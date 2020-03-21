Как Украине пережить вирусную пандемию и не обанкротиться
Моя предыдущая колонка "Почему бестолковый карантин убьет больше людей, чем вирус" вызвала достаточный отклик со 100 тыс. просмотров на УП и более 4 тыс. перепостов в Facebook всего за полтора суток.
Связано это, наверняка, с простым фактом, что, поднятые мною вопросы синхронно посещают головы большинства думающих граждан Украины. Я их просто перечислил. Основных претензий было две: почему на русском языке и почему только критика, где предложения?
Ситуация меняется с каждым часом и напишу, что думаю теперь.
Правительство начало делать некоторые правильные шаги:
- Массовый завоз из Китая тестов на вирус для начала масштабного тестирования населения.
Молодцы, что добились. Интересно узнать на каких условиях, сколько стоило. Или это широкий жест благотворительности нового мирового гегемона и нам их просто подарили?
Плохо, что пока непонятно, о каких именно тестах идет речь. Скорость обработки теста, определяют ли вирус на ранних стадиях инфицирования или только при активном течении болезни, насколько просты в использовании и какое дополнительное оборудование нужно (если нужно) для диагностики.
Подчеркну отдельно, справедливости ради, прокол с несвоевременной закупкой тестов – целиком на совести старого Кабмина Гончарука.
- В авральном порядке закупаются средства защиты для медиков и аппараты искусственной вентиляции легких.
- Правительство вроде изолировало города, обслуживающие АЭС.
- Город Киев закупил мобильные лаборатории (очевидно, микроскопично мало, но хоть начали). Многие из моих знакомых отказываются ехать сдавать тесты в больницах, ибо логично считают, что на территории больниц больше шансов заразиться.
- Задействована в преодолении кризиса, хоть пока только на бумаге, Нацгвардия.
- Активизируется разъяснительная работа с населением и нет попыток власти скрыть масштаб заболевания. До населения начинает доходить серьезность ситуации.
- В этом нет заслуги правительства, но бизнес и гражданское общество начинают работать на наше спасение.
Разворачивается внутреннее производство товаров, необходимых для борьбы с пандемией. Формируются волонтерские движения.
- Начинает использоваться новый инструментарий – данные операторов мобильной связи.
Днем ранее я был приятно удивлен смс с напоминанием, что надо быть в изоляции, поскольку в марте прилетел из Франции. Я, собственно, в Париже был только в аэропорту на стыковке между рейсами и прилетел, на самом деле, из Чили.
Но для того, чтоб выяснить, от кого именно государство обязано добиваться самоизоляции, нужны колл-центры с операторами и аудиозапись разговоров-опросов. Операторы мобильной связи наверняка могут предоставить такую услугу.
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Вместе с тем, есть острые проблемы, которые требуют незамедлительной реакции и вовсе неясно, что именно делается для их решения:
- В аптеках повсеместно закончились базовые противовирусные препараты от обычного гриппа. Ажиотажный спрос надо удовлетворять.
- Медработники и полицейские как ездили на вызовы без защитной одежды, так и ездят. Сотрудник дорожной полиции позавчера засунул голову ко мне в авто и настоятельно требовал на него дыхнуть с целью понять, пил ли я алкоголь. А работников скорой помощи просто жалко…
- Список можно продолжать долго, очень долго.
Также правительство продолжает принимать в корне неверные решения либо бездействует в ряде ключевых вызовов, стоящих перед нами:
- Не обнародована долгосрочная стратегия борьбы с пандемией и выживания экономики. Требуется новый макроэкономический прогноз
- Нет серьезных попыток обсервации всех вновь прибывших с риском заражения. А именно на это следует направить основные усилия.
- Президент и правительство пытаются переложить ответственность за средства выживания граждан на самих граждан и их работодателей. Чего стоит один только пассаж из выступления президента, призывающий писать заявления в полицию в случае попыток увольнения с работы.
Вы принудительно остановили бизнес, требуете дальше платить всем зарплаты, не отменили налоги, не ввели кредитные каникулы и даже не имеете храбрости сказать публично, эта история на 3 месяца или на 6? Вы серьезно?
А теперь про неприятную сторону вопроса.
Худшее, что мы можем сделать – это обманывать самих себя.
Пора честно признать, что Украина – беднейшая из стран Европы и наша стратегия защиты от эпидемии должна отличаться от стратегии соседей. Мы просто не в состоянии позволить себе многое, что легкодоступно немцам, французам, китайцам.
У нас есть сложный выбор: или копировать опыт европейских стран и разорить страну и привести ее к социальной нестабильности, или рискнуть и снять часть ограничений по хозяйственной деятельности для концентрации усилий на наиболее уязвимых направлениях.
Я предлагаю примитивную стратегию и внутренний неписаный социальный договор.
Мы принудительно помещаем старшее поколение свыше 60 лет на 6 месячный карантин и обязуемся бесплатно его содержать.
При этом молодежь имеет выбор или идти в волонтеры, или платить налог, или финансировать необходимые покупки согласно требованиям властей.
Помощь по безработице для трудоспособного населения младше 60 прекращается.
Идеи на счет того, что надо делать:
- Как можно быстрее вернуть всех граждан Украины, которые хотят вернуться на территорию страны, либо власти иностранных государств их выдворяют. Желательный срок – 3 (трое) суток.
