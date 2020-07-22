Вісім років тому, коли я щойно починав свою кар'єру у футбольному клубі "Десна", наша команда грала у другій лізі. Власне, у другій лізі тоді був не лише клуб, а й сам Чернігів та весь регіон. Попри багату історію місто й область шукали своє місце на економічній мапі України.

Але в останні роки ситуація змінилася. Завдяки реформі децентралізації та появі активних громадян, які облаштовують місця відпочинку, парки, громадські простори, Чернігів і багато районних центрів стали значно привабливішими: більше ресторанів з гарним сервісом, міських подій, фестивалів.

Сьогодні, коли я повертаюся в місто після тривалої відсутності, то бачу чисті вулиці, нові дороги, відреставровані фасади — і ловлю себе на думці, що мені нарешті не соромно.

Я розглядаю місто очима гостя. Уявляю, що до нас приїжджають футбольні фанати й вболівальники з інших міст і країн. У нас уже є фанат-британець, який прилітав на наші матчі з Шеффілда. Він перший, але точно не останній іноземець, який полюбив нашу команду, а разом із нею і Чернігівщину.

Цього року з'явилося підґрунтя для втілення моєї мрії. Чернігівський футбольний клуб "Десна" досяг нової вершини — увійшов до ліги Європи. Це означає, що Чернігівщина з'явилася й на футбольній мапі Європи. А отже, місто приваблюватиме більше туристів і зацікавить більше інвесторів.

Втім, наша "Десна" ще раніше стала мобілізувальним проєктом у місті. Відвідайте Чернігів, коли ми граємо вдома. Ви побачите, що в нас на домашньому стадіоні порожніх лавок просто немає. Футболісти знають і відчувають, що вони — важлива частина міського життя. Коли в тебе така підтримка, це зобов'язує викладатися на всі 100% й прокладати шлях у майбутнє.

І що я думаю: у Чернігова хороший футбольний потенціал. Але для успіху одного лише потенціалу, навіть вкупі з талантом, недостатньо. Щоб їх розкрити, потрібні умови.

Маю визнати, що успіх ФК "Десна" — це скоріше виняток із правила для невеликих українських міст. У нас, як і в багатьох містах і регіонах, бракує спортивної та соціальної інфраструктури.

Саме тому з-поміж 30 футболістів команди у нас лише один родом із Чернігова. Хочеться вірити, що інші місцеві гравці просто ще не підросли і грають зараз у нашій "молодіжці". Ми, ФК "Десна", стараємося вкладати сили і розвивати дитячо-юнацький футбол.

Реклама:

Часи змінюються, і сьогодні можна бути успішним, навіть коли граєш за улюблений клуб невеликого міста. Ми це довели, коли потрапили до ліги Європи. Але нам треба йти далі та розвивати спортивну й соціальну базу Чернігова і всього регіону.

Вкладаючись у спортивну інфраструктуру, ми капіталізуємо людей. Тому що футбол, передусім, вчить ясно і критично мислити, бути дисциплінованим. Навіть якщо ваша дитина не стане Марадоною, її все одно варто навчити грати у футбол. Ми, керівництво клубу "Десна", робимо все, аби дати можливість молодим спортсменам розвинути свій потенціал удома, на Чернігівщині.

Мрію про той день, коли великі європейські клуби стоятимуть у черзі за чернігівськими футболістами. Коли наші гратимуть у "Барселоні", "Арсеналі", "Мілані"… І вірю, що цього можна досягти. Необхідно лише зрозуміти, що успіх — це спроєктований результат. А успіх у футболі — це на 99% щоденна робота й чітке розуміння мети.

"Навіщо маленькому місту великий футбольний клуб?" — спитаєте ви. По-перше, ми любимо і вміємо грати у футбол. А по-друге, сильна футбольна команда з хорошим стадіоном — це добротна маркетингова історія для невеликого міста. Футбольний клуб, як мінімум, продає квитки на матчі.

Бізнес самого клубу не дуже великий у порівнянні з бізнесом, який утворюється потоками людей, що приїжджають подивитися матчі.

Вболівальники проводять на стадіоні лише дві години. А решту часу їдять у ресторанах, ходять на екскурсії, гуляють околицями міста, живуть у готелях. І утворюють ту саму туристичну економіку, про яку мріє будь-який регіон. Регіон, який хоче пишатися не лише багатою історією, а й мати багате майбутнє.

Ну а поки у Чернігова немає достатньо великого стадіону, щоб грати матчі Єврокубку вдома, ми будемо зустрічати своїх уболівальників у Києві. І продовжуємо працювати над розвитком власної спортивної інфраструктури. Щоб одного разу таки прийняти Єврокубок у Чернігові.

Вадим Мельник, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







