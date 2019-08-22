Крым: аннексированный или оккупированный?

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Четверг, 22 августа 2019, 17:04
Алексей МакеевOleksii Makeiev
политический директор Министерства иностранных дел

Батли навколо "правильних" формулювань у дипломатії тривають. До них часто долучаються люди, які не відчувають важливих деталей.

Сьогодні цей батл обертається навколо питання "Крим: анексований чи окупований?"

Роз'яснюємо. На основі формулювань, які використовуються МЗС України, про важливість яких ми говоримо з партнерами і які вербальною нотою довели до відома усіх акредитованих в Україні дипломатичних представництв.

Перше. Читаємо законодавство України, зокрема закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, а також частини території Луганської та Донецької областей є тимчасово окупованими територіями внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 20 лютого 2014 року і триває донині.

Щодо Криму

Головний термін: Тимчасова окупація АР Крим та міста Севастополя (неофіційно – Криму/Кримського півострова).

Додатковий термін: Спроба анексії АР Крим та міста Севастополя (неофіційно – Криму/Кримського півострова).

Саме спроба анексії, бо держави світу дотримуються політики невизнання анексії АР Крим та м. Севастополя, а також положень резолюції ГА ООН 68/262 2014 року "Територіальна цілісність України", яка "закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати ніяких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на підставі "референдуму" і утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть бути інтерпретовані як визнання будь-якої зміни статусу".

Слід уникати часто уживаних термінів "анексований Крим" чи "анексія Криму", оскільки, на відміну від окупації (яка, за визначенням, є тимчасовим міжнародно-правовим режимом і не пов'язана з переходом суверенітету над територією однієї держави до іншої), анексія як міжнародно-протиправне діяння має інші правові наслідки і пов'язана із зміною суверенітету (правового статусу) відповідної території.

В офіційних документах і виступах США фігурує формулювання "спроба анексії".

ЄС, у свою чергу, використовує менш прийнятний, аніж "окупація" чи "спроба анексії", проте допустимий термін – "незаконна анексія".

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Водночас закріплення терміну "анексія" за злочинними діяннями РФ, наслідком яких стала окупація Кримського півострова, може також трактуватися як де-факто визнання односторонніх дій РФ з приєднання окупованої території України, що, однак, є окремим грубим порушенням міжнародного права, яке не тягне за собою жодних правових наслідків у контексті територіальних змін.

Виходимо з того, що на АРК та місто Севастополь як на окуповану територію поширюється міжнародно-правовий режим окупації відповідно до Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі 1907 року, а також звичаєві норми міжнародного гуманітарного права.

Держава-окупант може обмежено поширити на окуповану територію свою юрисдикцію, однак основні права та вигоди, пов'язані з цією територією, походять від суверенітету держави-власника суверенітету цієї території і не можуть переходити державі-окупанту.

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Отже, окупація як наслідок збройного конфлікту не надає державі-окупанту права розпоряджатися територією.

Крім зазначеного, міжнародне право покладає на державу-окупанта низку обов'язків та обмежень як по відношенню до населення, так і щодо території його проживання.

#CrimeaIsUkraine

Олексій Макеєв

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Олексія Макеєва

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: Крым аннексия оккупация дипломатические отношения


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