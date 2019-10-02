За месяц в Украине появилось 30 новых законов. Что приняла Рада в сентябре

За плідний вересень і 3 дні серпня було зареєстровано 553 проектів законів.

Щось з них нове, а щось – добре забуте (або не забуте) старе та успішно перереєстроване новими депутатами.



Комітети за місяць зібралися рекордні 90 разів. У результаті за місяць країна має вже 30 нових законів.



З них 21 вже підписані президентом, а 9 ще чекають на підписи.



Аналіз вже підписаних за вересень законів поки чітко вказує на домінування інтересу публічного та економічного секторів – 13 з 21 (від приватизації та дерегуляції бізнесу до реформи органів прокуратури і зняття недоторканності) та 0 щодо соціальної сфери.

Але все по черзі. Пропоную згадати найцікавіші з них та реакцію Верховної Ради на їх ухвалення.



Найгучніші оплески отримали: