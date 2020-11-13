Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Лариса Дахно
кандидат медицинских наук, глава правления Всеукраинского союза БПР стоматологов

Вечные Круглые столы или Бег по замкнутому кругу

Пятница, 13 ноября 2020, 19:00

"В Украине медики до сих пор не привлечены к процессу принятия решений, связанных с регулированием медицинской деятельности, хотя фактически являются активными субъектами политики в сфере здравоохранения".

Эти слова как будто только что прозвучали с трибуны Верховной Рады. Но нет!

Такую, казалось бы, категорическую позицию на круглом столе "Врачебное самоуправление: международный опыт и перспектива внедрения в Украине" еще в далеком ноябре 2013 года нам демонстрировала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения ВР VIII созыва.

Казалось бы, всё хорошо, и участники круглого стола в который раз делают вывод, что "реализация в Украине профессионального врачебного самоуправления будет способствовать повышению эффективности управления медицинской отраслью в целом, улучшению защиты прав и законных интересов как врачей, так и потребителей медицинских услуг, то есть пациентов".

И как резюме круглого стола, — для внедрения полноценного профессионального самоуправления в сфере медицинской деятельности целесообразно принятие соответствующего специального закона Украины.

Казалось бы, есть политическая воля, мотивация, есть общее видение с общественностью и ведущими представителями медицинского сообщества, есть инструменты и понимание, однако история расставляет всё по местам. Разделяет популизм и реальные действия.

В таких условиях единственная надежда у стейкхолдеров — только на себя. Безусловно, в авангарде представителей медицинских профессий становится Стоматологическое сообщество, как одно из самых активных и независимых от государственного финансирования медицинских сообществ.

Понятно, что стоматологическая услуга является платной, и пациенты давно приняли понимание того, что стоматология не может быть бесплатной. Поэтому вопрос самоуправления в стоматологии уже перезрел и, очевидно, именно со стоматологической отрасли можно было бы начать.

Читайте также: Почему вопрос самоуправления медицинских профессий уже перезрел

Самоуправление медицинских профессий на разломе возможностей

Если бы не желание чиновников вновь удержать рычаги контроля, пустив в очередной раз вопрос по кругу "круглых столов".

Итак, вновь бесконечная череда круглых столов. В марте 2016 года — "Круглый стол по вопросам внедрения врачебного самоуправления в стоматологии" под патронатом комитета; в апреле 2017 года — "Самоуправление в стоматологии — пилотный проект для других отраслей медицины", или в апреле 2018 круглый стол "Направления развития системы организации стоматологической помощи в Украине".

На последнем глава уже следующего "комитета по вопросам здоровья нации" ВР ІХ созыва заявляет:

"Я хочу вам сказать, что если медицинское сообщество будет держаться вместе, то тогда вы сможете диктовать парламенту, министерству, как должна быть организована ваша работа. Речь не идет о протоколах или о стандартах лечения. Речь идет об организации вашей работы и об ответственности государства перед вами за жизни людей и вашу профессиональную ответственность".

Публично, вроде бы все соглашаются с тем, что когда органы самоуправления медицинскими профессиями создаются законом и приобретают право издавать нормативно-правовые акты равные министерским, то профессиональное сообщество получает возможность регулировать возникающие вопросы совместно с органами государственной власти.

А также решать свои насущные вопросы, поднимая их перед властью и законодателем от имени всех представителей специальности. Однако это лишь на словах.

Что же мы имеем в реальной жизни до сих пор?

С одной стороны, существующая отраслевая чиновничья вертикаль системы здравоохранения, наследуя авторитарный тип управления, фактически игнорирует вопросы медицинского профессионального самоуправления.

С другой — мы видим крысиные гонки полупрофессиональных-полулюбительских негосударственных объединений на уровне "Кто желает и кто заинтересован — догоняйте и присоединяйтесь" или "Кто не с нами — тот против нас".

Вполне неконструктивная модель, однако вполне логична в современной среде правового нигилизма, что привело к парадоксальной ситуации, когда некоторые общественные организации, прибегая к постоянной критике монополизма со стороны государства, сами того не замечая, пытаются монополизировать общественное мнение.

Между тем Украина сохраняет антилидерство с самым низким уровнем здоровья населения в Европе.

При этом, по косвенным подсчетам, на само лечение населения государство тратит чуть менее 50% от общих расходов на здравоохранение, а остальные деньги — на администрирование и финансирование огромного количества чиновников от и для медицины. 

Согласно глобальным исследованиям ученых из США, Великобритании, Индии, Нидерландов и еще ряда стран, которое было опубликовано в научном журнале The Lancet, в Украине зафиксировали самый низкий показатель здоровья людей в 2019 году среди всех европейских стран.

