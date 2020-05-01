Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики ранили двух украинских военных

Пятница, 1 мая 2020, 13:56
Боевики ранили двух украинских военных

В пятницу, 1 мая, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: сайт Министерства обороны

Детали: После оказания первой медицинской помощи раненые были эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

На Луганском направлении в пятницу произошло 5 вражеских обстрелов. Дважды российские наемники открывали огонь по позициям ОС вблизи Крымского. У Южного ночью разорвались 6 вражеских мин 120-го калибра, а неподалеку Новотошковского утром - 7 мин калибра 82 мм.

Кроме того, наши защитники Майского около 6 часов утра прекратили обстрел, который враг вел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении произошли 3 прицельных обстрела наших опорных пунктов в районе Богдановки. Их противник совершил со стороны оккупированного Петровского, использовав станковые противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Все эти обстрелы не были длительными, поскольку прекратились после адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил.

Еще один обстрел оккупанты устроили у Водяного - утром со стороны Саханки они вели огонь по нашим позициям из автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
война
ВСУ имели частичный успех на бердянском направлении и закрепляются
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
"Россия быкует": Кулеба объяснил, почему пока есть только военный путь к победе
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: