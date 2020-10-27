Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти
Голосіївський райсуд Києві відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині.
Джерело: адвокатка потерпілої Злата Симоненко з посиланням на прокурора у справі, цитує "Громадське"
Деталі: Сторона обвинувачення просила продовжити підозрюваному тримання під вартою, однак суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт.
Наразі є тільки резолютивна частина рішення, тобто поки невідома мотивація суду. Повний текст рішення буде 2 листопада.
Симоненко зазначила, що представники потерпілої сподіваються на оскарження цього рішення.
Пряма мова: "Для звільнення особи, яка підозрюється в особливо тяжкому злочині, з-під варти мають бути обґрунтовані підстави. Що саме змінилось з часу обрання запобіжного заходу і чому змінилась думка судді, не зрозуміло. Чекаємо на повний текст рішення".
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Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
- 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
- 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції. Одному оперуповноваженому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншого відправили під арешт без можливості внесення застави.