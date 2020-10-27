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Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти

Вівторок, 27 жовтня 2020, 17:48
Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти

Голосіївський райсуд Києві відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині.

Джерело: адвокатка потерпілої Злата Симоненко з посиланням на прокурора у справі, цитує "Громадське"

Деталі: Сторона обвинувачення просила продовжити підозрюваному тримання під вартою, однак суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт.

Наразі є тільки резолютивна частина рішення, тобто поки невідома мотивація суду. Повний текст рішення буде 2 листопада.

Симоненко зазначила, що представники потерпілої сподіваються на оскарження цього рішення.

Пряма мова: "Для звільнення особи, яка підозрюється в особливо тяжкому злочині, з-під варти мають бути обґрунтовані підстави. Що саме змінилось з часу обрання запобіжного заходу і чому змінилась думка судді, не зрозуміло. Чекаємо на повний текст рішення".

Знати більше: "Усе боліло, але думала, аби тільки сховатися". Розповідь жертви катувань і згвалтування в Кагарлику

Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

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Передісторія:

  • 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
  • 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції. Одному оперуповноваженому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншого відправили під арешт без можливості внесення застави.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кагарлик
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