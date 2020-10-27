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Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти

Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:48

Голосіївський райсуд Києві відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині.

Джерело: адвокатка потерпілої Злата Симоненко з посиланням на прокурора у справі, цитує "Громадське"

Деталі: Сторона обвинувачення просила продовжити підозрюваному тримання під вартою, однак суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт.

Наразі є тільки резолютивна частина рішення, тобто поки невідома мотивація суду. Повний текст рішення буде 2 листопада.

Симоненко зазначила, що представники потерпілої сподіваються на оскарження цього рішення.

Пряма мова: "Для звільнення особи, яка підозрюється в особливо тяжкому злочині, з-під варти мають бути обґрунтовані підстави. Що саме змінилось з часу обрання запобіжного заходу і чому змінилась думка судді, не зрозуміло. Чекаємо на повний текст рішення".

Теми: Кагарлик


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