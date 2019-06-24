На днях главред "Детектор Медиа" Наталья Лигачева опубликовала текст "Зачем создавать для жителей Донбасса телегетто? или Почему при кажущейся благородности цели идея о русскоязычном канале для Донбасса – плохая?"

Как видно из названия, автор критикует проект команды президента Зеленского по созданию русскоязычного телеканала. В лучших традициях пропаганды Лигачева даже предложила для проекта броский ярлык донбасское "телегетто".

Но давайте разберемся, насколько пропаганда согласуется с реалиями.

Российское телегетто на Донбассе

Начнем с простого. С того, что настоящее, а не придуманное телегетто на Донбассе уже существует и сделал его не Зеленский, а россияне.

Не замечать это "жирное" обстоятельство – значит уподобиться росспропаганде, которая винит в войне на Донбассе Киев, при этом игнорируя факт захвата "зелеными человечками" Крыма, похода Гиркина на Славянск, захвата местных администраций, то есть вооруженного российского мятежа.

Нет, телегетто российское, кондовое на Донбассе есть. Вопрос в том, как вывести наших сограждан, жителей Донбасса, из этого информационного заповедника.

Переходить ли на язык оппонента?

Инициатива Зеленского по созданию русскоязычного канала – попытка провести мягкую реабилитацию местного населения, используя инструменты "мягкой силы".

Сделать это с жителями ОРДЛО, которым пять лет российская пропаганда промывала мозги, непросто. Население там чувствует себя, мягко говоря, ущербным, брошенным, назовите как угодно, одним словом обиженным Украиной.

Для начала людей нужно расположить к себе, заинтересовать, постепенно ввести в украинский контекст.

Русский язык в данной ситуации – знак принятия. Как при встрече взаимный кивок или протянутая рука. Без этой символической уступки самые грандиозные планы информационного наступления рискуют споткнуться об уязвленное чувство региональной гордости, умело подогретое российской пропагандой.

Никто не начинает процесс реабилитации с удара по голове. От вас просто отвернутся.

Когда-то апостол Павел, обращаясь к неофитам, писал: "Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах". 1 Кор. 3.2.

Думаю, мало, кто упрекнет апостола в отсутствии мудрости. А ведь изначально Павел был Савлом – законником и гонителем первых христиан. Кому, как ни ему знать, что люди порой ошибаются, и как важно найти правильный путь.

В конце концов, усилиями апостолов и последователей Христа новая религия завоевала Римскую империю. Что такое христианство в древности? Власть религиозной Идеи, soft power древнего мира.

Что такое путинская Москва в мире сегодняшнем? Для нас страна-агрессор, претендующая на наши земли, наши души, наш суверенитет. Но для кремлевских идеологов путинская Россия – империя, "третий Рим, а четвертому не бывать".

Еще один урок от апостола:

"Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых". 1 Кор. 9, 19–22.

Вопрос: если бы для проповеди своей Идеи автору вышеприведенных строк пришлось перейти на язык оппонента, как долго он бы колебался? Думаю, ответ очевиден.

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Море безвольных медуз или деятельный интерес?

Но вернемся к статье Лигачевой. Автор пишет:

"Создавая специальный русскоязычный канал для Донбасса, мы, на самом деле, создадим некий украинский "брайтон бич", не более того. Продолжим подыгрывать России, оставляя наших граждан в плену у "русского мира"... Продолжим своими руками формировать для них "пузырь", не только языковой, но и ценностный. Хотя бы потому, что на какие другие каналы переключатся те, кто информацию об Украине будет черпать преимущественно на созданном для них русскоязычном канале? Конечно же, на российские, а не украинские – не желая выходить из зоны языкового комфорта".

На первый взгляд звучит убедительно. Но вот незадача, абзацем выше Наталья Лигачева опровергает свой же тезис. Цитирую:

"И, как показывает социологическое исследование "Детектора медиа", для жителей востока решающим фактором выбора контента является не язык (русский или украинский), а интерес и качество".

Так все же – "зона языкового комфорта" или "интерес и качество"? Море безвольных медуз или деятельный интерес? Кто мы и что нами движет?