Поэтому справедливо задать себе вопрос о том, кто именно должен отвечать в "новой реальности" за свой развитие, безопасность свою и безопасность пациентов.

Сегодня, в период пандемии и высокой инфекционной напряжённости каждый человек-разумный задаётся вопросом не только компетентности врача, но и вопросом инфекционного контроля в медицинских учреждениях в целом и во время приёма врача.

Реклама:

Ещё не так давно одним из самых популярных запросов в Google по теме инфекционных заболеваний был ВИЧ, а конкретнее — возможно ли заразиться ВИЧ у стоматолога. Сегодня людей больше интересует коронавирус и гепатит и прежде всего гепатит С и B.

Но должен ли пациент иметь такой алгоритм восприятия лечебного процесса? Пожалуй — нет.

Недоверие государственным институциям, регулирующим вопросы санитарно-эпидемиологического контроля и не только, могло бы быть компенсировано деятельностью самоуправляемых высокопрофессиональных объединений, например медицинских палат, которые бы брали ответственность за своих членов, равно как и сопровождение пациентов, а следовательно и контроль их безопасности.

Мир меняется очень быстро. Хороший пример — Нобелевская премия этого года по физиологии и медицине отдана вирусологам за открытие вируса гепатита С, хотя большинство их работ были опубликованы ещё в 1975–1997 годах.

Работы этих учёных позволили создать методы проверки донорской крови и значительно снизить риск заражения гепатитом, а также создать эффективные противовирусные препараты для лечения больных.

Пациенту доступна информация, что более 50% пациентов с гепатитом С были инфицированы в стоматологическом кресле, поскольку вирус гепатита С передается при контакте с кровью, а заражение может происходить не только при переливании крови, но и при контакте с медицинским оборудованием (иглы, инструменты, в том числе стоматологические) в случае, если оно не прошло достаточную стерилизацию.

Но нужно ли пациенту овладевать вопросами вирулентности, определения напряженности иммунитета, этапы стерилизации инструментария, санитарно-противоэпидемического и даже инженерного контроля?

Очевидно, что это не просто не обязательно, а в целом невозможно, т. к. пациент не имеет достаточных базовых фундаментальных знаний в этих вопросах. Пациент должен доверять медицинскому сообществу и понимать, что есть система, которая заточена на максимальное снижение риска в отношениях между пациентом и врачом и заботится о защите обоих.

Создание такой системы не может идти по пути пожизненных круглых столов и лозунгов, поскольку те немногие профессионалы, кто хочет и может реализовать действенную систему, не просто устают от бесконечного процесса без результата, но и уходят из жизни в прямом смысле этого страшного слова.

Сейчас как никогда необходимы конкретные действия по принятию закона о самоуправлении медицинских профессий, реализация которого и создаст взвешенные, понятные с прозрачным правилам взаимоотношения. Квалифицированный и образованный врач, работающий в безопасных условиях, должен стать не исключением, а общим правилом для украинского пациента. 

Законопроект № 2445-д "Про самоуправление медицинских профессий", о котором под разными названиями и разными номерами говорят главы профильного комитета уже перезрел.

Концепты этого закона пылятся под сукном десятилетиями, оставляя врача в крепостном праве, а пациента в беспомощности.

Лариса Дахно, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: медициназаконодательствоВерховная Радаздравоохранениеэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Лариса Дахно
Вечные Круглые столы или Бег по замкнутому кругу
23 июля 2020, 19:01
Последняя неопределенность медицинской этики
23 июля 2020, 19:01
Самоуправление медицинских профессий на разломе возможностей
23 июля 2020, 19:01
Все колонки автора
Колонки

Аудит НАПК: Прошлые вызовы, будущие возможности

Лора Стефан
член Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК

Временные сооружения и парковочные площадки – как урегулировать сектор?

Борис Эмельдеш
президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей

Почему Украина должна дополнительно поднять табачные акцизы, чтобы выполнить требование ЕС

Дмитрий Купира
специалист общественной организации "Жизнь"

Два шага для продолжения реформы ликвидации убыточных предприятий

Руслан Калинин
заместитель министра по делам ветеранов ВОТ и ВПЛ (2019-2020 гг.),консультант ФГИУ

Закон об управлении промышленным загрязнением как ключ Украины к ЕС: почему больше не можем тянуть

Ирина Черниш
соучредитель и председатель ОО "SaveDnipro"

Преимущества быть первым: как выиграть от инициирования банкротства

Любовь Лукашук
владелец юридической компании "Правовая Константа"