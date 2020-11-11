Карантин выходного дня: малое и среднее предпринимательство станет еще более убыточным

З приводу діяльності Кабінету Міністрів України в період пандемії COVID-19 моя думка залишається незмінною, починаючи з березня поточного року.

Як адвокат вважаю, що уряд України, запроваджуючи карантинні обмеження на тривалий час, свідомо порушує основний закон держави — Конституцію України, чим свавільно обмежує фундаментальні права та свободи своїх громадян.

Останні обмеження уряду, в тому числі і "карантин вихідного дня", не є виключеннями.

По-перше, урядовими нововведеннями обмежуються щонайменше:

Право на повагу гідності (ст. 28 Конституції України).

Будь-яке порушення закону, а тим більше — з боку держави, принижує людину, змушує її постійно відчувати своє безсилля.

Крім цього, наявна дискримінація — планових хворих лікарні приймати не будуть, проте будуть приймати хворих на коронавірус. Однак хіба першим легше за останніх?

Адже статистика ракових захворювань вражає не менше. Ці люди змушені чекати планових оперативних втручань.

Право на свободу відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів, ведення релігійної діяльності (ч. 1 ст. 35 Конституції).

За планами КМУ в "карантин вихідного дня" працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, ветеринарні аптеки та АЗС, тобто церкви працювати не будуть.

Право на підприємницьку діяльність (ч. 1 ст. 42 Конституції).

У "карантин вихідного дня" всі ТРЦ, де власниками магазинів є малий і середній бізнес, будуть зачинені, що, безперечно, призведе до збитків для цих підприємців.

Право на працю (ч. 1 ст. 43 Конституції).

У "карантин вихідного дня" наймані працівники, які працюють у магазинах (крім продуктових), кафе, театрах, кінотеатрах тощо втратять свій заробіток.

Право на охорону здоров'я, медичну допомогу (ч. 1 ст. 49 Конституції).

Скасування планових операцій ставить під загрозу здоров’я, а можливо і життя, людей, які цих операцій потребують.

По-друге, всі вказані вище права обмежуються підзаконними актами (постановами КМУ, рішеннями МОЗ, протоколами комісій), що є прямим порушенням Конституції України.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції України, виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод.

Отже, з логіки цієї статті випливає, що й обмеження цих прав і свобод також повинне встановлюватися виключно законами України. Однак Верховна Рада жодного такого закону не прийняла.

Більше того, відповідно до ч. 1, 2 ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України, а саме — в умовах воєнного або надзвичайного стану.

В Україні наразі немає ані воєнного, ані надзвичайного стану, а тому й жодних обмежень прав людей бути не може.

Звісно, знайдуться ті, хто будуть посилатися на ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", яка дозволяє Кабміну встановлювати карантин та тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, а також додаткові обов'язки для них.

Але в цій частині свою відповідь уже надав КСУ в рішенні від 28.08.2020 р. за № 10-р/2020. Зазначивши, що уряд може обмежувати тільки неконституційні права фізичних та юридичних осіб. Конституційні права уряд обмежувати не може.

Отже, приймаючи такі "обмежувальні" постанови, Кабмін перебирає на себе повноваження парламенту, через що всі його дії є несумісними з Конституцією України.

Олександр Кудрявцев, для УП



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