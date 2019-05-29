Зеленский как вакцина от новой политики

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Среда, 29 мая 2019, 13:00
Николай ФилоновМикола Філонов
политический эксперт, директор Центра общественно-политического мониторинга "Вектор"

Если до президентских выборов в обществе и политикуме резонировал по нарастающей вопрос: "А что если у Зеленского получится и он выиграет?", то сейчас накаляется противоположная тревога: "А что если у Зеленского не получится и он не удержит власть"?

Парламентские выборы-2019 (причём, не так важно, когда они состоятся – в июле, или позже) – могут стать концом эпохи одного стереотипа в украинской политике. Стереотипа, существующего, вероятно, с 1998-го года, когда неожиданно для многих в Верховную Раду прошла "Партия зелёных".

Почему её поддержали? А потому, что "новые". Ничего другого кроме данного прилагательного, "зелёные" не предлагали, да и ничего путного в парламенте не сделали.

Потом был длительный период перетягивания каната по линии геополитического вектора развития государства, с выстраиванием Системы правил для внутреннего потребления, к которой оба вектора относились одинаково благосклонно.

В 2014-ом один вектор победил окончательно и бесповоротно.

И тут оказалось, что проблема поиска "новых" вновь актуальна. Потому что победившая коалиция партий не сумела предложить обществу внятную и приемлемую этим обществом модель развития. И потому что осталась Система.

Как следствие, в ходе прошлой президентской кампании граждане выбирали между группой политиков, неспособных сформулировать ответы на болезненные для общества вопросы, и тем, кто публично отрицал сами принципы, по которым существовала старая Система. Пусть и с одним победившим внешнеполитическим вектором развития.

Потребность в отрицании, как оказалось, присутствовала и у тех, кто 5 лет назад выходил на Майдан, и у тех, кто все эти годы держал фигу в кармане, надеясь, что "Майдан" рано или поздно проиграет. "За" кого-либо из десятки ведущих политиков было готово голосовать подавляющее меньшинство избирателей. Большинство было – "против".

Технологи штаба Петра Порошенко, кстати, угрозу Зеленского могли купировать на ранней стадии, вернув через Раду в бюллетень графу "против всех". Тогда "Вера. Мова. Армия" и сыграла бы.

Но не догадались. А альтернативы "отрицанию" не нашлось.

Впрочем, Система оказалась не так проста. Поняв или, скорее, ощутив возникший в обществе запрос на "новое", она отошла в сторону, отбиваясь от судебных исков "бывших" влиятельных элементов самой себя. И предоставив право отвечать на данные болезненные вопросы победившему "новому".

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"Новый" в эту ловушку с удовольствием зашёл.

И теперь именно ему предстоит разбираться с такими проблемами как Минские соглашения, досрочные выборы, дефолт, земельная реформа, коррупция, тарифы, цены, "Роттердам+" и возврат "Привата".

Догадавшись, куда они влипли, представители команды Зе честно признались, что пока программы у них нет. Касательно идеологии, ранее был озвучен любопытный тезис о либертарианстве, о котором, как кажется, представители нового президента (не говоря уже о гражданах) имеют крайне смутное представление.

То есть, надо честно признать, что никакой содержательной составляющей на данный момент у команды победителя президентских выборов нет. Есть "новая" форма, которая пока бестелесно существует в рассуждениях о digital-направлениях, социальном проекте LIFT и прочих милых фишечках.

Всё дело в том, что сама категория "новое" – это качественное прилагательное. Как любое качество, оно имеет свойство меняться: сегодня "новое", а завтра, глядишь, уже и "старое". Если его, конечно, не насытить конкретными смыслами.

Тогда у Зеленского, да и у всех, кто через несколько месяцев или лет будет претендовать на статус "новых" в политике, остаётся шанс.

В случае же отсутствия у Зе!команды ответов на ключевые вопросы украинского общества, некоторые из которых были приведены в этом тексте выше, то Система может вздохнуть с облегчением.

Любой следующий "новый" будет восприниматься у людей с отталкивающим скепсисом: "Уже один такой был".

Системе удастся внедрить в общество сильнодействующую вакцину против "новых". И счёт до начала действия этой вакцины уже пошёл на недели.

Николай Филонов, специально для "УП"

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: Зеленский общество
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