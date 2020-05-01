Боевики ранили двух украинских военных

В пятницу, 1 мая, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: сайт Министерства обороны

Детали: После оказания первой медицинской помощи раненые были эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

На Луганском направлении в пятницу произошло 5 вражеских обстрелов. Дважды российские наемники открывали огонь по позициям ОС вблизи Крымского. У Южного ночью разорвались 6 вражеских мин 120-го калибра, а неподалеку Новотошковского утром - 7 мин калибра 82 мм.

Кроме того, наши защитники Майского около 6 часов утра прекратили обстрел, который враг вел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На Донецком направлении произошли 3 прицельных обстрела наших опорных пунктов в районе Богдановки. Их противник совершил со стороны оккупированного Петровского, использовав станковые противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Все эти обстрелы не были длительными, поскольку прекратились после адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил.

Еще один обстрел оккупанты устроили у Водяного - утром со стороны Саханки они вели огонь по нашим позициям из автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.