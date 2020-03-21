Моя предыдущая колонка "Почему бестолковый карантин убьет больше людей, чем вирус" вызвала достаточный отклик со 100 тыс. просмотров на УП и более 4 тыс. перепостов в Facebook всего за полтора суток.

Связано это, наверняка, с простым фактом, что, поднятые мною вопросы синхронно посещают головы большинства думающих граждан Украины. Я их просто перечислил. Основных претензий было две: почему на русском языке и почему только критика, где предложения?

Ситуация меняется с каждым часом и напишу, что думаю теперь.

Правительство начало делать некоторые правильные шаги:

Массовый завоз из Китая тестов на вирус для начала масштабного тестирования населения.

Молодцы, что добились. Интересно узнать на каких условиях, сколько стоило. Или это широкий жест благотворительности нового мирового гегемона и нам их просто подарили?

Плохо, что пока непонятно, о каких именно тестах идет речь. Скорость обработки теста, определяют ли вирус на ранних стадиях инфицирования или только при активном течении болезни, насколько просты в использовании и какое дополнительное оборудование нужно (если нужно) для диагностики.

Подчеркну отдельно, справедливости ради, прокол с несвоевременной закупкой тестов – целиком на совести старого Кабмина Гончарука.

В авральном порядке закупаются средства защиты для медиков и аппараты искусственной вентиляции легких .

. Правительство вроде изолировало города, обслуживающие АЭС .

. Город Киев закупил мобильные лаборатории (очевидно, микроскопично мало, но хоть начали). Многие из моих знакомых отказываются ехать сдавать тесты в больницах, ибо логично считают, что на территории больниц больше шансов заразиться.

(очевидно, микроскопично мало, но хоть начали). Многие из моих знакомых отказываются ехать сдавать тесты в больницах, ибо логично считают, что на территории больниц больше шансов заразиться. Задействована в преодолении кризиса, хоть пока только на бумаге, Нацгвардия .

в преодолении кризиса, хоть пока только на бумаге, . Активизируется разъяснительная работа с населением и нет попыток власти скрыть масштаб заболевания. До населения начинает доходить серьезность ситуации.

и нет попыток власти скрыть масштаб заболевания. До населения начинает доходить серьезность ситуации. В этом нет заслуги правительства, но бизнес и гражданское общество начинают работать на наше спасение.

Разворачивается внутреннее производство товаров, необходимых для борьбы с пандемией. Формируются волонтерские движения.

Начинает использоваться новый инструментарий – данные операторов мобильной связи.

Днем ранее я был приятно удивлен смс с напоминанием, что надо быть в изоляции, поскольку в марте прилетел из Франции. Я, собственно, в Париже был только в аэропорту на стыковке между рейсами и прилетел, на самом деле, из Чили.

Но для того, чтоб выяснить, от кого именно государство обязано добиваться самоизоляции, нужны колл-центры с операторами и аудиозапись разговоров-опросов. Операторы мобильной связи наверняка могут предоставить такую услугу.

Вместе с тем, есть острые проблемы, которые требуют незамедлительной реакции и вовсе неясно, что именно делается для их решения:

В аптеках повсеместно закончились базовые противовирусные препараты от обычного гриппа. Ажиотажный спрос надо удовлетворять.

Медработники и полицейские как ездили на вызовы без защитной одежды, так и ездят. Сотрудник дорожной полиции позавчера засунул голову ко мне в авто и настоятельно требовал на него дыхнуть с целью понять, пил ли я алкоголь. А работников скорой помощи просто жалко…

Список можно продолжать долго, очень долго.

Также правительство продолжает принимать в корне неверные решения либо бездействует в ряде ключевых вызовов, стоящих перед нами:

Не обнародована долгосрочная стратегия борьбы с пандемией и выживания экономики . Требуется новый макроэкономический прогноз

. Требуется новый макроэкономический прогноз Нет серьезных попыток обсервации всех вновь прибывших с риском заражения . А именно на это следует направить основные усилия.

. А именно на это следует направить основные усилия. Президент и правительство пытаются переложить ответственность за средства выживания граждан на самих граждан и их работодателей. Чего стоит один только пассаж из выступления президента, призывающий писать заявления в полицию в случае попыток увольнения с работы.

Вы принудительно остановили бизнес, требуете дальше платить всем зарплаты, не отменили налоги, не ввели кредитные каникулы и даже не имеете храбрости сказать публично, эта история на 3 месяца или на 6? Вы серьезно?

А теперь про неприятную сторону вопроса.

Худшее, что мы можем сделать – это обманывать самих себя.

Пора честно признать, что Украина – беднейшая из стран Европы и наша стратегия защиты от эпидемии должна отличаться от стратегии соседей. Мы просто не в состоянии позволить себе многое, что легкодоступно немцам, французам, китайцам.

У нас есть сложный выбор: или копировать опыт европейских стран и разорить страну и привести ее к социальной нестабильности, или рискнуть и снять часть ограничений по хозяйственной деятельности для концентрации усилий на наиболее уязвимых направлениях.

Я предлагаю примитивную стратегию и внутренний неписаный социальный договор.

Мы принудительно помещаем старшее поколение свыше 60 лет на 6 месячный карантин и обязуемся бесплатно его содержать.

При этом молодежь имеет выбор или идти в волонтеры, или платить налог, или финансировать необходимые покупки согласно требованиям властей.

Помощь по безработице для трудоспособного населения младше 60 прекращается.

Loading...

