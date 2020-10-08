Наказание за Кагарлык: имитация справедливости

Штат Кагарлицького відділення поліції скорочений повністю – такою була одна з перших офіційних реакцій керівництва поліції на підозру зґвалтування їхніми підлеглими 26-річної дівчини, яку викликали до поліцейського відділку як свідка у травні цього року.

Уже в жовтні в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" голова Нацполіції Ігор Клименко публічно заявляє, що працівники цього підрозділу включені до складу Обухівського відділу поліції.

Це те, про що я говорив раніше: ці поліцейські бачили і чули насильство, але зараз вирішили мовчати. Їхньому мовчанню вірять керівники і залишають працювати в поліції.

Замість обіцяних звільнень – лише імітація жорсткої реакції на тяжкий злочин з боку правоохоронців.

Насправді ж відділ поліції продовжив працювати одразу після трагічної події у Кагарлику. П'ятьох поліцейських звільнили зі служби, зокрема підозрюваних у зґвалтуванні та катуванні, а решту чекала переатестація.

Однак навіть цю переатестацію і кадрові зміни частково пояснювали не лише розслідуванням, а й змінами у структурі – запровадженням так званого "Білоцерківського проєкту", який змінює систему управління нарядами поліції.

Після переатестації із 40 кагарлицьких поліцейських вирішили звільнити тільки одного, двох понизили. А ще шістьох взагалі підвищили. Чим можна пояснити такі "вражаючі" результати переатестації? Тим, що вона виявилася банальною імітацією.

Навіть якщо поліцейські отримували догани або не набирали мінімум балів, вони все одно проходили переатестацію. І продовжували обіймати свої посади попри те, що керівники рекомендували їх понизити.

А серед запитань від комісії до поліцейських, які працювали разом з підозрюваними у зґвалтуванні, були й такі – "Чим любите займатись?", "Де ви бачите себе через 3 роки?" і "Кількість населення Кагарлика?".

Новим начальником поліції Кагарлика став колишній начальник сектору превенції цього відділку Вадим Бандура.

Нагадаю, превенція – це запобігання злочинам. Зокрема й таким, які описувались у 12 зверненнях про протиправні дії або бездіяльність працівників цього відділку, 8 повідомленнях про застосування сили на лінію 102 та 1 зверненні до Департаменту внутрішньої безпеки.

Із включенням кагарлицького підрозділу до складу Обухівського відділу поліції імітацію справедливості у справі про зґвалтування в Кагарлику практично завершено. Чекаємо ще остаточних результатів судового розслідування, однак підозрювані вини не визнають, а їхні колеги, "переатестовані поліцейські", не хочуть свідчити проти колишніх співробітників.

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І сам злочин в поліцейському відділку в Кагарлику, і реакція на нього керівництва правоохоронців свідчать про недолугість реформи, яку проводить відомство Авакова, про рівень корпоративної культури у відомстві "вічного міністра", що формується завжди згори. А "високі стандарти" переатестації навіть після настільки резонансної справи свідчать про рівень відбору кадрів до поліції.

Показово, що один із колишніх поліцейських, звинувачуваних у зґвалтуванні, навіть не проходив психофізіологічне обстеження. Ба більше, імітація переатестації замість кадрової та репутаційної очистки поліцейського відділку, де катували людей, – це плювок в обличчя всім правоохоронцям, які дійсно прийшли служити і захищати, зокрема і тим, які затримували підозрюваних.

Система покриває своїх і дає сигнал іншим перевертням у погонах, що їм особливо немає за що переживати. Саме це читається у словах Клименка, які дуже добре зрозуміли всі його підлеглі.

Очевидно, що роботу поліцейських комісій по відбору правоохоронців потрібно вдосконалювати.

Мій відповідний законопроект №3722 про внесення змін до закону "Про Національну поліцію" вже включений до порядку денного сесії Верховної Ради.

А керівництво правоохоронних органів я закликаю припинити імітації і нарешті розпочати реформу слідчого блоку Національної поліції України. Зло має бути покараним, а реформа поліції – завершена.

Андрій Осадчук, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.













Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.