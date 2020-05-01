Украинские военные подорвали ракетой авто боевиков, возившее боеприпаси
Пятница, 1 мая 2020, 09:38
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Это произошло 29 апреля в Луганской области. На днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения.
Дословно: "Точным выстрелом наши защитники в очередной раз напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия".
Украинская правда