- Практически любой ценой ввести принудительную обсервацию (15-дневный карантин и несколько последовательных тестов) для всех вновь прибывших в санитарных зонах, примыкающих к аэропортам / наземным переходам. Срок – позавчера.
- В течение тех же 15 дней массово принудительно тестировать население по всей стране со следующими приоритетами:
- Всех, кто покидал страну за последние 2 месяца.
- Всех, кто мог контактировать с зараженными.
- Принудительно отправлять в обсервацию всех членов семей, проживавших вместе с зараженными, не дожидаясь результатов тестирования.
- Завезти в Украину дополнительно около 10 млн тестов для коммерческой продажи всем желающим. Таковыми точно должны быть работодатели.
- Ввести (ужесточить) ответственность за отказ или уклонение от тестирования (повысить нормы, введенные законом на прошлой неделе): штрафы, лишение льгот и права избираться на следующие 10 лет, тюрьма.
- Стимулировать массовое тестирование следующими инициативами. Уже обещана повышенная оплата медперсонала и полицейских.
Важно при этом сократить бесполезные для преодоления эпидемии управления и должности внутри ВОЗ и МВД. Волонтеры, помогающие в тестировании, получают средства защиты высокого уровня и качественное питание.
- Разрешить бизнесу покупать все необходимое для медицины согласно публичных списков – с безусловным отнесением этих затрат на аванс будущих платежей по налогу на прибыль и НДС. Требуется соответствующий закон.
- Собрать письменное согласие каждого гражданина старше 60 лет о том, что он осознает максимальную угрозу своей жизни и обязуется находиться в добровольной изоляции сроком 6 месяцев при условии, что государство обеспечивает его трехразовым питанием и набором бытовых товаров (либо суммой денег по выбору гражданина).
Полиция имеет право административного задержания граждан старше 60 лет с принудительной доставкой в места обсервации.
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- Обязательно надо ввести ответственность чиновников, медиков и полицейских за пассивность. Предлагаю президенту внести такой законопроект.
Если за следующие 30 календарных дней в Украине не будет протестировано минимум 5 млн человек из зоны повышенного риска (пропорционально по регионам) – премьер-министр, министры здравоохранения и внутренних дел, глава СБУ и губернаторы "несправившихся" регионов считаются уволенными с 31 дня с пожизненным запретом занимать любые государственные должности.
- По истечении 15-дневного срока отменить карантин на всей территории Украины кроме городов со сложившейся эпидемиологической ситуацией, и восстановить в полном объеме работу внутригородского транспорта.
- Во всех городах, где есть хоть один заболевший короновирусом, несмотря на отсутствие эпидемиологической ситуации, оставить "старшее" поколение на домашней изоляции.
- Повсеместно восстановить производство, торговлю и работу сферы услуг при следующих условиях
- Еженедельное тестирование работников за счет работодателя
- Письменное согласие работника о выходе на работу
- Упрощенная процедура увольнения всех желающих добровольно остаться на карантине с автоматической постановкой таковых в реестр безработных в тот же день с соответствующей выплатой из госбюджета.
- Введение налога в 3% от оборота на преодоление последствий пандемии сроком на 6 месяцев либо подписание договора социальной ответственности с местными властями на финансирование необходимых мероприятий. Например:
- Я являюсь совладельцем ресторана "Прага" в городе Киев. Ресторан имеет штат около 200 сотрудников, временно оставшихся без работы. По вновь принятым законам логично было бы иметь выбор: либо ты соглашаешься бесплатно предоставлять трижды в день 200 комплектов еды для пожилых граждан на карантине, либо соглашаешься платить налог, либо не открываешь бизнес. Сроком на 6 месяцев.
- Компания "Киевстар" может платить налог или организовать колл-центр (возможно, на удаленном доступе) с 1 тыс. сотрудников.
- Транспортные и логистические компании, операторы гостиниц, торговые компании, легкая промышленность и машиностроение, сети заправок – все могут внести посильный вклад в преодоление кризиса.
- Министерствам экономики и финансов Украины в срочном порядке разработать и подать через Кабинет министров в Верховную Раду проект изменений государственного бюджета на 2020 год с секвестром (уменьшением по-простому) его доходов до реалистичной цифры и с предложениями перенаправить сумму приблизительно в 30 млрд грн на финансирование борьбы с пандемией.
Бюджет 2020 года, увы, остался унылой калькой предыдущих бюджетов страны. В нем до тошноты много денег используется на бессмысленные государственные компании и программы. Время железной рукой выкинуть этот хлам на свалку истории.
- Полный карантин оставить только в зонах неконтролируемой пандемии, армии и нацгвардии полностью изолировать пораженные малые населенные пункты.
Чего мы добьемся таким образом:
- Мы не разоримся и сохраним государственность.
В 2020 году вместо экономического роста Украину ожидает падение ВВП, вероятно, на уровне 5% минимум.
- У пожилых людей увеличатся шансы на выживание, если именно о них будут заботиться все остальные.
- Младшие поколения имеют хорошие статистически шансы преодолеть болезнь – количество жертв болезни по стране должно быть минимальным.
Да, есть риск и наверняка будут жертвы. Но именно так мы, хомо сапиенс, и стали теми, кто мы есть, за последние 50 тыс. лет – вырабатывая иммунитет и становясь сильнее ценою жертв.
- Работа ради общей цели сплачивает людей и превращает их в нацию, бездействие – размягчают мозг и волю, превращают их в стадо.
Игорь Тынный, специально для УП
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