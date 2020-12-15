Об Отчете Офиса Прокурора Международного криминального суда относительно деятельности по предварительному изучению за 2020 год

14 грудня 2020 року Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда опублікувала Звіт щодо діяльності з попереднього вивчення за 2020 рік.



Що цікавого міститься в цьому Звіті щодо ситуації в Україні?

1. У змісті Звіту ми бачимо, що ситуація в Україні знаходиться в розділі "Закінчені попередні вивчення" ("Completed Preliminary Examinations").

Це означає, що, як було заявлено Прокурором МКС в п’ятницю 11 грудня 2020 року, попереднє вивчення у справі "Ситуація в Україні" завершене — і Прокурор звертатиметься до Палати попереднього провадження щодо відкриття розслідування ситуації в Україні.

Відповідно, це останній рік, коли Звіт щодо діяльності з попереднього вивчення містить опис попереднього вивчення ситуації в Україні.

2. У межах подальшої роботи Офіс Прокурора МКС буде сконцентрований на подіях у Криму та на Донбасі.

По Майдану Офіс Прокурора поки не йде далі і залишається в межах визначення свого Звіту за 2015 рік, яке говорить про те, що на Майдані були вчинені серйозні порушення прав людини, але вони не становили собою злочинів проти людяності.

3. Щодо ситуації в Криму, Офіс Прокурора МКС наразі розглядає можливе вчинення як воєнних злочинів, так і злочинів проти людяності; щодо ситуації на Донбасі — можливе вчинення воєнних злочинів (пп. 277–281 Звіту).

Щодо Криму, то Офіс Прокурора використовує посилання на пункти статті 8 Римського статуту про воєнні злочини, які стосуються міжнародного збройного конфлікту, щодо Донбасу — альтернативно на пункти статті 8 Римського статуту, які стосуються як міжнародного, так і неміжнародного збройного конфлікту.

Отже, Офіс Прокурора МКС вважає, що в Криму могли (можуть) вчинятися такі воєнні злочини:

умисне вбивство,

катування,

приниження людської гідності,

незаконне затримання,

примус захищених осіб до служби у збройних силах ворожої держави,

умисне позбавлення захищених осіб права на справедливе та нормальне судочинство,

переміщення частини населення окупованої території за межі цієї території (щодо переміщення затриманих осіб та в‘язнів),

привласнення майна ворога, не викликане військовою необхідністю щодо приватної власності та культурної спадщини.

Окрім того, Офіс Прокурора МКС вважає, що в Криму могли (можуть) вчинятися такі злочини проти людяності:

вбивство,

депортація або примусове переміщення осіб (щодо затриманих осіб та в‘язнів),

затримання або інше позбавлення фізичної свободи,

катування,

переслідування,

насильницьке зникнення осіб.

Щодо подій на Донбасі, то Офіс Прокурора МКС вважає, що на Донбасі могли (можуть) вчинятися такі воєнні злочини:

навмисне спрямування нападів проти цивільних осіб та цивільних об‘єктів,

навмисне спрямування нападів проти захищених будівель,

умисне вбивство,

катування або таке, що принижує гідність людини / жорстоке відношення,

приниження людської гідності,

зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Окрім того, Офіс Прокурора МКС вважає, що якщо на Донбасі існує один міжнародний збройний конфлікт, то додатково там могли (можуть) вчинятися такі воєнні злочини:

навмисне спрямування нападів, що спричинили шкоду цивільним особам та цивільним об‘єктам, які явно перевищували передбачену військову перевагу (непропорційні напади),

незаконне затримання.

4. Звіт також включає аналіз питання щодо прийнятності справ перед МКС, зважаючи на наявність кримінальних проваджень на національному рівні.

5. Офіс Прокурора встановив, що відкриття розслідування щодо ситуації в Україні буде відповідати інтересам правосуддя.

6. Офіс Прокурора завершив попереднє вивчення ситуації в Україні та встановив, що критерії для відкриття розслідування є досягнутими (зокрема щодо предметної юрисдикції, прийнятності та інтересів правосуддя).

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Хочеться відзначити, що на процес попереднього вивчення вплинула активна позиція української сторони.

Активна співпраця з Офісом Прокурора МКС та ефективна робота української прокуратури, зокрема Департаменту війни Офісу Генерального прокурора, Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, прокуратур Донецької та Луганської областей, постійні зустрічі між ними, десятки переданих повідомлень від української прокуратури до Офісу Прокурора МКС, безумовно, вплинули на хід попереднього вивчення і наблизили його завершення.

Так само, як і активна робота правозахисних неурядових організацій, які займаються Кримом і Донбасом, які самостійно або у співпраці з правоохоронними органами, зокрема прокуратурою, подали десятки повідомлень до Офісу Прокурора МКС і привернули його увагу до тих чи інших епізодів під час окупації Криму та збройного конфлікту на Донбасі.

Загалом хочеться зазначити, що саме в реакції на злочини, що були вчинені під час окупації Криму та збройного конфлікту на Донбасі, можна побачити нову ефективну форму співпраці між правоохоронними органами, зокрема органами прокуратури, та правозахисними неурядовими організаціями, коли вони разом подають повідомлення до Офісу Прокурора МКС та беруть участь у співпраці з ним як партнери.

Тільки так, разом, по одну сторону барикад, ми повинні реагувати на ті проблеми, які поставила перед нами російська збройна агресія.

Попереднє вивчення Офісом Прокурора МКС у справі "Ситуація в Україні" завершується. Будемо сподіватися на якнайшвидший початок розслідування. І будемо далі працювати заради наближення правосуддя і справедливості для Криму і Донбасу.

Антон Кориневич, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.