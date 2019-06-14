Нарешті таємницю "зеленого моря" в Одесі розкрито! І це неймовірне відкриття зробив днями міністр екології Остап Семерак. Завдяки простому українському урядовцю весь науковий світ прозрів.

Думаю, на черзі – престижні екологічні премії. І мова йде не про якісь "дрібні" досягнення, наприклад, боротьба з бурштиновою лихоманкою чи зі знищенням карпатських лісів. Все набагато серйозніше.

Виявляється, море в Одесі зацвіло… через хабарі. Вірніше, їх недостатню кількість.

Вся штука в тому, що минулого року в одеські порти зайшло багато суден, які "екохабарники" (їх міністр чомусь називає інспекторами екоінспекції) не встигли "подоїти".

Каюся, є в цьому й моя провина – топив за відміну хабарницьких екологічних перевірок.

Семерак засмутився та пообіцяв вимагати на Кабміні "повернення повноцінних екологічних перевірок".

І от поява "зеленого моря" – чудовий привід повернутися до цієї прибуткової теми. Тим більше, що скоро лавочка закриється і чергова прибуткова артерія не буде міністру зайвою.

По факту, баластні води з судів в порту так само впливають на цвітіння Чорного моря, як спалахи на Сонці на індекс Доу-Джонса.

Звісно, можна спробувати розповісти пану міністру про природні та кліматичні зміни, але навряд чи це його цікавить.

Тому просто довіримося фахівцям, які вже давно визначили причини цвітіння моря: водорості, спека, зниження солоності води і… діяльність людей.

Так, море забруднюється. Але не баластними водами, а каналізаційними та дощовими стоками – з берега. На які екоінспектори чомусь заплющують очі.

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Ще у серпні 2018 року направив до Мінекології листа з покроковим планом дій для швидкого подолання корупції у портах:

розробити прозорі правові підстави перебування Держекоінспекції в акваторіях морських портів;

залучати незалежні акредитовані лабораторії до проведення усіх досліджень на суднах (судновласник має право вибрати лабораторію з переліку акредитованих);

забезпечити щоденне автоматизоване обстеження фонового рівня забрудненості акваторії портів з постійним оприлюдненням інформації.

Але поки все іде за Салтиковим-Щедріним:

"Есть легионы сорванцов, у которых на языке "государство", а в мыслях – пирог с казенной начинкою".

Максим Степанов, спеціально для УП

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