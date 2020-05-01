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Украинские военные подорвали ракетой авто боевиков, возившее боеприпаси

Пятница, 1 мая 2020, 09:38
Украинские военные подорвали ракетой авто боевиков, возившее боеприпаси

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Это произошло 29 апреля в Луганской области. На днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения.

Дословно: "Точным выстрелом наши защитники в очередной раз напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия".

Украинская правда

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Темы: войнаВооруженные силыбоевые действияДонбасс
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