Вічно можна дивитися на вогонь, воду і як Тимошенко приховує свої статки. Із завзятістю олігархів політикиня залучає до процесу офшорні юрисдикції, компанії-прокладки, юристів у найвіддаленіших куточках планети.

Мільйонеркою на папері Тимошенко нібито стала лише цього року – один рядок у оновленій декларації нарешті дав можливість депутатці не приховувати свою пристрасть до Louis Vuitton, дорогих автомобілів та елітної нерухомості.

Очевидно, що лідерка "Батьківщини" не випадково обрала час – повідомлення про мільйонні статки авторки мему #зубожіння потонуло у вирі новин про пандемію коронавірусу.

П'ять мільйонів доларів Тимошенко начебто перерахувала бутікова юридична компанія у США "Reid, Collins, Tsai LLP" із формулюванням "на стадії досудового врегулювання компенсацію шкоди, заподіяну політичними репресіями 2011-2014 років".

У відкритих джерелах про цю компанію майже нічого немає – заснована 2009-го, у 2010 і 2011 роках надавала лобістські послуги, до сьогодні не потрапляла в поле зору правоохоронців.

Спроби отримати будь-які коментарі від компанії очевидно марні, адже юристи мають повне право не розголошувати жодної інформації про своїх клієнтів, посилаючись на юридичну таємницю.

Саме тому юристів часто використовують як проксі, тобто посередників у офшорних юрисдикціях.

Пригадуєте історію компанії "Mossack Fonseka"? Юридична компанія у Панамі за помірний гонорар приховувала статки найвпливовіших людей у світі, реєструючи компанії на підставних осіб. До структури власності таких офшорок не могли отримати доступ навіть правоохоронці. Інформація стала публічною лише завдяки зливу, який отримали автори Panama Papers.

На своїх сторінці у Facebook політикиня вказала, що отримала грошову компенсацію збитку від резидента США на стадії досудового врегулювання.

Комбінація слів "досудове врегулювання" дає Тимошенко можливість пояснити, чому жодних повідомлень про судовий процес і компенсацію немає у американському судовому реєстрі США Pacer. І дійсно, за запитом "Тимошенко" у Pacer нічого нового не з'являлося останніх п'ять років.

Саме досудове врегулювання часто використовують, аби уникнути будь-яких згадок у відкритому судовому реєстрі США. Відповідно, ніяких документів не буде опубліковано: ані позовів, ані рішення суду".

Ключове питання – хто у США так відчайдушно хотів би уникнути публічного судового процесу із Тимошенко, що одразу погодився на компенсацію у 5 мільйонів доларів?

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Очевидно, що мова не йде про колишнього американського політичного консультанта Віктора Януковича, який брав активну участь у відбілюванні репутації президента України на міжнародній арені у контексті посадки ключового політичного опонента Юлії Тимошенко. Пол Манафорт за ґратами і за рішенням суду втратив все нажите за десять років роботи в Україні.

Хто міг би викласти Тимошенко 5 мільйонів за мовчання, то це американська юридична компанія, чия престижна репутація могла би бути зруйнована публічним процесом.

До прикладу, Trout Cacheris за кошт Республіканської партії захищала представників адміністрації Трампа, які потрапили під розслідування Роберта Мюллера. А у 2010-му ця ж компанія на замовлення уряду Азарова проводила аудит газових контрактів, підписання яких й стало підставою для ув'язнення лідерки партії Батьківщина.

Аудит обійшовся уряду Азарова у кругленьку суму – 10 мільйонів доларів із бюджету України. Проводив його не лише Trout Cacheris, а й компанія Akin Gump, чий список клієнтів включає Ріната Ахметова та Дмитра Фірташа.

Теоретично вищезгадані американські юридичні компанії порушили законодавство США, коли не зареєстрували свої лобістські послуги на користь України у базі даних FARA.

Водночас високооплачувані контракти з урядовими організаціями в Україні без жодних тендерних процедур мали би зацікавити правоохоронні органи в Україні. Однак ані в США, ані в Україні ці компанії не під прицілом правоохоронців. Ймовірно, недостатньо доказів і у Тимошенко.

"Резидент США", який теоретично міг би піти на п'ятимільйонну компенсацію Тимошенко, а саме "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років", – це компанія, яка вже компенсувала півмільйона державі Україна.

Американська компанія Skadden, яка сфабрикувала звіт про діяльність уряду Тимошенко на замовлення Міністерства юстиції Лавриновича та за сприяння політтехнолога Пола Манафорта. Замовний звіт видавали за незалежне розслідування авторитетної компанії Skadden. Документ фактично стверджував, що суддя виніс правомірне рішення у справі Тимошенко. Реакція Держдепу не забарилась – прес-секретар Вікторія Нуланд розкритикувала звіт за відбілювання репутації Віктора Януковича.

Skadden фігурує у обвинуваченнях правоохоронців США та України. Управління спеціальних розслідувань ГПУ на чолі із Горбатюком майже п'ять років поспіль вели із американськими колегами безуспішні перемовини про допит Грегорі Крейга, керівника компанії Skadden. Українські слідчі стверджують, що Манафорт домовлявся з Крейгом напряму про ціну питання.

З обвинувачення на адресу керівника виборчого штабу Дональда Трампа та політичного консультанта Віктора Януковича ми знаємо, що за сфабрикований звіт Skadden отримав 1 мільйон доларів із державного бюджету України та ще 4 мільйони доларів від українського олігарха Віктора Пінчука.

Skadden пішла на досудове врегулювання із урядом США і навіть компенсувала півмільйона доларів до бюджету України. Грегорі Крейг більше не працює у компанії.

Із високою ймовірністю Skadden могла би піти на досудове врегулювання із Тимошенко.

Однак не зрозуміло – для чого було використовувати рахунки компанії "Reid,Collins,Tsai LLP" для такої компенсації?

І чому депутат Сергій Власенко два роки поспіль декларував надходження на загальну суму 66 мільйонів гривень від тієї ж таки компанії "Reid,Collins,Tsai LLP" як "закордонний дохід"?

Тобто у Власенка фактично був "закордонний дохід" від компанії, що "компенсувала шкоду, заподіяну Тимошенко політичними репресіями"?

Пояснення Тимошенко про походження її мільйонних статків не тримається купи. Схоже, депутатка, як і раніше, прикривається компаніями-прокладками, аби приховати джерело своїх статків.

Як писала раніше "Українська правда" у своєму розслідуванні, американським лобістам Тимошенко оплачує послуги, користуючись британськими офшорними компаніями. Це дає Тимошенко знову і знову уникнути відповіді на вже звичне запитання "а звідки ж гроші?"

Мільйонні прибутки сумнівного походження Тимошенко та Власенка мали би зацікавити не лише НАЗК, а й Державну службу фінансового моніторингу України, де подібні підозрілі транзакції мали би відстежувати і передавати до правоохоронних органів.

Ба більше, теоретично переказ із американського на український банківський рахунок мав би занепокоїти фінансову розвідку США, що у свою чергу могло би стати початком для розслідування ФБР, як це трапилося із Полом Манафортом, Дмитром Фірташем та Ігорем Коломойським.

Тетяна Козирєва, для УП

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