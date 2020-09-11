7 юридических вызовов для новой/старой команды мэра Киева

В очікуванні місцевих виборів і політичних обіцянок всього хорошого хочеться поговорити про прагматичне юридичне.

Місто має проблеми, і багато хто пообіцяє вирішення. Однак не кожен знає, що ці проблеми можуть мати системне розв'язання – юридичне.

Наприклад, стихійна торгівля. З одного боку, Сізіфова праця інспекторів благоустрою і трошки поліцейських, а з іншого боку – несуттєвий результат. А чому? Бо юридична процедура, в рамках якої вони оперують, не є ефективною.

Або проблема паркування. Навіть незважаючи на юридичні новації у вигляді інспекторів з паркування і розширення підстав для евакуації, проблема все ще не вирішена.

На мій погляд, претенденти у мери повинні говорити про системні зміни у нормативному регулюванні urban law. Думаю, коректно буде назвати ці кейси юридичними викликами для нового/старого мера.

Запровадження єдиних правил, які б врегульовували питання зміни фасадів будинків, зокрема утеплення фасадів та скління балконів.

Зараз такі правила відсутні, нормативне регулювання заплутане і судова практика непослідовна. В результаті навіть у історичній частині відбувається свавільне встановлення кондиціонерів, розширення балконів, зовнішнє утеплення квартир та інше псування фасадів.

Як я вже писав у одній із попередніх статей, ці дії потребують врегулювання. Наприклад, як це було зроблено в Броварах. У місті заборонено встановлювати кондиціонери на фасадах будинків, утеплювати, склити, розширювати балкони та лоджії без отримання відповідного дозволу міської влади.

Впорядкування бізнесу із передання в оренду житлових приміщень під офіси.

Ні на загальнодержавному, ані на місцевому рівні немає загальних правил, які б врегульовували процес передання житлових приміщень в оренду під офіси.

Пропонуємо розробити певні міські правила, вести облік суб'єктів підприємницької діяльності, які орендують житлові приміщення під офіси в місті Києві, встановити ліміти стосовно площі житлових приміщень, які передаються в оренду.

Наприклад, у Філадельфії при зміні цільового використання приміщення обов'язковим є отримання від місцевої влади дозволу на зонування приміщення для зміни цільового призначення. У Нью-Йорку лімітується тривалість здавання помешкання через AirBNB.

Затвердження Генерального плану міста Києва. Зараз чинним є Генеральний план міста Києва до 2020 року, але і він не зовсім виконується, та й протягом 18 років жодного разу не коригувався.

Оновити та удосконалити процедуру затвердження детальних планів території міста Києва (надалі - ДПТ) та встановити контроль за дотриманням Генерального плану міста Києва і вимог законодавства при затвердженні ДПТ.

Більшість незаконних забудов так чи інакше пов'язані із ДПТ. Юристи зазначають, що зараз більшість ДПТ суперечать Генеральному плану міста Києва, що стає підставою для судових розглядів із оскарження ДПТ.

Тому проблема встановлення процедури погодження ДПТ із положеннями Генерального плану міста Києва потребує більш детального врегулювання.

Розробити правила, якими б встановлювалась процедура визначення пішохідних зон в місті Києві.

В Києві дуже часто виникають проблеми із перекваліфікацією доріг у пішохідні зони та навпаки, що призводить до перегляду таких питань судами.

А суди при прийнятті рішень не завжди керуються інтересами містян, як це, до прикладу, було у справі стосовно київської вулиці Сагайдачного.

Таким чином, для уникнення довготривалих судових процесів прийняття правил, які б врегульовували процедуру надання КМДА статусу пішохідних зон дорогам, є актуальним.

Стихійна торгівля. Існування проблеми багато в чому пояснюється неефективними процедурами, про що писали і пишуть.

Інспектори благоустрою повинні отримати ефективні повноваження для припинення несанкціонованої торгівлі. Це означає зміни до КУпАП в частині термінів (там поки що немає поняття "стихійна торгівля", наприклад), повноважень і розмірів штрафів, а також…

Оновлення правил благоустрою. На разі чинними залишаються правила благоустрою міста Києві від 2008 року, які є занадто загальними та застарілими.

21 серпня 2020 року Департамент міського благоустрою оприлюднив проєкт нових Правил благоустрою міста Києва, який однак тепер слід прийняти вже у новому складі міської ради.

Прийняття правил паркування. В Києві відсутні комплексні та сучасні правила, які б врегульовували проблеми паркування автомобілів та інших видів транспорту, а також співіснування різних інтересів.

Владислав Власюк, для УП

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