Идеи на счет того, что надо делать:

Как можно быстрее вернуть всех граждан Украины, которые хотят вернуться на территорию страны, либо власти иностранных государств их выдворяют. Желательный срок – 3 (трое) суток.

Практически любой ценой ввести принудительную обсервацию (15-дневный карантин и несколько последовательных тестов) для всех вновь прибывших в санитарных зонах, примыкающих к аэропортам / наземным переходам. Срок – позавчера.

В течение тех же 15 дней массово принудительно тестировать население по всей стране со следующими приоритетами:

Всех, кто покидал страну за последние 2 месяца.

Всех, кто мог контактировать с зараженными.

Принудительно отправлять в обсервацию всех членов семей, проживавших вместе с зараженными, не дожидаясь результатов тестирования.

Завезти в Украину дополнительно около 10 млн тестов для коммерческой продажи всем желающим. Таковыми точно должны быть работодатели.

Ввести (ужесточить) ответственность за отказ или уклонение от тестирования (повысить нормы, введенные законом на прошлой неделе): штрафы, лишение льгот и права избираться на следующие 10 лет, тюрьма.

Стимулировать массовое тестирование следующими инициативами. Уже обещана повышенная оплата медперсонала и полицейских.

Важно при этом сократить бесполезные для преодоления эпидемии управления и должности внутри ВОЗ и МВД. Волонтеры, помогающие в тестировании, получают средства защиты высокого уровня и качественное питание.

Разрешить бизнесу покупать все необходимое для медицины согласно публичных списков – с безусловным отнесением этих затрат на аванс будущих платежей по налогу на прибыль и НДС. Требуется соответствующий закон.

Собрать письменное согласие каждого гражданина старше 60 лет о том, что он осознает максимальную угрозу своей жизни и обязуется находиться в добровольной изоляции сроком 6 месяцев при условии, что государство обеспечивает его трехразовым питанием и набором бытовых товаров (либо суммой денег по выбору гражданина).

Полиция имеет право административного задержания граждан старше 60 лет с принудительной доставкой в места обсервации.

Обязательно надо ввести ответственность чиновников, медиков и полицейских за пассивность. Предлагаю президенту внести такой законопроект.

Если за следующие 30 календарных дней в Украине не будет протестировано минимум 5 млн человек из зоны повышенного риска (пропорционально по регионам) – премьер-министр, министры здравоохранения и внутренних дел, глава СБУ и губернаторы "несправившихся" регионов считаются уволенными с 31 дня с пожизненным запретом занимать любые государственные должности.

По истечении 15-дневного срока отменить карантин на всей территории Украины кроме городов со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и восстановить в полном объеме работу внутригородского транспорта.

Во всех городах, где есть хоть один заболевший короновирусом, несмотря на отсутствие эпидемиологической ситуации, оставить "старшее" поколение на домашней изоляции.

Повсеместно восстановить производство, торговлю и работу сферы услуг при следующих условиях

Еженедельное тестирование работников за счет работодателя

Письменное согласие работника о выходе на работу

Упрощенная процедура увольнения всех желающих добровольно остаться на карантине с автоматической постановкой таковых в реестр безработных в тот же день с соответствующей выплатой из госбюджета.

Введение налога в 3% от оборота на преодоление последствий пандемии сроком на 6 месяцев либо подписание договора социальной ответственности с местными властями на финансирование необходимых мероприятий. Например:

Я являюсь совладельцем ресторана "Прага" в городе Киев. Ресторан имеет штат около 200 сотрудников, временно оставшихся без работы. По вновь принятым законам логично было бы иметь выбор: либо ты соглашаешься бесплатно предоставлять трижды в день 200 комплектов еды для пожилых граждан на карантине, либо соглашаешься платить налог, либо не открываешь бизнес. Сроком на 6 месяцев. Компания "Киевстар" может платить налог или организовать колл-центр (возможно, на удаленном доступе) с 1 тыс. сотрудников. Транспортные и логистические компании, операторы гостиниц, торговые компании, легкая промышленность и машиностроение, сети заправок – все могут внести посильный вклад в преодоление кризиса.

Министерствам экономики и финансов Украины в срочном порядке разработать и подать через Кабинет министров в Верховную Раду проект изменений государственного бюджета на 2020 год с секвестром (уменьшением по-простому) его доходов до реалистичной цифры и с предложениями перенаправить сумму приблизительно в 30 млрд грн на финансирование борьбы с пандемией.

Бюджет 2020 года, увы, остался унылой калькой предыдущих бюджетов страны. В нем до тошноты много денег используется на бессмысленные государственные компании и программы. Время железной рукой выкинуть этот хлам на свалку истории.

Полный карантин оставить только в зонах неконтролируемой пандемии, армии и нацгвардии полностью изолировать пораженные малые населенные пункты.

Чего мы добьемся таким образом:

Мы не разоримся и сохраним государственность.

В 2020 году вместо экономического роста Украину ожидает падение ВВП, вероятно, на уровне 5% минимум.

У пожилых людей увеличатся шансы на выживание, если именно о них будут заботиться все остальные.

Младшие поколения имеют хорошие статистически шансы преодолеть болезнь – количество жертв болезни по стране должно быть минимальным.

Да, есть риск и наверняка будут жертвы. Но именно так мы, хомо сапиенс, и стали теми, кто мы есть, за последние 50 тыс. лет – вырабатывая иммунитет и становясь сильнее ценою жертв.

Работа ради общей цели сплачивает людей и превращает их в нацию, бездействие – размягчают мозг и волю, превращают их в стадо.

Игорь Тынный, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.