Покатался в очередной раз по Европе на авто. На этот раз Баден – Вюртемберг, Бавария и Франкония в Германии.

Люблю эту страну… Прекрасно организованная система городов и дорог. Вежливые, образованные и трудолюбивые люди. Вкусные колбаски с weissbier или Zweigelt rotwein.

Очень нравится немецкая власть – там чувствуется что канцлер, министры и депутаты Бундестага – действительно слуги своего народа…

В стране не хочется мусорить и нарушать правила. Хочется платить налоги. Хочется, чтоб Евросоюз не распался… Исторических причин тому много, но в мае хочется поговорить об одной.

Помимо посещения средневековых фахверковых городков, музеев живописи и науки/техники каждый раз стараюсь увидеть нечто, связанное с Первой или Второй Мировыми.

Концентрационный лагерь Дахау

Карта концлагерей

Символика на одежде заключенных концлагерей

В этот раз заехал в концентрационный лагерь Дахау (Dahau) на север от Мюнхена. Этот лагерь был одним из самых ужасных и после падения третьего рейха стал одним из самых известных.

В нем начали с немцев, австрийцев, чехов, поляков и евреев. А потом пришла очередь пленных красноармейцев. Так и не понимаю, зачем туда забирали 11-летних детей из-под Киева…

Дети в концлагере...

Записи об украинских детях в Дахау

Запись об 11-летнем мальчике из Харькова

Когда стоишь возле печей крематория, где сожгли десятки тысяч узников, или совсем рядом на расстрельном рубеже со рвом для крови – хочется исключительно помолчать… Там же и яма с пеплом…

Сейчас это красивый лес. В нем много певчих птиц и полное умиротворение. Если бы не угрюмые таблички, никогда бы не догадался о том, какие зверства там происходили совсем недавно.

Но думал я не о бренности бытия. Немцы хорошо усвоили исторические уроки. Очень хорошо.

Крематорий

Печи

Я помню, как в 80-х и в 90-х годах во время семейных посиделок за праздничным столом с самогоном я, будучи ребенком, а потом подростком, слегка недоумевал от постоянных тостов своих родных стариков "аби лише війни не було". Так же, как мне вбили в голову, що "хліб викидати – то гріх". Теперь понимаю.

Не понимаю, почему урок не выучили экс-советские люди. Не понимаю, почему молодым российским бестолочам, твердящим мантру "можем повторить", их деды не пытаются мозги вставить на место…

Реклама:

Разумеется, фактор пропаганды очевиден. Раз смогли повести за собой немцев, то что говорить о куда менее в среднем образованных и ответственных россиянах. Однако еще более важными факторами видятся мне два другие:

Русские, в отличие от немцев, в среднем живут паршиво, стало быть, и терять многим нечего – легче пойти на аферу под названием война.

Немцы были подвергнуты процедуре "денацификации" сразу после войны. Кого-то осудили, большинство оштрафовали. Многих заставили голыми руками выкопать и перезахоронить полуистлевшие трупы евреев и красноармейцев… Прекрасная была идея!

А что в РФ? Архивы КГБ/НКВД, как и ранее, засекречены, народ даже близко не понимает в какой людоедской стране жил.

В 1937 году одного из моих прадедов, как собаку, расстреляли вместе с другими односельчанами в тюрьме Житомира. Он был неграмотный крестьянин. Расстреляли за то, что был поляком и имел три коровы. Не немцы расстреляли – свои выродки.

И я готов бороться за страну, в которой открыты архивы с именами убийц и их не героизируют. Только за это одно – никогда не пожелаю жить с россиянами в добрососедстве. Сначала покаяние – потом примирение, по-другому не бывает.

Моя бабушка была остарбайтером в Германии. Прадед на фронте погиб. Оба деда и их братья воевали, были ранены, храню их боевые награды. Немцев я простил, поеду опять с удовольствием гонять по автобанам, слушать Вагнера, тратить деньги. И причина проста.

Перед центральным зданием лагеря в Дахау теперь монумент – на нем на пяти языках написано: "Никогда больше". Хочу такую же надпись на кремлевской стене. Тогда май действительно станет месяцем Победы.

Перед центральным зданием лагеря в Дахау теперь монумент – на нем на пяти языках написано: "Никогда больше"

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Ігоря Тинного

Всі фото з Facebook автора

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.