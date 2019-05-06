Покатался в очередной раз по Европе на авто. На этот раз Баден – Вюртемберг, Бавария и Франкония в Германии.

Люблю эту страну… Прекрасно организованная система городов и дорог. Вежливые, образованные и трудолюбивые люди. Вкусные колбаски с weissbier или Zweigelt rotwein.

Очень нравится немецкая власть – там чувствуется что канцлер, министры и депутаты Бундестага – действительно слуги своего народа…

В стране не хочется мусорить и нарушать правила. Хочется платить налоги. Хочется, чтоб Евросоюз не распался… Исторических причин тому много, но в мае хочется поговорить об одной.

Помимо посещения средневековых фахверковых городков, музеев живописи и науки/техники каждый раз стараюсь увидеть нечто, связанное с Первой или Второй Мировыми.

Концентрационный лагерь Дахау

Карта концлагерей

Символика на одежде заключенных концлагерей

В этот раз заехал в концентрационный лагерь Дахау (Dahau) на север от Мюнхена. Этот лагерь был одним из самых ужасных и после падения третьего рейха стал одним из самых известных.

В нем начали с немцев, австрийцев, чехов, поляков и евреев. А потом пришла очередь пленных красноармейцев. Так и не понимаю, зачем туда забирали 11-летних детей из-под Киева…

Дети в концлагере...

Записи об украинских детях в Дахау

Запись об 11-летнем мальчике из Харькова

Когда стоишь возле печей крематория, где сожгли десятки тысяч узников, или совсем рядом на расстрельном рубеже со рвом для крови – хочется исключительно помолчать… Там же и яма с пеплом…

Сейчас это красивый лес. В нем много певчих птиц и полное умиротворение. Если бы не угрюмые таблички, никогда бы не догадался о том, какие зверства там происходили совсем недавно.

Но думал я не о бренности бытия. Немцы хорошо усвоили исторические уроки. Очень хорошо.

Крематорий

Печи

Я помню, как в 80-х и в 90-х годах во время семейных посиделок за праздничным столом с самогоном я, будучи ребенком, а потом подростком, слегка недоумевал от постоянных тостов своих родных стариков "аби лише війни не було". Так же, как мне вбили в голову, що "хліб викидати – то гріх". Теперь понимаю.

Не понимаю, почему урок не выучили экс-советские люди. Не понимаю, почему молодым российским бестолочам, твердящим мантру "можем повторить", их деды не пытаются мозги вставить на место…

Разумеется, фактор пропаганды очевиден. Раз смогли повести за собой немцев, то что говорить о куда менее в среднем образованных и ответственных россиянах. Однако еще более важными факторами видятся мне два другие:

Русские, в отличие от немцев, в среднем живут паршиво, стало быть, и терять многим нечего – легче пойти на аферу под названием война.

Немцы были подвергнуты процедуре "денацификации" сразу после войны. Кого-то осудили, большинство оштрафовали. Многих заставили голыми руками выкопать и перезахоронить полуистлевшие трупы евреев и красноармейцев… Прекрасная была идея!

А что в РФ? Архивы КГБ/НКВД, как и ранее, засекречены, народ даже близко не понимает в какой людоедской стране жил.

В 1937 году одного из моих прадедов, как собаку, расстреляли вместе с другими односельчанами в тюрьме Житомира. Он был неграмотный крестьянин. Расстреляли за то, что был поляком и имел три коровы. Не немцы расстреляли – свои выродки.

И я готов бороться за страну, в которой открыты архивы с именами убийц и их не героизируют. Только за это одно – никогда не пожелаю жить с россиянами в добрососедстве. Сначала покаяние – потом примирение, по-другому не бывает.

Моя бабушка была остарбайтером в Германии. Прадед на фронте погиб. Оба деда и их братья воевали, были ранены, храню их боевые награды. Немцев я простил, поеду опять с удовольствием гонять по автобанам, слушать Вагнера, тратить деньги. И причина проста.

Перед центральным зданием лагеря в Дахау теперь монумент – на нем на пяти языках написано: "Никогда больше". Хочу такую же надпись на кремлевской стене. Тогда май действительно станет месяцем Победы.

Перед центральным зданием лагеря в Дахау теперь монумент – на нем на пяти языках написано: "Никогда больше"

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Ігоря Тинного

ВсІ фото з Facebook автора

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