Как "пришить" уголовное дело в Украине? Лайфхак от Павлоградских прокуроров

Ні для кого не секрет, що правоохоронна система України перебуває в жахливому стані.

Замість реформ правоохоронних органів та зменшення рівня корупції, нині ми повертаємося до старої-доброї "ментівської поруки" часів В.Януковича, коли правоохоронці можуть знищити будь-кого, варто тільки з’ясувати ціну питання.

Відбуваються подібні дії ледь не щодня по всій Україні, проте є один кричущий і дуже показовий приклад – справа проти голови маленької Новопавлівської ОТГ, що на Дніпропетровщині.

Кілька місяців тому, я писала на УП про історію боротьби фермера Миколи Гаврилова з колишньою головою Новопавлівської ОТГ – Інною Кондратюк. Тоді, підробивши документи, жінка виділила собі та своїй родині 400 га землі громади, а згодом – ще й виписала собі за це матеріальну допомогу.

Пан Гаврилов та ще 200 жителів Новопавлівки її ідею не оцінили та написали заяву до місцевої прокуратури. Дійшовши до Верховного Суду та вигравши (!) його, люди змогли повернути землі назад до громади.

Читайте також: "Зелене" прокурорське вітання місцевим елітам: розправи повертаються

Однак Інна Кондратюк не лише не поспішала відшкодувати гроші за кілька річне використання земель, а й продовжила здавати їх в оренду та класти прибуток з них собі у кишеню.

Тодішнім т.в.о. голови ОТГ було запропоноване раціональне рішення – жінка мала б виплатити 500 тисяч гривень, які заробила на привласнених землях громаді – це сума, яку вона могла заробити за здачу вкраденої землі в оренду.

Кошти пішли б на розвиток Новопавлівської ОТГ – ремонт школи, побудови доріг та інші потреби.

Пані Кондратюк вкладатися в рідну ОТГ не захотіла, тому спробувала вирішити свою проблему класично – запропонувала "надокучливому борцю за справедливість" Миколі Гаврилову... хабар у розмірі 300 тисяч гривень.

А коли той від пропозиції відмовився – пішла вирішувати справу до прокуратури. І подала на Гаврилова заяву, стверджуючи, що це нібито він вимагав у неї ті ж самі 300 тисяч гривень.

Здавалося б, чому варто звернути увагу на цей місцевий конфлікт? Бо він показує всі недоліки нашої правоохоронної системи, зокрема й те, як легко отримати підтримку прокурорів у сфабрикованій справі. А тепер слідкуйте уважно:

У 2019 році очільник Павлоградської місцевої прокуратури, Олександр Володимирович Панченко почав розслідувати кримінальне провадження проти підприємця Миколи Гаврилова. Декілька разів чоловіку натякали про необхідність зустрічі для "вирішення питань".

Але коли той відмовився, то прокуратура та поліція взялася "активно розслідувати", а насправді банально "шити" справу. Не справою ж про розкрадених 400 га екс-головою ОТГ Інною Кондратюк їм займатися.

Згодом Микола Гаврилов стає депутатом Новопавлівської ОТГ, тож за законом, підозру, арешт, чи інші слідчі дії проти нього може відкривати тільки обласний прокурор.

Через рік, після чисельних звернень громади, Генпрокурор Ірина Венедіктова призначає того самого О.Панченка прокурором Дніпропетровської області.

Одним із його перших рішень на новій посаді стало призначення підозри Миколі Гаврилову за те, що той нібито вимагав хабара у розмірі 300 тисяч гривень в пані Кондратюк.

Цікаво, що попередні прокурори області підстави для підозри Гаврилову не бачили, а Панченко одразу ж зайнявся тим, щоб справа обов’язково дійшла до суду.

Виходить, що Олександр Панченко весь цей час очікував отримання нової посади, аби дати нарешті Гаврилову підозру. Чоловіка тоді обшукали, вилучивши усю техніку: ноутбуки, телефони.

Влітку, співробітники СБУ заарештували 9 працівників Павлоградського відділу поліції, адже виявилося, що вони тривалий час фальсифікували справи проти громадян та вимагали грошей від фігурантів цих справ.

Саме цей відділок поліції займається справою проти підприємця та новообраного голови Новопавлівської ОТГ, Миколи Гаврилова.

У вересні 2020-го з’явилася інформація про те, що Миколу Гаврилова було оголошено в розшук. Як стверджує сам голова ОТГ, місцеві слідчі Павлоградського відділку внесли до документів неправдиві дані, щоб отримати від суду дозвіл на його затримання.

Цікаво, що сталося це після того, як на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради Ірина Венедіктова розповіла про свою обізнаність у проблемі та вкотре пообіцяла поставити крапку у цій справі. Як бачимо, вихід знайшли своєрідний, і знову-таки, на користь тих самих Павлоградських прокурорів.

Тобто виходить, що людина, яка хотіла домогтися справедливості та повернути гроші в рідне ОТГ – має доводити свою невинуватість у суді.

А колишня голова того ж ОТГ, що привласнила землі громади, й досі ними користується, до того ж, пропонуючи за вирішення питання хабара – може відкрити справу, яку будуть успішно вести правоохоронці, для яких слово "справедливість" – лише збільшує цінник сфабрикованої справи.

Нагадую, це – МІСЦЕВИЙ рівень правоохоронних органів, і навіть тут ми бачимо, як проти людини можуть, фактично, вигадати кримінальну справу та вести її місяцями.

Тепер уявіть, яким цинізмом та безкарністю оповита уся система. Тож про які здобутки та реформи, які так обіцяла "зелена влада", взагалі йде мова?

Олександра Устінова, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.