полномочиями и ответственностью.

Придумывать особенно ничего не нужно. Европейские модели давно доказали дееспособность такой формы управления государством.

Мы начнём учиться выбирать партии с понятной и близкой нам идеологией. Мы начнем учиться голосовать за смыслы и реальные планы. Мы начнём учиться политической ответственности.

При следующем президенте может начаться этап независимости самоуправляемого и прагматичного просвещения.

Алексей Резников, специально для УП

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