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Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен

Суббота, 2 мая 2020, 09:29

На Донбассе 2 мая вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов боевиков одного украинского воина ранили.

Источник: утренняя сводка штаба операции Объединенных сил

По данным украинских военных, неподалеку Хутора Вильный враг трижды применял минометы. В общем оккупанты выпустили по украинским позициям 8 мин 120 мм и 51 мина 82-го калибра.

Окраины Крымского враг обстреливал из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Ореховому противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ неподалеку Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Сегодня, 2 мая, в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

Такие коварные действия без ответа не остались - наши военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются".

Украинская правда

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Темы: войнаООСВооруженные силы
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