Під тиском журналістів президент Володимир Зеленський визнав, що зустрічається й радиться з Валерієм Хорошковським.

Не треба ходити далеко: навіть Вікіпедія знає, що Хорошковський –

бізнесмен з погано зрозумілою історією накопичення первісного капіталу, але добре відомими зв'язками з російським великим бізнесом;

честолюбний політик, що працював із Медведчуком, Ющенком, Тимошенко, Януковичем і жодного разу не лишався у програші;

медіа олігарх, який легко надавав у користування і так само легко забирав назад свою медіа групу різним українським президентам і який не бачить нічого погано в тому, що ключовий канал групи транслює "російську пропаганду" під час війни.

Зрештою, генерал армії, який напевне отримав найвище військове звання завдяки своєму впливу та грошам, а не під час служби на фронті.

Президент Зеленський стверджує, що не приховує своїх зустрічей з Хорошковським. Але в новинах офіційного інтернет-представництва Офіса президента за 1 жовтня є лише одна зустріч з відомим метросексуалом. І це не Валерій Хорошковський, а Том Круз.

Якщо вірити прес-службі президента, він "розповів гостю про власний досвід роботи в кіно" та прорекламував новий закон, який "сприятиме активному розвитку кіноіндустрії та дасть поштовх міжнародному копродакшену".

А про яке "дуже серйозне питання" президент говорив з цілим генералом армії Хорошковським? Можна висунути кілька версій, спираючись на факти.

Медіа-магнат Хорошковський міг знову запропонувати тепер вже президенту Зеленському сприятливий супровід своєї медіа-групи. Це був би цінний внесок, який суттєво підірвав би позиції "Опозиційної платформи" і зробив би Зеленського більш незалежним від прихильності медіа-групи Ігоря Коломойського.

Як завжди буває у таких справах, в обмін на послугу президент міг би прислухатися до кадрових побажань Хорошковського у тому, що стосується складу Нацради з питань телебачення і радіомовлення та нової редакції закону, що регулюватиме медіа сферу.

До того ж, Хорошковський, поки що, ідеально потрапляє під визначення Зеленського про те, що "усі власники засобів масової інформації повинні бути бізнесменами, а не політиками".

Генерал армії та екс-голова СБУ, Хорошковський міг консультувати Зеленського щодо переговорного процесу з Кремлем. Наприкінці дня 1 жовтня президент провів коротку, але резонансну прес-конференцію щодо наступних кроків Києва у рамках виконання мінських домовленостей. 3 жовтня Зеленський розповів, що буде новий закон про "особливий статус". А 8 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков теж визнав, що стосовно закону "ініціатива буде виходити з Офіса президента".

Якщо Хорошковський, відомий своїм тісними зв'язками з наближеним до Кремля російським бізнесом, бере в цьому участь як розробник чи консультант – це тривожний сигнал. У такому разі президент Зеленський має чітко або підтвердити, або спростувати таку можливість.

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Бізнесмен Хорошковський контактує з президентом Зеленським, оскільки шукає нові шляхи вкладення своїх капіталів.

Наприклад, це може бути пов'язано з ринком землі. Зокрема, у день їхньої першої зустрічі президент призначив невідомого бізнесмена Романа Лещенка уповноваженим президента України із земельних питань. А в день другої зустрічі "обговорив з представниками аграрної галузі питання запровадження ринку сільськогосподарської землі".

Усі три версії однаково погані, оскільки свідчать про повернення старих та сумно відомих схем тіньового прийняття рішень вищими посадовими особами в інтересах олігархів.

І це зовсім не те, що очікують виборці від президента Зеленського. Більшість з них вважають, що він переміг на виборах тому, що люди хотіли радикального оновлення влади (69%) і тому, що він – "нове обличчя, не задіяний в корупції та інших негативних речах (46%).

Хорошковського з його барвистою політичною біографією не можна назвати персонажем "радикального оновлення" і дуже важко стверджувати, що його успіх не мав нічого спільного з "корупцією та негативними речами".

А спільне у Хорошковського з Томом Крузом (при всій повазі до голлівудської зірки та продюсера) одне – обидва розглядають Україну виключно з власних економічних інтересів – як дешеву сировину для отримання прибутків.

Петро Бурковський, спеціально для УП

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