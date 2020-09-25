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Андреас Умланд
доктор философии, старший эксперт Украинского Института Будущего в Киеве

Ягнята не такие молчаливые?

Пятница, 25 сентября 2020, 16:30

После "бархатной" революции 2018 года в Армении появился второй шанс для покаяния сотен западных и незападных комментаторов и исследователей. Тех самых, которые за последние 17 лет не переставали утверждать, что вмешательство США, Европейского Союза и/или Джорджа Сороса было необходимым предварительным условием для начала и успеха "цветных" революций на постсоветском пространстве.

Со времени грузинской Революции роз 2003 года – если не раньше – в международном сообществе экспертов и профессоров в области политической "постсоветологии" существует довольно большой лагерь. Его члены под такими заголовками, как "реализм" или "геополитика", беззастенчиво объективировали грузинских, украинских и/или киргизских протестующих прошлых лет как наивных пешек в гораздо более масштабной игре. Игре, которую они никогда не могли бы понять и в которой гораздо более важные актеры, чем они сами, принимают за них основные решения.

В Беларуси сейчас во второй раз происходит цветная революция, которая, как и в Армении два года назад, происходит в условиях, когда о решающем влиянии Запада на внутренние процессы было бы еще более абсурдно говорить, чем во время восстаний в Грузии в 2003 году, Украине в 2004 и 2013-2014 годах или в Кыргызстане в 2005 году. 

На фоне разворачивающихся драматических событий в Беларуси мы, видимо, должны приготовиться к волне эмоциональных заявлений, написанных нашими "реалистическими" коллегами и озаглавленных "Как я в течение многих лет публично искажал истоки и природу Оранжевой революции и Евромайдана".

Андреас Умланд, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  




Темы: Беларусь


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