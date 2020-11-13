Вечные Круглые столы или Бег по замкнутому кругу

"В Украине медики до сих пор не привлечены к процессу принятия решений, связанных с регулированием медицинской деятельности, хотя фактически являются активными субъектами политики в сфере здравоохранения".

Эти слова как будто только что прозвучали с трибуны Верховной Рады. Но нет!

Такую, казалось бы, категорическую позицию на круглом столе "Врачебное самоуправление: международный опыт и перспектива внедрения в Украине" еще в далеком ноябре 2013 года нам демонстрировала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения ВР VIII созыва.

Казалось бы, всё хорошо, и участники круглого стола в который раз делают вывод, что "реализация в Украине профессионального врачебного самоуправления будет способствовать повышению эффективности управления медицинской отраслью в целом, улучшению защиты прав и законных интересов как врачей, так и потребителей медицинских услуг, то есть пациентов".

И как резюме круглого стола, — для внедрения полноценного профессионального самоуправления в сфере медицинской деятельности целесообразно принятие соответствующего специального закона Украины.

Казалось бы, есть политическая воля, мотивация, есть общее видение с общественностью и ведущими представителями медицинского сообщества, есть инструменты и понимание, однако история расставляет всё по местам. Разделяет популизм и реальные действия.

В таких условиях единственная надежда у стейкхолдеров — только на себя. Безусловно, в авангарде представителей медицинских профессий становится Стоматологическое сообщество, как одно из самых активных и независимых от государственного финансирования медицинских сообществ.

Понятно, что стоматологическая услуга является платной, и пациенты давно приняли понимание того, что стоматология не может быть бесплатной. Поэтому вопрос самоуправления в стоматологии уже перезрел и, очевидно, именно со стоматологической отрасли можно было бы начать.

Если бы не желание чиновников вновь удержать рычаги контроля, пустив в очередной раз вопрос по кругу "круглых столов".

Итак, вновь бесконечная череда круглых столов. В марте 2016 года — "Круглый стол по вопросам внедрения врачебного самоуправления в стоматологии" под патронатом комитета; в апреле 2017 года — "Самоуправление в стоматологии — пилотный проект для других отраслей медицины", или в апреле 2018 круглый стол "Направления развития системы организации стоматологической помощи в Украине".

На последнем глава уже следующего "комитета по вопросам здоровья нации" ВР ІХ созыва заявляет:

"Я хочу вам сказать, что если медицинское сообщество будет держаться вместе, то тогда вы сможете диктовать парламенту, министерству, как должна быть организована ваша работа. Речь не идет о протоколах или о стандартах лечения. Речь идет об организации вашей работы и об ответственности государства перед вами за жизни людей и вашу профессиональную ответственность".

Публично, вроде бы все соглашаются с тем, что когда органы самоуправления медицинскими профессиями создаются законом и приобретают право издавать нормативно-правовые акты равные министерским, то профессиональное сообщество получает возможность регулировать возникающие вопросы совместно с органами государственной власти.

А также решать свои насущные вопросы, поднимая их перед властью и законодателем от имени всех представителей специальности. Однако это лишь на словах.

Что же мы имеем в реальной жизни до сих пор?

С одной стороны, существующая отраслевая чиновничья вертикаль системы здравоохранения, наследуя авторитарный тип управления, фактически игнорирует вопросы медицинского профессионального самоуправления.

С другой — мы видим крысиные гонки полупрофессиональных-полулюбительских негосударственных объединений на уровне "Кто желает и кто заинтересован — догоняйте и присоединяйтесь" или "Кто не с нами — тот против нас".

Вполне неконструктивная модель, однако вполне логична в современной среде правового нигилизма, что привело к парадоксальной ситуации, когда некоторые общественные организации, прибегая к постоянной критике монополизма со стороны государства, сами того не замечая, пытаются монополизировать общественное мнение.

Между тем Украина сохраняет антилидерство с самым низким уровнем здоровья населения в Европе.

При этом, по косвенным подсчетам, на само лечение населения государство тратит чуть менее 50% от общих расходов на здравоохранение, а остальные деньги — на администрирование и финансирование огромного количества чиновников от и для медицины.

Согласно глобальным исследованиям ученых из США, Великобритании, Индии, Нидерландов и еще ряда стран, которое было опубликовано в научном журнале The Lancet, в Украине зафиксировали самый низкий показатель здоровья людей в 2019 году среди всех европейских стран.

Поэтому справедливо задать себе вопрос о том, кто именно должен отвечать в "новой реальности" за свой развитие, безопасность свою и безопасность пациентов.

Сегодня, в период пандемии и высокой инфекционной напряжённости каждый человек-разумный задаётся вопросом не только компетентности врача, но и вопросом инфекционного контроля в медицинских учреждениях в целом и во время приёма врача.

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Ещё не так давно одним из самых популярных запросов в Google по теме инфекционных заболеваний был ВИЧ, а конкретнее — возможно ли заразиться ВИЧ у стоматолога. Сегодня людей больше интересует коронавирус и гепатит и прежде всего гепатит С и B.

Но должен ли пациент иметь такой алгоритм восприятия лечебного процесса? Пожалуй — нет.

Недоверие государственным институциям, регулирующим вопросы санитарно-эпидемиологического контроля и не только, могло бы быть компенсировано деятельностью самоуправляемых высокопрофессиональных объединений, например медицинских палат, которые бы брали ответственность за своих членов, равно как и сопровождение пациентов, а следовательно и контроль их безопасности.

Мир меняется очень быстро. Хороший пример — Нобелевская премия этого года по физиологии и медицине отдана вирусологам за открытие вируса гепатита С, хотя большинство их работ были опубликованы ещё в 1975–1997 годах.

Работы этих учёных позволили создать методы проверки донорской крови и значительно снизить риск заражения гепатитом, а также создать эффективные противовирусные препараты для лечения больных.

Пациенту доступна информация, что более 50% пациентов с гепатитом С были инфицированы в стоматологическом кресле, поскольку вирус гепатита С передается при контакте с кровью, а заражение может происходить не только при переливании крови, но и при контакте с медицинским оборудованием (иглы, инструменты, в том числе стоматологические) в случае, если оно не прошло достаточную стерилизацию.

Но нужно ли пациенту овладевать вопросами вирулентности, определения напряженности иммунитета, этапы стерилизации инструментария, санитарно-противоэпидемического и даже инженерного контроля?

Очевидно, что это не просто не обязательно, а в целом невозможно, т. к. пациент не имеет достаточных базовых фундаментальных знаний в этих вопросах. Пациент должен доверять медицинскому сообществу и понимать, что есть система, которая заточена на максимальное снижение риска в отношениях между пациентом и врачом и заботится о защите обоих.

Создание такой системы не может идти по пути пожизненных круглых столов и лозунгов, поскольку те немногие профессионалы, кто хочет и может реализовать действенную систему, не просто устают от бесконечного процесса без результата, но и уходят из жизни в прямом смысле этого страшного слова.

Сейчас как никогда необходимы конкретные действия по принятию закона о самоуправлении медицинских профессий, реализация которого и создаст взвешенные, понятные с прозрачным правилам взаимоотношения. Квалифицированный и образованный врач, работающий в безопасных условиях, должен стать не исключением, а общим правилом для украинского пациента.

Законопроект № 2445-д "Про самоуправление медицинских профессий", о котором под разными названиями и разными номерами говорят главы профильного комитета уже перезрел.

Концепты этого закона пылятся под сукном десятилетиями, оставляя врача в крепостном праве, а пациента в беспомощности.

Лариса Дахно, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.