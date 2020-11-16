Тираны из Кагарлыка — не метафора, а квалификация следствия

Скоро українці оговтаються від місцевих виборів і повернуться до звичного життя. У ньому уособлення влади — не політики з штучними дискурсами про вільну економічну зону і медичний канабіс, а чиновники з міськради або поліцейські з найближчого відділка.



Якщо послухати керівництво МВС, таким правоохоронцям можна довіряти, бо всі вони пройшли переатестацію і працюють у #МояНоваПоліція.

Однак постійно виникає все більше сумнівів, що такі заяви правдиві. І тут показовим залишається розслідування резонансної трагедії в Кагарлику.

Із часу скоєння жахливого злочину поліцейськими я продовжую контролювати перебіг цієї справи.

Якщо вірити обіцянкам керівництва ДБР, розслідування завершать в найближчі тижні і відкриють матеріали кримінального провадження для сторони захисту, щоб передати обвинувальний акт в суд.

Тож давайте розберемось, на якому етапі слідство, що встановлено і чого чекати далі. За п’ять місяців провели десятки слідчих дій, щоб установити всі обставини.

Отримані показання потерпілих з перевіркою на поліграфі, відео з камер, інформація з телефонів, проведені понад 20 експертиз — від встановлення ознак зґвалтування до ознак катування.

Напевно, наразі найважливіший результат — слідство підтвердило наші припущення про масовий характер знущань і катувань у відділку поліції в Кагарлику. Слідство встановило, що катування відбувалися й раніше, і навіть є докази цього, зокрема заяви від потерпілих.

Однак їх свого часу просто проігнорували. Слідчі виявили, що поліцейські застосовували електричний струм, катували та примусово перевозили людей в багажнику автомобіля, били їх у лісі, щоб отримати показання.

Кваліфікація дій підозрюваних неодноразово змінювалась, до незаконних дій поліцейських у Кагарлику додавалися нові епізоди. Тож на сьогодні "кати з Кагарлика" — це не художня форма, а юридична категорія, встановлена слідством.

У рамках кримінального провадження пред’явлено повідомлення про підозру лише чотирьом особам, зокрема оперспівробітникам та одному керівнику. Наразі кваліфікація дій працівників Кагарлицького відділу поліції по максимуму — зґвалтування та катування групою осіб.

Не більше, не менше. Проте кваліфікація може змінитись в обвинувальному акті. Усе залежить від остаточного аналізу доказів прокурором, тому треба пильно за цим стежити.

Троє підозрюваних перебувають під вартою з моменту їх затримання, один — під цілодобовим домашнім арештом.

Неодноразово були ризики їх звільнення з-під варти, однак активна позиція прокурора, слідства, адвокатів потерпілих, підтримка ЗМІ, народних депутатів та суспільства не дали хід таким діям. У цій частині поки що всі відпрацювали дуже добре.

За твердженнями прокуратури, кваліфікація дій винних підпадає під ознаки особливо тяжких злочинів. Покарання за такі злочини зазвичай призначаються судом до 10-15 років, але все залежатиме від доведення вини та якості доказів, які будуть надані суду.

Шлях до остаточного правосуддя буде, очевидно, складний. Суди в Києві завантажені, тож розгляд справи займе чимало часу.

Тим паче, що під час розгляду мають дослідити всі отримані докази, допитати свідків, підозрюваних і потерпілих. При тому, що затримані поки що відкидають всі обвинувачення.

Однак, на моє переконання, початок судового розгляду обвинувального акту має розпочатися вже незабаром. За умови пильної уваги до цієї справи, її не мали б затягувати, хіба з боку захисників підозрюваних.

Також додається проблема з карантином, і це теж може вплинути на перебіг судових засідань.

Поки ми очікуємо суду над катами з Кагарлика, вже зараз можна констатувати, що масове звільнення як покарання для всіх працівників жахливого відділку, яке обіцяло керівництво Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ, не відбулось.

Як і обіцяне підвищення ефективності та прозорості роботи поліції, процедур добору, роботи поліцейських комісій та атестацій. Щодо поліцейських з Кагарлика нашвидкоруч провели "переатестацію", а краще сказати — опитування.

Звільнили з роботи лише підозрюваних, більшість перевели в Обухівський відділ поліції, частину працівників навіть підвищили. Чи таких реформ і змін в організації кадрової роботи поліції ми очікували за наслідком трагедії?

Зараз уже очевидно, що керівництво МВС не готове на рішучі зміни в процесах добору, атестації і просування по службі в поліції. Окремою темою є реформа слідчого блоку, яка, очевидно, під силу наступному поколінню топ-управлінців МВС.

Практично вже доведені факти катувань та зґвалтування з боку поліцейських — недостатні підстави для керівництва держави змінювати керівництво в МВС.

Хоча ми всі бачимо, що суспільний тиск дає свій результат, і президент усе частіше говорить про незадовільну роботу правоохоронців.

Тим не менше, поки ми чекаємо структурних реформ в МВС, кагарлицькі кати повинні понести максимальне покарання, і нашими спільними зусиллями ми наближаємо цей момент.

Андрій Осадчук, для УП

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