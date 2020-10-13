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Игорь Колиушко
глава правления Центра политико-правовых реформ

5 вопросов от Зеленского – фейк? Провокация? Попытка государственного переворота?

Вторник, 13 октября 2020, 13:47

Сьогодні на FB-сторінці Президента України В.Зеленського з'явився відеоролик, в якому він оголошує про проведення референдуму чи опитування щодо 5 невідомих питань 25 жовтня 2020 року, в день голосування на місцевих виборах.

Якщо це не фейк і не провокація ворогів Президента, то це можна кваліфікувати як замах на державний переворот.

Всупереч 19 та 106 статтям Конституції України і взагалі не посилаючись на Конституцію, В.Зеленський оголошує проведення референдуму чи опитування, на що не має жодних повноважень. 

Він сам нагадує, Парламент тільки готується ухвалити відповідний закон, але при цьому заявляє, що йому "не потрібне благословення від політиків". 

І закінчує своє звернення: "Буде так, як вирішиш ти!"

Пам'ятаєте настанови з плакатів "Украинского выбора" Медведчука? "Страной управляєш ти, а нє тє, кого ти вибіраєш"? Це технологія делегітимізації влади і правових основ держави загалом з метою розколу суспільства, відтак унеможливлення опору зовнішній агресії. 

Це те саме, що на місцевому рівні робили так звані "реєстратори громад" - розколювали сільські громади, сварили людей між собою...

Те, що заявляє В.Зеленський, не відповідає Виборчому кодексу і навіть ще не ухваленому закону про всеукраїнський референдум у редакції його першого читання.

Ступінь загроз нашій державі від такого кроку можна буде оцінити, коли дізнаємося ті 5 питань. 

Але акт публічного "топтання" Конституції України і заклик реалізовувати політику розколу українського суспільства вже відбувся.

Ігор Коліушко

Оригінальний пост – на Facebook-сторінці Ігоря Коліушка

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  




Темы: Зеленскийреферендум


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