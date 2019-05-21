Говоря о гибридной войне, первым делом мы вспоминаем о российской пропаганде. Пропаганда отняла у нас Крым и Донбасс, сделав из местных украинцев зомби.

Если искать аналогии массовому одурманиванию в античной мифологии, первое, что приходит на ум – это, конечно, сладкоголосые сирены.

Миф изображает сирен крылатыми девами с волшебным голосом. Звуками своих песен они усыпляли мореплавателей, а затем пожирали их.

Но так было не всегда. В греческой традиции считается, что в демонов молодых дев превратила богиня Деметра за то, что они не пришли на помощь ее дочери Персефоне, в момент ее похищения богом смерти Аидом.

Налицо аллюзия с похищением части Украины Путиным, после которой произошло окончательное превращение российской журналистики в адскую машину пропаганды.

Именно 2014-ый год стал для российской журналистики часом Х, этической развилкой, когда нужно было выбирать: или ты за объективную истину и высокие стандарты журналистики, или ты за "возвращение Крыма в родную гавань".

Увы, но очень немногие российские журналисты выдержали этот профессиональный экзамен и отказались идти на сделку с совестью.

Сегодня индустрия российских СМИ – хорошо отлаженная машина по одурманиванию и созданию параллельных реальностей.

Российские сирены зачаровали жителей Донбасса своей пропагандой о мифической великой России, которая всех накормит и защитит, а потом просто разорвали регион в прах. Оставив военные руины, остатки порезанных на металлолом шахт и пустые цеха вывезенных в РФ заводов.

Зеленский объявил информационную войну, а значит, ему неминуемо придется сразиться с сиренами российской пропаганды.

Античная мифология повествует о двух героях, сумевших противостоять чарам сладкоголосых демонов.

Орфей

Когда аргонавты плыли мимо острова сирен, они услышали волшебное пение и, очарованные им, направили свой корабль прямиком на буруны.

В этот момент Орфей – единственный, кто не поддался колдовству, – схватил свою лиру и запел.

Заглушив своим пением и игрой голоса сирен, он спас товарищей. Как гласит миф, божественные звуки его лиры так поразили сирен, что они просто замолкли в недоуменье.

Сможет ли Зеленский повторить подвиг Орфея?

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Задел уже есть. В лице Зеленского мы наконец имеем президента, разговаривающего с украинцами востока на привычном им языке. Насколько это важно?

В свое время ныне покойный лидер донецких боевиков Захарченко на презентации книги российского пропагандиста Прилепина в оккупированном Донецке говорил: "Война началась с двух слов: отмены русского языка и запрета отмечать Пасхи!".

Что имел в виду косноязычный Захарченко – тайна, которую он унес в могилу. Мысли этого прирожденного колхозника были настолько путаны, что дарили прекрасную возможность многочисленным московским советникам интерпретировать их в нужном для росспропаганды ключе.

Как бы там ни было, одним фактом своего президентства Владимир Зеленский уничтожает ложь росспропаганды, что "Донбасс убивают за русский язык".

Более того, Зеленский, как и наши русскоговорящие защитники на Востоке, разрушает монополию кремлевских сирен на русскоязычное пространство. Это бунт в самом сердце кремлевской идеологии, разрушительный потенциал которого еще предстоит освоить.

К сожалению московский миф о геноциде русскоязычных – не единственный. Здесь команде нового президента хватит работы надолго.

Одиссей

Однако Орфей не уничтожил сирен. Этот подвиг принадлежит другому античному герою – Одиссею.

Миф гласит, что, когда его корабль проходил мимо острова сирен, Одиссей приказал залепить своим гребцам уши воском, а себя накрепко привязать к корабельной мачте.

Услышав пение сирен, которые обращались к нему по имени, Одиссей стал рваться из пут. Но спутники подстраховали своего капитана, ещё сильнее привязав его к мачте.

Существует стереотип, что в информационной войне с РФ Киев терпит сокрушительное поражение. Не совсем так.

Украина попросту не явилась на эту войну, всецело отдав поле информационного противостояния машине российской пропаганды.

Наш украинский корабль так и остался в нейтральных водах, не решившись на отчаянное путешествие мимо острова сирен. Только заслышав вдалеке их пение и увидев силу воздействия, мы "дали стоп машине" и легли в дрейф.

Новый капитан полон решимости совладать с российскими сиренами. Для такой задачи ему как минимум понадобится подготовленная команда.

Есть одно условие, победить в информационной войне невозможно, если не решить системную проблему, имя которой Минстець.

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Украина должна наконец включиться в информационную войну. Овладеть инициативой.

Пока, вместо того, чтобы навязывать свою повестку, Киев безвольно плетется в хвосте чужой. Играет в навязанной Кремлем логике войны и ненависти.

Свежий пример – указ Путина об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

Кремлевские пропагандисты уже объявили инициативу о паспортизации ответом на информационную войну Зеленского.

По замыслу Кремля ситуация для Киева не предполагает хороших решений.

Из тщательно спланированного цугцванга по логике Путина есть только два выхода: молчаливая ненависть и дальнейшее отторжение ОРДЛО в пользу России или ненависть деятельная, то есть война.

Оба варианта на руку кремлевскому преступнику, так как оба укрепляют его власть над Донбассом, разделяют украинское общество и консолидируют пропутинское большинство в России.

Как ответит Зеленский на путинские поздравления – пока неясно.

Ясно одно, для эффективного противодействия Кремлю под рукой президента должен быть хорошо отлаженный, эффективный инструмент, способный в условиях острой информационной войны продуцировать нестандартные, ассиметричные решения.

В реальности сегодня Мининформполитики, будучи по факту воюющим министерством в воюющей стране, считает, что может себе позволить роскошь не думать о плохом.

Конечно, брендбуки "Ukraine NOW" это важно, но все-таки более уместно в мирное время. А в Украине – война. И она на востоке, а не на западе.

Вместо брендбуков хотелось бы увидеть тысячи украинцев на Донбассе и в Крыму, освобожденных от морока росспропаганды. А пока Украина их просто бросила там гнить под этими чарующими голосами смерти.

***

Сиренам было предсказано, что они погибнут, когда кто-либо из моряков пройдёт мимо, не поддавшись их чарам. Поэтому, когда мимо них проплыл корабль Одиссея, демоны бросились в море и превратились в утесы.

Реформа Мининформполитики – шанс Украины победить в информационной войне и одна из наипервейших задач президента Зеленского.

Максим Максимов, специально для УП

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