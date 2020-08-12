Что убивает главную реку Украины и как это предотвратить

Днепр – самая большая река Украины, которая дает нам 80% водных ресурсов и обеспечивает водой 2/3 территории, – сегодня в критическом состоянии. Надо честно признать, что изменения в ее экосистеме зашли слишком далеко и требуют немедленного реагирования на высшем государственном уровне.

Три угрозы – химическое загрязнение воды, обмеление и потеря биологического разнообразия – самые большие вызовы, стоящие перед Госэкоинспекцией и всеми неравнодушными к экологии людьми.

В прошлом году в Днепр только в пределах Киева сбросили 723 200 000. куб м сточных вод, из которых 40% были неочищенными. Более половины – это сбросы промышленных предприятий.

Печальную пальму первенства топ-загрязнителя столичного течения Днепра держит "Киевводоканал": в течение года он сбрасывает 283300000. куб м стоков.

В феврале во время проверки ГЭИ обнаружила, что предприятие превышает установленные нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами. Рассчитанная нами сумма убытков, которые понесла экосистема, составила 16,3 млн грн.

Дождевая канализация – это еще один путь проникновения вредных веществ в Днепр. Большинство водовыпусков не оборудовано фильтрами и поэтому весь столичный мусор направляется в днепровские воды.

К тому же в Киеве насчитывается около двух тысяч автомоек, которые врезаются в ливневые канализации и без какой-либо очистки сбрасывают туда свои отходы.

К сожалению, КГГА до сих пор так и не определила единственного владельца городской дождевой канализации. Поэтому сейчас невозможно установить ответственное юридическое лицо, виновное в систематическом сбросе в реку неочищенных дождевых вод. Соответственно, некому предъявить претензии и сумму ущерба.

Прибрежные защитные полосы, а точнее их полное нарушение – это еще один источник опасности для Днепра.

Напомню, что в этих полосах запрещено строительство. Но органы местного самоуправления и местные госадминистрации, как правило, не разрабатывают документацию по установлению на территории прибрежных защитных полос и водоохранных зон. В результате земельные участки у воды бесконтрольно предоставляют в частную собственность, нарушая Водный и Земельный кодексы Украины.

Частные владельцы загрязняют, засоряют и нарушают водность Днепра. Кроме того, прибрежные склоны массово разоряются агрофирмами для выращивания сельскохозяйственных культур. При этом применяют удобрения и пестициды и все это попадает в реки.

Государственная экологическая инспекция регулярно выявляет нарушения прибрежных защитных полос и водоохранных зон. Это самовольные захваты земли, строительство, нецелевое использование и незаконный отвод земельных участков, ограничения новыми владельцами доступа к воде и самовольное установление дебаркадеров.

Один из последних вопиющих случаев – перекрытие ЖК "РИВЕРСТОУН" свободного доступа к набережной залива Днепра. Там же по ул. Днепровская набережная, 14 Инспекция зафиксировала ряд строек в пределах прибрежной защитной полосы.

Добыча песка – еще одна беда для экологии Днепра. Сегодня именно отсюда берут 75% всего речного песка в стране. В связи с этим только в 2019-2020 годах ГЭИ рассчитала ущерб за нарушение законодательства об использовании недр на сумму 4,3 млн. грн.

Частично этот промысел вызывает такое явление, как обмеление Днепра. Другим фактором являются глобальные изменения климата. В результате повышения среднегодовых температур на 1-2 градуса на реке образуются отмели. Сейчас только в Киевской части Днепра их насчитывают до 56. Если тенденция будет сохраняться, то скоро эти мели превратятся в полноценные острова.

Днепр – не единственная река, которой грозит обмеление. За последние 25 лет в Украине исчезло сто рек, а истоки оставшихся заиливаются, русла рек наполнены лишь на 70% от нормы. В этом году ситуация еще более обострилась из-за маловодья, которое вызвала бесснежная зима.

Обеднению биологического разнообразия способствует так называемое цветение Днепра. Главная его причина – это сине-зеленые водоросли или цианобактерии. Они находят здесь питательную среду из-за малой проточности воды, ведь после создания каскада водохранилищ река потеряла возможность естественно самоочищаться.

Кроме того, причиной размножения цианобактерий являются фосфаты. Это те же сбросы автомоек, а также стоки из наших стиральных и посудомоечных машин (фосфаты во всех всех моющих средствах и порошках).

За последние 20 лет концентрация фосфатов в воде, подаваемой на Бортническую станцию ​​аэрации, выросла в 5 раз. Очистные сооружения просто не справляются с такой нагрузкой. Как результат – цветение Днепра стало одной из основных из причин массового мора рыбы, которой просто не хватает кислорода.

Что нужно сделать, чтобы спасти Днепр или хотя бы приостановить экологическую катастрофу, которая надвигается?

Во-первых, необходима комплексная программа санации Днепра, в которой будут задействованы центральные и местные органы власти, общественный сектор и наши международные партнеры.

Во-вторых, нужно существенно повышать штрафы за загрязнение водоемов. Особенно это касается крупных предприятий, которые сегодня являются главными загрязнителями.

В-третьих, обеспечить вокруг водных объектов Днепра оптимальное сочетание лесных насаждений и лугов, прекратить там незаконные строительства.

В-четвертых, усилить государственный надзор и контроль над сбросами с предприятий и соблюдением режима хозяйствования в водоохранных зонах.

В-пятых, на законодательном уровне заставить владельцев крупных предприятий установить систему ливневой канализации с очистными сооружениями.

В-шестых, законом ограничить использование фосфатов в товарах бытовой химии, которые массово попадают в Днепр, а также модернизировать очистные сооружения по передовым мировым технологиям.

Государственная экологическая инспекция готова выполнять и выполняет свои функции для защиты экологии Днепра. Однако, мы действуем в рамках действующего законодательства и далеко не все зависит от нас. Поэтому если хотим спасти главную реку Украины, об этом следует говорить на высшем государственном уровне.

И не только говорить, но принимать конкретные действенные решения. ГЭИ в пределах собственного функционала будет их выполнять и делать все возможное, чтобы сохранить Днепр для следующих поколений украинцев.

Андрей Малеваный, для УП

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