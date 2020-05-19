Цього тижня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №3348 щодо роботи Вищого антикорупційного суду. У ньому лише два речення, проте вони необхідні для можливості суду показати результат розгляду справ високопосадової корупції.

Законопроєкт має вирішити дві загрози для роботи суду. Перша загроза – неможливість своєчасного розгляду справ в результаті щорічної ротації слідчих суддів. Друга загроза – відсутність у суду права управляти приміщеннями, тобто неможливість забезпечити ремонтні та інші роботи.

Законопроєкт підтримують і в самому Вищому антикорупційному суді, що підтвердив представник суду на засіданні антикорупційного комітету. Також заступник голови суду в коментарі журналістам зазначив, що неухвалення змін до закону призведе до збільшення строків розгляду справ топкорупції.

У чому ж проблема із строком повноважень слідчих суддів? Наразі закон передбачає обрання слідчих суддів Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) з числа суддів першої інстанції лише на один рік без можливості переобрання два роки поспіль.

Натомість, у судах загальної юрисдикції слідчі судді можуть працювати до трьох років поспіль із правом переобрання ще на три роки.

На початку роботи суду ця норма не викликала побоювань. Проте практика роботи ВАКС показала, що спеціальний строк повноважень слідчих суддів для цього суду є невиправданим і може призвести до значного гальмування розгляду справ у суді. Простіше кажучи, через технічну норму про строк повноважень слідчих суддів очікування вироків у справах топкорупції може затягнутися ще на роки.

Уже за декілька місяців діючих слідчих суддів ВАКС потрібно буде замінити. Через це у ВАКС лишиться фактично тільки три колегії суддів, які зможуть повноцінно розглядати справи по суті. Для своєчасного розгляду справ та уникнення затягування цього замало.

Наразі в першій інстанції ВАКС працюють 27 суддів, 9 з яких – слідчі судді, а 18 розглядають справи по суті у шести колегіях по три судді в кожній. Лише двоє слідчих суддів зараз розглядають справи по суті, паралельно поєднуючи це із роботою слідчими суддями. Зараз на розгляді у ВАКС перебуває близько 170 проваджень, але з часом навантаження все зростатиме.

Роботу слідчих суддів ВАКС практично неможливо поєднувати із розглядом справ по суті, хоча закон про судоустрій і передбачає таке поєднання. Так, статистика показує, що середнє навантаження на слідчого суддю ВАКС – 106 клопотань на місяць, тобто по 4,8 на день. Деякі з них – як-то запобіжні заходи у складних справах – розглядаються по декілька днів. Складність поєднання функцій слідчого судді із розглядом справ по суті демонструє той факт, що справи, розподілені на колегії за участі слідчих суддів ВАКС, багато місяців перебувають на стадії підготовчих засідань.

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Натомість колегії, сформовані із колишніх слідчих суддів, в майбутньому практично не зможуть розглядати справи по суті. Адже Кримінальний процесуальний кодекс забороняє судді розглядати справу по суті, якщо він брав участь у ній на стадії досудового розслідування. Тобто суддя, який у певному провадженні й санкціонував проведення тих чи інших слідчих дій тощо, не може потім розглядати ту ж справу по суті. Таке обмеження є запобіжником від необ'єктивного судового розгляду.

Слідчі судді ВАКС наразі брали участь як слідчі судді у понад 600 провадженнях. Якщо з вересня ці розслідування будуть завершені і справи надійдуть до суду для розгляду по суті, ці судді не матимуть права їх розглядати. А це означає, що усі ці справи будуть спрямовані на інші колегії.

Ситуація ускладнюється тим, що усі справи у ВАКС мають розглядатись колегіально, трьома суддями. У одному й тому ж провадженні функції судового контролю в одній справі можуть встигнути здійснити й декілька слідчих суддів.

За таких обставин з вересня сформувати колегію із трьох колишніх слідчих суддів, яка б у першій інстанції розглянула кримінальне провадження, буде непростим, а іноді і неможливим завданням.

Отже, із вересня усього три колегії суддів муситимуть на додачу до власного навантаження також розглядати справи, які не матимуть права розглядати колегії "колишніх" слідчих суддів та які не зможуть бути розподілені на колегії діючих слідчих суддів через їхню завантаженість пріоритетною роботою слідчих суддів. Як наслідок – розгляд справ у Вищому антикорупційному суді може додатково затягнутися.

З кожним роком проблема буде ускладнюватися: слідчі судді з числа 27 суддів першої інстанції будуть змінюватися раз за разом, не маючи повноцінної можливості розглядати справи по суті та виносити вироки.

Щоб ризики для діяльності Антикорупційного суду були мінімізовані й описані тут проблеми не стали реальністю, законопроєкт 3348 пропонує просте рішення. Це збільшення строку, на який у ВАКС можуть обиратись слідчі судді, до трьох років – такий же, як і у загальних судах.

Ба більше, пропоновані зміни дозволяють саме зборам суддів визначити графік зміни суддів в межах визначеного законом строку. Це означає, що при визначенні слідчих суддів з'явиться гнучкість, яка не дозволить перетворити роботу суду у біг по колу без жодних результатів і таких очікуваних вироків.

Прошу усіх колег, які щиро вболівають за отримання своєчасних вироків у справах щодо топкорупції, підтримати цей законопроєкт.

Анастасія Радіна, для УП

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