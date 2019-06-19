Кино и жизнь. Три сходства и три отличия партии "Слуга Народа" от сериала

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Среда, 19 июня 2019, 09:00
Дмитрий РазумковДмитрий Разумков
глава партии "Слуга народа"

"Голосуют не за Зеленского, а за Голобородько", "Выбирают не вашу партию, а красивую картинку из сериала" – я слышу такие обвинения с самого начала президентской кампании.

Но нет. Жизнь отличается от фильма. Как минимум тремя вещами.

Отличие 1: Зло гораздо злее

В сериале все понятно. Вот – политики новой волны, желающие перемен. Вот – старая гвардия, которая агрессивно этим переменам сопротивляется. Отличить добро от зла так же просто, как черное от белого.

На самом деле наш противник – это не обязательно престарелый пузатый чиновник, ностальгирующий по тоталитарному режиму и вызывающий омерзение уже одним своим видом. Это может быть вполне современный молодой человек, который поет украинский гимн в вышиванке и пользуется Apple Pay.

Но при этом он необратимо заражен вирусом уходящей эпохи. Когда "государственное" значит "ничье". Когда "вынести с завода" – это предмет гордости, а не преступление. Когда простым людям совершенно не нужно ничего знать о деятельности власти, и кто вообще придумал эту свободную прессу и обязательные декларации о доходах?! Когда студенческое общежитие должно голосовать на выборах, как ректор приказал.

Система пустила метастазы в таких людей. Они перекрашиваются, мутируют, переписывают свои лозунги – но при этом остаются прежними по сути. Они – как подводные камни в мутной воде: представляют угрозу для корабля, но совершенно не видны капитану. И корабль "Украина" в последнее время плотно сидит на таких рифах.

Отличие 2: Президент не всесилен

Киношный Голобородько одним росчерком пера увольняет и назначает, создает и упраздняет. Реальный Зеленский еще до вступления в должность встретил жесткое сопротивление со стороны старой власти – прежде всего Верховной Рады. Почти все инициативы главы государства были провалены депутатами.

В одиночку президенту не удастся демонтировать устаревшую систему государственного управления. Ему надо помочь. Что мы и собираемся делать после парламентских выборов.

Отличие 3: Не только друзья

Герой сериала назначил на ключевые посты своих близких друзей. Сколько бы наши противники ни шутили о превращении Верховной Рады в "95-й квартал", нам не удастся заполнить все посты в государстве приятелями Зеленского. Даже если мы этого очень захотим.

Для полного изменения системы, а не очередного ее перекрашивания поверх ржавчины, нужны депутаты, министры, главы местных администраций и еще сотни и тысячи людей. У президента просто физически не может быть столько одноклассников и одногруппников. К тому же для решения копившихся десятилетиями проблем нужны профессионалы. Эксперты в вопросах обороны, медицины, образования, экономики, финансов, международных отношений.

Кого же тогда поставить на эти должности? А вот тут мы перейдем к сходствам сериала с реальной политикой.

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Сходство 1: Принципы

Приведу слова самого Владимира Зеленского, которые он произнес на встрече с бизнесом еще до президентских выборов: "Моральные принципы у меня полностью совпадают с господином Голобородько. Мы делали свое кино как дорожную карту – и для себя, и для власть имущих".

Чтобы попасть в Зе!команду, нужно соответствовать нескольким критериям:

  • Не врать избирателям.
  • Не воровать у государства.
  • Профессионально выполнять свои обязанности.

Наши кандидаты – это люди без коррупционного опыта и при этом достаточно успешные – каждый в своей сфере.

Депутаты от "Слуги Народа" – это не 200 друзей Зеленского.

Сходство 2: Личность без культа

Да, Зеленский не пересел на велосипед, как Голобородько – только ленивый еще не постил в соцсетях фотографии президентских автомобилей. Но саму суть руководителя демократической страны он сохранил: президент – не наместник Бога на земле, а нанятый людьми менеджер.

Сохранит эту суть и наша партия. Я очень рад, что "Слуга Народа" получила высокий рейтинг по соцопросам еще до формирования списка. Украинцы должны выбирать идеи и принципы, а не Верховное Божество.

Пассажирам не обязательно знать имя водителя автобуса или начальника автопарка. Им важно, чтобы автобус ходил по расписанию. Наша цель – работающая система власти, не зависящая от одной личности.

Сходство 3: Ты можешь

Это главное сходство. В сериале показана своего рода история про Золушку: человек из народа возглавил государство, победив матерых коррупционеров. Но весной на президентских выборах народ доказал, что способен воплотить сказку в жизнь.

Я верю, что украинцам по силам сменить не только президента, но и всю устаревшую систему власти.

Основная борьба еще впереди – нам очень нужна активная позиция граждан.

Досрочные парламентские выборы приходятся на дачно-отпускной период, но это не повод их игнорировать. Иначе отпуск закончится, а успешная Украина останется только в кадрах телесериала.

Дмитрий Разумков, специально для УП

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Темы: Зеленский виборы
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