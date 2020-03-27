Единственный способ остановить распространение коронавируса – начать его контролировать

Щодня кількість захворюваних в Україні та світі на коронавірус зростає в геометричній прогресії. Великою мірою так відбувається через ігнорування банальних правил карантину – самоізоляції впродовж 14 днів.

З початку березня український кордон перетнуло 2,7 млн людей. Переважна більшість з них прибули з європейських країн, де вже кілька тижнів поспіль вирує коронавірусна інфекція.

МВС строго проводила температурний скринінг на кордоні, який виявив підвищену температуру тіла лише в 52 осіб. Як з'ясувалося пізніше, чимало людей приймали жарознижуючі препарати, аби безпроблемно потрапити в країну.

Тож достеменно ніхто не знає скільки людей можуть виявитися носіями вірусу, який тривалий час може взагалі ніяк не проявлятися. Потенційно – всі.

Деякі люди добровільно самоізолюються на період карантину. І цей свідомий вчинок викликає тільки повагу і захоплення. Проте чимало поставилися до загрози зараження несерйозно. Деякі ставлять власні інтереси та бажання вище за безпеку, здоров'я своїх рідних та оточуючих. І вже неважливо, чинять вони так через свою природну тупість та байдужість чи навмисне.

Глобальна безвідповідальність стала основним союзником пандемії коронавірусу в усьому світі.

Лише за один день, вівторок, в Іспанії затримали 130 осіб, а загальне число повідомлень про порушення карантину сягло 20 тисяч.

Кілька днів тому українка, що повернулася з Брюсселю, знаючи про свій діагноз, втекла з київської лікарні, де була госпіталізована. Вона поїхала додому, в Івано-Франківську область, де лише 26-го березня її вдалося затримати поліцейськими.

Загалом, МВС і МОЗ щодня роблять все можливе, аби решта суспільства почувалися в безпеці, наскільки це можливо.

Одна за одною країни вимушено посилюють умови карантину і вводять жорсткі покарання за їх порушення: від штрафів до арештів. Аби стримати поширення коронавірусу та забезпечити своїм громадянам належні умови для дотримання карантину, країни озброюються новітніми технологіями.

У сусідній Польщі запустили мобільний застосунок "Домашній карантин". Влада автоматично створює акаунти для громадян, які повернулися з-за кордону. Поляки мають регулярно робити селфі з геолокацією для підтвердження, що перебувають удома. Якщо не зробити фото – через 20 хвилин прибуде поліція.

Для решти громадян забезпечена видача та продовження рецептів на ліки онлайн, аби дати можливість людям уникати зайвих контактів і розвантажити медперсонал. Така ж можливість отримати ліки онлайн реалізована в Естонії.

У Китаї був запущений застосунок "Детектор близьких контактів", який дозволяє людям перевірити свій рівень ризику зараження COVID-19. Його розробив китайський уряд спільно з корпорацією China Electronics Technology Corporation.

Програма дозволяє дізнатися, чи контактував користувач із зараженими людьми протягом останніх двох тижнів.

Також система виділяє "близькі контакти", куди відносяться колеги, сусіди, члени сім'ї, та подає сигнал тривоги, коли поруч знаходиться хвора людина.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю запустило подібний застосунок "Маген" ("Щит"). Він відстежує геолокацію телефону та повідомляє, чи не знаходилися поблизу хворі на коронавірус люди.

В такий спосіб можна швидко отримати попередження та вжити заходи з самоізоляції чи захисту своїх близьких.

Також МОЗ Ізраїлю створив окремий портал. На ньому розміщені онлайн форми для обліку самоізольованих громадян, які контактували з особами, що повернулися з країн, де були підтверджені випадки коронавірусу.

Національну базу даних медичного страхування Тайваню інтегровано з базою даних про імміграцію та митної служби. Це дозволило відстежити 14-денну історію подорожей та симптоми громадян. Усі лікарні, клініки та аптеки отримали доступ до цієї інформації.

Іноземцям при в'їзді до країни пропонується сканувати QR-код, що веде на форму онлайн-декларації здоров'я, де вони вказують контакту інформацію та симптоми.

Дотримання умов обов'язкового карантину в Тайвані контролюється за допомогою дзвінків та відслідковування пересування.

У США розробили чат-бот зі штучним інтелектом, який визначає симптоми грипу. Для цього потрібно відправити дані про температуру і пульс, а також аудіозапис кашлю. Тепер цей чат-бот ставить уточнюючі питання, пов'язані з коронавірусом.

Уряд Сінгапуру рекомендує всім громадянам застосунок TraceTogether. За допомогою Bluetooth на смартфон записується інформація про всі контакти з іншими телефонами поблизу. Дані зберігаються 21 день.

Використання застосунку не є обов'язковим, але у разі виявлення коронавірусної інфекції медики перевіряють стан всіх людей, з якими контактував пацієнт.

У Південній Кореї діє мобільний застосунок для нотифікації у випадку, якщо людина знаходиться поруч з інфікованою особою менше, ніж за 100 метрів. Система використовує дані камер спостереження та транзакцій по кредитках осіб, у яких підтвердили вірус.

Великобританія, Казахстан, Південна Корея, Ізраїль, Сінгапур та Італія розробили онлайн сервіси, що дозволяють відстежити в режимі реального часу поширення вірусу в країні, а головне – повідомити про хворобу або контакт із зараженими.

Також МВС Італії запровадили єдину форму, що підтверджує необхідність переміщення. Влада запровадила компанію "Цифрова солідарність" з переліком компаній та послуг на урядовій платформі, що надаються безкоштовно.

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Україна не збирається пасти задніх і вже наступного тижня Мінцифри представить спеціальний мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції, створений нашою першою державною ІТ-компанією Diia Company.

Через застосунок хворі або самоізольовані громадяни зможуть замовити продукти чи ліки онлайн та повідомляти про стан свого здоров'я.

Наступний крок – запровадження у нашому застосунку "Дія", який вже скачали понад 2 млн українців, можливості моніторингу імовірного контакту з хворим через мережу QR-кодів в магазинах, таксі та інших громадських місцях.

Люди добровільно сканують їх у місцях перебування і отримують сповіщення в разі, якщо в цей час і в цьому місці поруч з вами перебувала особа, в якої потім виявили коронавірус.

Також ми завершуємо роботу над онлайн-платформою безкоштовних послуг від бізнесу.

Можна багато сперечатися про морально-етичний бік таких методів, проте досвід Італії повинен стати показовим для нас усіх. Вони прагнули зберегти основні громадянські свободи і довгий час ігнорували ворога, який зростав у них під носом. Був втрачений час, зроблені критичні помилки, які ударили по країні і вже позбавили життя понад 8 тисяч її громадян.

Україна не має права допустити бодай найменших помилок. Плата за безвідповідальність надто висока.

В одну мить ми всі стали героями фільму про вірусний апокаліпсис. І українська сюжетна лінія лише розгортається.

Коли і чим закінчиться цей фільм жахів – залежить тільки від нас. Від нас усіх.

Тому залишайтеся вдома і будьте свідомі!

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, для УП

Всі ілюстрації надані пресофісом Мінцифри

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