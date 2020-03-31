У період пандемії "коронавірусу" людство знову згадало, наскільки важливим є розвиток та підтримка такої галузі, як медицина. Однією з головних складових у розвитку медицини є підготовка молодих кадрів, на чиї плечі скоро ляже відповідальність за здоров'я нації.

В Україні державні медичні вузи отримують багатомільйонні надходження з державного бюджету на свою діяльність.

Однак, на превеликий жаль, замість вкладання ресурсів у розвиток та розбудову медичних "вишів", гроші часто використовуються неефективно або ж взагалі втрачаються внаслідок діяльності керівництва вузів.

У цьому матеріалі ми продовжимо говорити про Одеський медичний університет та розповімо, як неефективно керівництво цього вишу витрачало кошти платників податків протягом останніх років.

Керівництво Одеського медуніверситету роками неефективно витрачало кошти платників податків

В першій частині ми розповідали про порушення, що були знайдені під час перевірки спеціалістами Рахункової палати України. Однак після того до нас потрапив ще один документ: акт перевірки Державної аудиторської служби України за 2015-2018 роки. І там ми також знайшли багато цікавої інформації щодо порушень у медичному виші.

Збиткове будівництво

Університети доволі часто отримують державне фінансування на проведення ремонтних робіт чи будівництва. Одеський університет не є виключенням у цьому випадку. Однак, як вдалось дізнатись з перевірки, керівництво "вишу" допустило чимало порушень. А це в свою чергу призвело до матеріальної шкоди, якої було завдано державному бюджету.

Наприклад, вже після підписання договору з компанією ТОВ "Спеціалізована ПМК №579", сторони безпідставно збільшили вартість матеріалів та заробітної плати за виконання робіт. Цим університет завдав матеріальних збитків державному бюджету на суму 741 тисяча гривень.

Ще одним яскравим прикладом є співпраця одеського вузу з компанією ТОВ "Вектор Будконсалт". Дана компанія фігурує у кримінальній справі, що була відкрита військовою прокуратурою південного регіону за фактом розтрати бюджетних коштів, що були виділені на будівництво військового містечка "Дачне-2" під Одесою.

Компанія ТОВ "Вектор Будконсалт" проводила реставраційно-ремонті роботи в Одеському медичному вузі. Однак, як показала перевірка, Університет прийняв та оплатив послуги у даної компанії, хоч по факту роботи виконані не були. Таким чином, керівництво Одеського вузу завдало державному бюджету збитків на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень.

Це лише два яскраві випадки з багатьох. Загалом же, аудитори нарахували 2 мільйони 186 тисяч гривень фінансових збитків лише на видатках, що спрямовувались на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.

Фінансові порушення

Окрім чималих збитків у будівельних питаннях, до керівництва одеського "вишу" також багато питань і по інших витратних статтях.

Приміром, аудитори прийшли до висновку, що керівництво ВУЗу у 2016-2018 роках з порушенням витратило 790 тисяч гривень на зарплату директорам клінік (структурним підрозділам університету) у зв'язку з тим, що цих директорів на посади призначав одноосібно колишній ректор Валерій Запорожан, хоча мав би це робити за конкурсом та погодженням з Міністерством охорони здоров'я.

Окрім того, аудитори відзначили, що керівництво ВУЗу нараховувало зайві зарплати та виплачувало зайві відпускні, що призвело до фінансових втрат ще на 372 тисячі гривень.

Також проблеми знайшли і зі здачею в оренду державного майна, яке університет здійснював за заниженими цінами.

Так, ревізія встановила, що у період з 2015 по 2018 роки університет надав частину земельної ділянки за адресою Тіниста, 8 приватній компанії ТОВ "Лідермед", однак договір оренди чомусь вирішили не укладати.

Університет здавав в оренду держмайно за заниженими цінами

Більше того, ревізія прийшла до висновку, що за весь час поки приватна структура орендувала частину приміщення ВУЗу, останній недоотримав орендних платежів, чим було завдано шкоду державному бюджету на суму 137 тисяч гривень.

Загалом же аудитори прийшли до висновку, що у питання використання власних надходжень та надання адміністративних послуг державному бюджету було завдано матеріальної шкоди на суму 295 тисяч гривень.

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Підозрілі тендери

В полі нашого зору також опинилися тендерні закупівлі, що проводив університет останнім часом, і знайшли там чимало цікавого.

Нашу увагу до себе привернув тендер, що відбувся на початку 2019 року. Тоді медичний ВУЗ провів тендерну процедуру з надання охоронних послуг. Цікаво те, що тоді серед чотирьох пропозицій тендерна комісія медичного університету надала перевагу не найдешевшій пропозиції, а найдорожчій, та заплатила компанії ТОВ "Агентство безпеки "Зевс" 3 млн 397 тисяч гривень.

Більше того, нещодавно медичний ВУЗ повторно провів аналогічну процедуру та знову обрав ту ж охоронну компанію "Зевс", заплативши останній вже 3,5 мільйона гривень. Цікаво те, що охоронну компанію "ЗЕВС" пов'язують з Володимиром Галантерником, який, за даними ЗМІ, є бізнес-партнером скандально відомого мера Одеси Геннадія Труханова.

Ще один не менш цікавий тендер керівництво ВУЗу провело у травні 2019 року.

За результатами торгів Одеський медичний університет мав закупити хірургічні апарати та інструменти на 14 мільйонів гривень. У торгах перемогла компанія ТОВ "Медінтекс".

І все б нічого, але справа у тому, що не так давно, а саме у 2018 році, Головне управління Національної поліції України відкрило кримінальне провадження за фактом розтрати службовими особами Одеського Національного медуніверситету бюджетних коштів при здійсненні державних закупок у 2016-2018 роках.

Головне управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за фактом розтрати службовими особами Одеського медуніверситету бюджетних коштів

І хто б ви думали фігурує у справі як один із постачальників медичного обладнання за завищеними цінами? Правильно, все той же ТОВ "Медінтекс".

Будемо сподіватись, що нове керівництво МОЗу все ж наведе лад в одному з найбільших медичних ВУЗів України та зупинить епоху безвідповідальності та багатомільйонних розтрат державних коштів.

Стаття підготовлена в рамках проєкту центру StateWatch "Громадський контроль над бюджетними витратами медичних ВНЗ" за фінансової підтримки програмної ініціативи "Громадське здоров'я" міжнародного фонду "Відродження"

Олександр Гуменюк, StateWatch для УП

Ілюстрації надані StateWatch

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