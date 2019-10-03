Как группа Авакова в Раде убивает независимую "прослушку" для НАБУ

Законопроєкт президента №1009 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК) із самого початку оцінювався експертами позитивно через скасування "правок Лозового" та інші важливі зміни.

Однак за період обговорення в парламенті проєкт вже встиг набути статусу скандального. Це перший законопроєкт, який розламав парламентську монобільшість "Слуги народу". Останнім не вистачило голосів у залі для прийняття в другому читанні.

Причина проста — проєкт знімав фактичну недоторканність з депутатів. Тобто необхідність згоди Верховної Ради на прослушку та обшуки, які наразі прописані в КПК. Врешті для того, щоб проєкт набрав голоси, ці положення взагалі виключив правоохоронний комітет Ради при підготовці до повторного читання.

Поки всі обговорють питання недоторканності, депутати вирішили ще більше спотворити законопроєкт президента і перетворити його на фікцію під лозунгом позитивних змін.

Під час останнього засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності під головуванням депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського з’явилися його правки, головним завдання яких є знівелювати суть закону. Раніше Монастирський був помічником давнього соратника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова — Антона Геращенка.

У чому суть та негативні наслідки правок імені Монастирського?

Йдеться про статтю 263 Кримінального процесуального кодексу. Наразі, речення в цій частині статті звучить так: "Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи органів Національної поліції та органів безпеки".

Президент в поданому проєкті пропонував доповнити це речення двома новими органами: Національним антикорупційним бюро та Державним бюро розслідувань.

Але тут з’являється непримітня на перший погляд поправка №149 від голови профільного комітету ВРУ Дениса Монастирського ("Слуга Народу"), у якій сказано: "Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи органів Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та органів безпеки у порядку, визначеному законодавством".

Тобто крім згадки ДБР і НАБУ з’являються слова: "у порядку визначеному законодавством". Саме ця фраза спотворює всю суть змін.

По-перше, поки право на зняття інформації з каналів зв’язку було лише в СБУ та Нацполіції ця фраза не була потрібна. Варто зауважити, що Нацполіція всеодно знімає інформацію силами СБУ, не реалізувавши своє право на незалежну "прослушку".

По-друге, автор поправки взагалі не уточнює, про яке законодавство йдеться. Однак під терміном законодавство розуміються підзаконні нормативно-правові акти (накази, інструкції, правила).

Суть ідеї розкрили присутні на комітеті представники мобільних операторів, які відповідальні за фактичне надання НАБУ доступу до каналів зв’язку. Вони озвучили, що такий доступ має відбуватися виключно через "єдине вікно". Тобто через технічні і програмні засоби, які вже використовує і контролює СБУ.

Більше того, представники асоціації операторів зв’язку зазначили, що пропонували закріпити такий доступ через СБУ на рівні КПК. Зрештою голова комітету Денис Монастирський їм пообіцяв, що такі пропозиції можна буде реалізувати на рівні підзаконних нормативних актів.

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Підзаконні акти, якими заблокується незалежна "прослушка" для НАБУ

Підзаконні акти, якими заблокується незалежна "прослушка" НАБУ, розкриває правка іншого нардепа від "Слуги Народу" нардепа Валерія Колюха. До обрання в Раду він був помічником скандального екснардепа Олександра Онищенка та скандальних регіоналів.

В обгрунтуванні до правки Колюх говорить, що "на комутаційних вузлах більшості операторів зв’язку вже впроваджено обладнання для зняття інформації, управління яким здійснюється з єдиного центру контролю". Таким центром контролю є Служба безпеки, яка явно не бажає прощатися зі своєю монополією.

Також нардеп посилається на документ, якого немає в публічному доступі. Очевидно, через його секретний характер: Указ президента Віктора Януковича від 22.08.2011 №823-06т. У ньому визначено, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж впроваджується і використовується через СБУ.

Крім непублічного Указу Президента є ще спільний наказ СБУ та Міністерства транспорту від 2008 року, який визначає технічні вимоги до засобів зняття інформації з каналів зв’язку. Саме він технічно визначає шлях так званого "єдиного вікна", який знову ж таки веде до Служби безпеки.

Правку нардепа Колюха з прямою вказівкою на СБУ відхилили, але прийняли іншу, яка всеодно веде до Служби через вищевказані нормативні документи.

У підсумку непримітна фраза "в порядку визначеному законодавством" означає, що норми КПК будуть імплементовуватися саме так, як визначено Указом Президента та технічними вимогами.

Зрештою НАБУ, на превеликий жаль, не зможе самостійно змінити цей Указ або ж затвердити власні технічні вимоги для реалізації права на самостійну "прослушку". Без цієї фрази був чіткий обов’язок привести підзаконні акти у відповідність до КПК, а з нею допускається трактування, що порядок може змінюватися і встановлюватися іншими документами, які ведуть до СБУ.

Чому реалізація таких повноважень через СБУ неприпустима

Головна причина вимог суспільства та міжнародних партнерів була саме в тому, щоб забезпечити НАБУ незалежною "прослушкою". Незалежність в першу чергу від Служби безпеки.

Адже в підслідності НАБУ перебуває все керівництво СБУ. Тобто зараз, якщо детективи НАБУ знають про вчинення злочинів керівництвом Служби, вони змушені за дозволом суду "прослуховувати" посадовців СБУ під їхнім же контролем. Це є системним конфліктом інтересів. Більше того, з СБУ неодноразово зливали інформацію про прослуховування.

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Очевидно, що НАБУ має мати незалежну "прослушку" і вона має бути реалізована поза контролем службовців, які підпадають під підслідність детективів. Президент у своєму першопочатковому варіанті законопроєкту передбачав цю незалежність Бюро. Виходить, депутати обманюють міжнародників та своїх виборців, перекрутивши законопроєкт Володимира Зеленського.