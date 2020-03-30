Таблички на двери и мебель втридорога: как одесская больница скупается для борьбы с коронавирусом

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Понедельник, 30 марта 2020, 14:10
Елена ЩербанОлена Щербан
юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции

Наразі на Одещині уже зафіксовано кілька випадків захворювання короновірусною інфекцією COVID-19

Тим часом міська клінічна інфекційна лікарня Одеської міської ради готується до коронавірусу. 

Що важливо закупити перед невидимою загрозою, яка заполонила світ? Можливо, захист для лікарів, щоб не допустити їхнього зараження, як це вже сталося у Тернопільській області? Чи додаткові ліжка для хворих, кількість яких може значно побільшати? 

В Одеській інфекційний вирішили інакше. Упродовж минулого тижня лікарня активно скуповувала меблі. За березень у системі "Прозорро", через яку проходять усі закупівлі, було зареєстровано щонайменше 33 процедури на загальну суму більше ніж 6 млн грн.

Із них лише одна безпосередньо стосувалася епідемії коронавірусу (закупівлі тестів) та була оголошена за процедурою відкритих торгів. Але її скасували.

Водночас за останній тиждень (від 19 березня) було здійснено "торгів" на 5,5 млн гривень – тобто більшість.

Всі закупівлі – неконкурентні і є прямими угодами з постачальниками. Вартість понад третини з них була вищою 200 тис. грн, однак їх також здійснили за переговорною процедурою (не конкурентною), обґрунтовуючи боротьбою з коронавірусом. 

На практиці це означає, що лікарня сама вибрала постачальника, у якого куплятиме меблі. Пояснили це нагальністю через коронавірус

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Нагадаємо, за звичайних обставин усі закупівлі вище 200 тис. грн вимагають конкурентних торгів із змагальністю цін. 

Схоже, що впродовж останнього тижня лікарня активно скуповувала все необхідне для обладнання відділень, а прямі угоди пояснює терміновістю. 

Це можна зрозуміти, оскільки поширення епідемії змушує усіх діяти швидко. Однак є ще критерій ефективності, який, здається, замовник ігнорує, бо ціни таких закупівель меблів утричі вищі.

Закупівля з назвою "Фурнітура різна" насправді є закупівлею 65 табличок на двері. Кожна "табличка на двері" коштувала лікарні 1050 грн! 68 250 грн на таблички чому ні? 

Також лікарня вдвічі дорожче, порівняно з минулорічними цінами, придбала пристрій для фіксації дітей.

 

Столи, кушетки та ширми майже на мільйон гривень (874 137 грн) за переговоркою закупили, оскільки: "нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин". 

Згідно з умовами договору, поставка здійснюється протягом 2020 року, а договір дійсний до 31 грудня. Тобто потреба "настільки нагальна", що виконавець може її поставляти лікарні до кінця 2020 року. Однак часу для конкурентного тендеру в таких умовах лікарня не знайшла.

Виникає логічне питання: чому так закупляють? Дивимося на спеціфікацію до договору.  

Звідти незрозуміло, який саме стіл чи ліжко куплено, але ціна товару видається завищеною. Наприклад, медичні столи-тумби з 4 шухлядами вартістю 15 575 грн за штуку. Шукаємо в Інтернеті схожі за описом товари, обираючи навіть не найдешевші, і бачимо такі у три рази дешевше

 

Якщо докласти зусиль, мабуть, можливо знайти столики і за 15 тисяч, але чи справді у лікарні є нагальна потреба закуповувати їх у зв'язку з короновірусом, ще й протягом усього 2020 року, коли епідемія вирує саме зараз? 

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Ще одна закупівля на трохи більшу суму за 650 тис. гривень із назвою "Меблі для дому". "Нагальна" потреба, якою клініка виправдовувала неконкурентні закупівлі, на практиці також дозволяє підприємцю поставляти меблі протягом 2020 року.

Лікарня закуповує крісла за 11 тисяч грн (хоча можна було б купити і масажне та ще б залишилось трішки), кухонний гарнітур за 36 247 грн, 8 диванів по 16 тисяч кожен, та шафи усіх форм та розмірів також із цінами, вищими за середні.

 

Столики, штативи й тумбочки на 234 тисячі гривень, як і в інших закупівлях, теж закуплено майже утричі дорожче. Насправді обґрунтування лікарні "нагальністю" через коронавірус виглядає смішно і схоже на виправдання для уникнення аукціону. Адже всі ці меблі за договором їм можуть доставляти протягом року, а не в розпал епідемії. 

 

Обідні стільці (41 шт) закупили для одеської інфекційної по 3 250 гривень за кожний.

 

Суми закупівель Одеської інфекційної лікарні за тиждень перевалили за 5 млн грн. Після аналізу деяких з них виникають сумніви, що ці закупівлі мають зв'язок із вірусом. Більше схоже на спробу наживи. 

Замість стільців мають бути захисні костюми і маски, а замість диванів доцільніше купувати ліжка для пацієнтів. Бо дуже не хочеться, щоб епідемія коронавірусу перетворилася для українців на епідемію корупції. 

Олена Щербан, для УП

Ілюстрації надані автором

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: коронавирус коррупция Одесса Covid-2019


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Елена Щербан Таблички на двери и мебель втридорога: как одесская больница скупается для борьбы с коронавирусом
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