Почему опять протестуют вкладчики "Укрбуда"?

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Четверг, 14 мая 2020, 18:08
Игорь КушнирИгорь Кушнир
глава правления — президент ХК "Киевгорстрой"

Рухнувшая корпорация "Укрбуд" добавила проблем всем: и власти, и бизнесу, и – самое главное – инвесторам, а именно 13 тысячам семей, вложившим свои сбережения в покупку жилья. 

Решение передать укрбудовские жилые комплексы "Киевгорстрою" для завершения было принято в декабре прошлого года. Прошло почти пять месяцев, и люди снова вышли на улицу с протестом. 

13 мая, несмотря на карантин, инвесторы провели автопробег с целью привлечь к своим проблемам внимание чиновников КГГА и Министерства обороны.

Что сделано

В январе 2020-го "Киевгорстрой" начал активную работу по проведению технического и финансового аудита объектов "Укрбуд", чтобы принять все недострои. Работа беспрецедентная по своему объему – офисный центр и 22 жилых комплекса общей площадью почти 1,5 млн квадратных метров!

По результатам аудита мы получили полную картину. Учитывая доходы от продаж и при завершении всех ЖК через пять лет, мы в лучшем случае выйдем в ноль и только при очень хорошем развитии событий – в плюс.

"Киевгорстрой" подготовил план выхода из этой кризисной ситуации и для себя, и для чиновников, направил свои предложения во все ведомства. Там есть всё – начиная проблемами с разрешительной документацией на некоторых объектах, которую нужно привести в соответствие, и заканчивая скрупулезным подсчетом каждой гривны с механизмами уменьшения финансовой нагрузки на объекты.

На это ушло три месяца. За которые мы успели еще и принять пять жилых комплексов, возобновили там работы, подготовили их к сдаче в эксплуатацию. 

Но последние два месяца мы топчемся на месте и отчетливо понимаем, что принимать оставшиеся комплексы необходимо только одним пакетом. Ведь если взять оставшиеся, то из них только 4 – плюсовые, за счет которых и возможно выровнять весь баланс. Но как раз при их передаче мы уперлись в "стену".

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Причем сразу хочу подчеркнуть: "Киевгорстрой" не просит дать денег. Всё, что нам нужно сейчас, чтобы запустить процесс, – это просто содействие чиновников 40-ка тысячам людей. И это совсем не тот случай, чтобы оставаться в привычном для многих структур режиме бюрократии.

Какие возникли проблемы 

Первая и основная проблема – это отсутствие содействия со стороны Минобороны. На их землях строилось четыре больших комплекса. 

Уже несколько месяцев мы просим просто заново подписать договоры на первоначальных условиях, чтобы передача была полностью законной и "Киевгорстрой" мог начать строить. 

Но вместо этого по части ЖК они отмалчиваются, а по одному пишут об увеличении процента заказчика. Но при таких условиях мы просто не сможем достроить эти ЖК. 

Вторая проблема – ввод в эксплуатацию уже завершенных объектов и приведение в соответствие разрешительных документов. 

Кадровые рокировки в ГАСКе, создание новых структур вместо него – всё это пока не привело к положительному результату. Дома как не вводили в эксплуатацию по надуманными причинам, так и не вводят. Хотя по уже принятым нами пяти ЖК документы подавались неоднократно, и в них уже живут люди!

Третья проблема – это вопрос взаимодействия с Государственным ипотечным учреждением. Для одновременного запуска такого количества строек нам необходима крупная сумма именно на данном этапе. 

Еще раз подчеркну: мы не просим нам ее подарить, мы просим ГИУ выкупить и так запланированные для покупки квартиры. Деньги у них есть, документы нами подготовлены, даже проработан проект постановления Кабмина.

Инвесторы никому не нужны?

Сегодня "Киевгорстрой" остался структурой, которая непосредственно общается с вкладчиками "Укрбуда". Мы открыто даем им информацию о тех проблемах, с которыми столкнулись, предоставляем документы, до карантина проводили регулярные встречи. Но повлиять на госструктуры не можем. 

"Киевгорстрой" был выбран как единственная компания на рынке, способная потянуть такой объем строительства, и мы без колебаний пришли на помощь, понимая последствия для всего строительного рынка. 

Но на всех уровнях было обещано содействие. И не мы одни должны переживать за семьи инвесторов, которых 40 тысяч человек. Сотрудники министерств и ведомств, связанные с этим проектом на тех или иных условиях, своим бюрократическим бездействием хоронят ожидания инвесторов.

Игорь Кушнир, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Темы: строительство Киевгорстрой


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Игорь Кушнир Почему опять протестуют вкладчики "Укрбуда"?
13 мая, несмотря на карантин, вкладчики "Укрбуда" провели автопробег с целью привлечь к своим проблемам внимание чиновников КГГА и Министерства обороны.
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