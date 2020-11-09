Мінкульт виступив проти введення "карантину вихідного дня"

З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити "карантин вихідного дня", Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує цю ініціативу.

Джерело: очільник міністерства Олександр Ткаченко у Telegram, нардеп "Слуги народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Тобто йдеться про життя та існування людей.

Окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики й для мікро, малого та середнього бізнесу".

Деталі: Він зазначив, що заклади культури - не епіцентр для розповсюдження вірусу. За словами Ткаченка, контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках та температурний скрингінг – постійно відстежується, дезінфікуючі засоби завжди в доступі.

Міністр також назвав сферу культури "взірцем для багатьох галузей" щодо виконання санепідем вимог МОЗ.

Нардепка від "слуг" вважає, що, якщо цій сфері заборонити працювати на вихідних – вона втратить 50% прибутку, тому "левова частка закладів закриється, аби не платити податки та зарплатню працівникам".

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначав, що під час так званого карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що декілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Що було раніше: Поінформовані співрозмовники УП у Кабінеті міністрів та Офісі президента повідомляли, що з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Про можливість введення "карантину вихідного дня" говорили ще на початку жовтня.

Згодом Степанов допустив введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

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