Пусть каждый выбирает по себе. Для меня ответ однозначен. Во все времена деятельный интерес двигал мир вперед. Думаю, именно так будет правильно относиться к потенциальной телеаудитории в ОРДЛО. Как к оступившимся, но не безнадежным.

Проявив уважение друг к другу, мы дадим Украине ещё один шанс на лучшее будущее.

Важное уточнение, все сказанное относится и к военным преступникам, но лишь в той мере, что с ними тоже нужно разговаривать, однако это не освобождает их от ответственности перед украинским законом.

Говорить на понятном языке еще не значит говорить на одном языке.

Еще один сомнительный тезис Натальи Лигачевой касается некоего языкового и ценностного "пузыря". В нем автор утверждает тождество русского языка ценностям "русского мира". Исходя из предложенной логики, общаясь на русском языке, потребляя на нем информацию, мы тем самым впитываем ценности русского мира.

Что это значит на практике? Наверное, то, что, прочитав на русском статью Натальи Лигачевой про планируемое Зеленским информационное гетто для Донбасса, я должен тут же перейти на "Кремль.ру" или на сайт российских имперцев "Завтра". Извините, но это полный абсурд!

Итак, нужно поблагодарить "Детектор Медиа" за крайне полезное исследование информационных приоритетов Донбасса и сделанный вывод: выбор все-таки диктует интерес и качество. Но тут же возникает следующий вопрос, а что или кто определяет эту довольно капризную штуку – зрительский\слушательский\читательский интерес?

Наталья Лигачева пишет: "Во-первых, не такой уж это "разрыв шаблона": на русском языке с жителями Донбасса ведут диалог многие интернет-ресурсы, программы "Радио Свобода", "Громадських" ТВ и радио, заточенные именно на их аудиторию".

Увы, но это только из киевских офисов и студий "Радио Свобода" и "Громадських ТВ" кажется, что они "заточены именно" на русскоязычную аудиторию Донбасса.

На самом деле, результаты говорят о другом – о крайней неэффективности многолетних усилий по информационной реинтеграции Донбасса, а еще подтверждают простую истину – говорить на понятном языке еще не значит говорить на одном языке.

То есть, дело не столько в языке, но, что более важно, в самом контенте и его подаче.

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Люди со временно окупированных территорий и надежда

За пять лет население в ОРДЛО смертельно устало от войны. Войны, страха, ненависти и других сопутствующих конфликту эмоций в жизни этих людей через край. На уровне психики даже утилитарная, необходимая для выживания информация о конфликте вызывает подсознательное отторжение.

Людям нужна надежда. А Украине нужен план победы в информационной\гибридной войне.

Ничего такого до сих пор не предложили ни политики, ни "заточенные" журналисты.

Вообще, решать гуманитарные мировоззренческие проблемы административными запретами – признак слабого воображения и небольшого ума. Все перечисленное ассоциируется с ушедшей властью, для которой запреты стали частью фирменного стиля.

Режим Порошенко стремился запретить все, с чем не понимал, как работать – соцсети, вероисповедание, язык. Более того, информационную войну тоже запрещали.

По факту принадлежа минувшей эпохе и плохо ориентируясь в мире идей и информации, власть руководствовалась правилом "как бы чего не сделать хуже". Знаете, как старуха, которой внуки подарили смартфон, долго его рассматривает, а потом, вздыхая, кладет в шкаф, потому что боится, что нажмет не ту кнопку и телефон взорвется.

В итоге Украина просто бездействовала, как результат – проиграла российской пропаганде все, что можно было проиграть.

Сегодня многое меняется. Не устану повторять, Зеленский, как и наши русскоговорящие защитники на Востоке, разрушают монополию кремлевской пропаганды на русскоязычное пространство информации.

Это бунт в самом сердце кремлевской идеологии, разрушительный потенциал которого еще предстоит освоить.

Другое дело, что этот информационный меч, подобно легендарному мечу в камне короля Артура, не каждому под силу. К примеру, он оказался не под силу тем немногим, кто пытался говорить с Донбассом до сих пор, и не факт, что он сразу покорится команде Зеленского.

Максим Максимов, специально для УП

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