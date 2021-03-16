Почему стоит вернуть украинский Нью-Йорк?

А ви знали, що на Донеччині є свій Нью-Йорк? Це не перебільшення: селище з назвою Нью-Йорк існувало аж до 1951 року. Сталінський режим зробив усе, щоб викорінити назву і самобутню ідентичність цього поселення, і перейменував Нью-Йорк на Новгородське.



Після відновлення незалежності України громада цього селища робила кілька спроб повернути історичну назву. Уже на цьому тижні Верховна Рада може підтримати цю ініціативу — і на карту України повернеться Нью-Йорк! Розповім, чому ця ініціатива заслуговує на підтримку та сприяння.

Чому громада Новгородського хоче жити в Нью-Йорку?

Селище Новгородське добре знайоме військовим, добровольцям і волонтерам — тут знаходяться передові позиції Збройних сил України. За кілька кілометрів звідси видніються терикони окупованої Горлівки.

Саме війна і близькість до лінії зіткнення поставили питання руба: чи зможе прифронтове селище вижити і розвиватись?

У 2016 році була перша спроба повернути селищу назву. Ідея знайшла підтримку громади і місцевих депутатів, однак "застрягла" на етапі погодження в Донецькій ОДА. Але ті, хто вірили в український Нью-Йорк у степах Донеччини, не здалися.

У 2019 році активні громадяни повторили спробу — зібрали 838 підписів за відродження історичної назви. І це дуже суттєва кількість, як для населеного пункту в 10 тисяч мешканців.

Про те, чому небайдужі мешканці Новгородського останні п'ять років борються за Нью-Йорк, варто розповісти детальніше.

Одна з перших згадок назви селища — на військовій топографічній Шуберта-Тучкова середини XIX ст.

Узагалі ця історія унікальна для України. Мешканці добиваються повернення історичної назви, яка відома понад півтора століття. Тут була колонія німців-менонітів, які купили землю в степах Донеччини і заснували поселення Нью-Йорк.

Перші згадки населеного пункту можна знайти на картах середини ХІХ століття. Уже на початку ХХ століття Нью-Йорк був відомий як потужний промисловий центр на Донеччині.

Тут був завод сільгосптехніки, що будував високотехнологічне обладнання для Російської імперії та на експорт до країн Європи. А ще в селищі було шість парових млинів, цегельний та нафталіновий заводи.

Радянський режим проїхався катком по селищу та його мешканцях — знищував церкви та споруди, які нагадували про славетне минуле Нью-Йорка, сотні мешканців зазнали репресій. А в 1951-му році радянська влада перейменувала селище на Новгородське, про що місцеві дізнались лише після смерті Сталіна.

Ініціатива місцевих мешканців з повернення історичної назви заслуговує на повагу та підтримку. Адже їхні аргументи дуже слушні та беззаперечні:

1. Питання безпеки. Люди хочуть миру і спокою. Бойовики вважають, що Новгородське можна безкарно обстрілювати. А ось обстріл Нью-Йорка не залишиться без уваги за океаном, і на агресора чекатимуть нові санкції. Мешканці Новгородського повертають історичну назву, щоб стріляти в бік Нью-Йорка не кортіло.

2. Увага до селища і боротьба за ресурси. Як і будь-яке селище на лінії фронту, воно має безліч проблем. І від назви залежить, наскільки швидко і ефективно ці проблеми будуть вирішуватись.

Селище Нью-Йорк буде постійно в центрі уваги — з початку лютого тут побували знімальні групи до десяти національних телеканалів — до прикладу, сюжети ТСН і ТРК "Україна". Привернути увагу до проблем Нью-Йорка буде значно легше, ніж до проблем Новгородського.

Тут уже побували посли країн Європи, а міжнародні організації готові виділяти фінансування для Нью-Йорка. Уже кілька підприємств висловили готовність перереєструватись в Нью-Йорку — а це джерело доходів для прифронтового селища.

3. Відповідальність перед наступними поколіннями. Єдиний шанс зберегти унікальну історичну спадщину Нью-Йорка — це повернути його історичну назву.

Громада селища змогла зупинити демонтаж млина і відродила історичну німецьку будівлю — тепер тут буде молодіжний хаб. Таким містам, як Маріуполь і Бахмут повернення історичної назви лише додало мотивації зберігати та відроджувати історичну спадщину.

Що кажуть опоненти?

Варто окремо зупинитись і на застереженнях опонентів перейменування і прокоментувати їх.

Міф №1. Перейменування — це дорого. Насправді ні. У випадку Новгородського всі витрати — лише на заміну печатки і оновлення дорожніх вказівників. Сума цілком скромна, навіть для селищного бюджету, мова йде про кілька тисяч гривень. Міф №2. Доведеться міняти документи. Усі правовстановлювальні документи залишаються дійсними, незалежно від того, чи в них стара назва, чи нова. Зміни в паспорт чи інші документи вносяться лише за бажанням, або у випадку оновлення чи втрати. Міф №3. Для перейменування потрібен референдум. Станом на сьогодні закони України не передбачають проведення місцевих референдумів. Жодного законного способу організувати місцевий референдум сьогодні не існує.

А ось усі вимоги законодавства до перейменувань у цьому випадку дотримано, що й підтвердив висновок парламентського комітету з питань місцевого самоврядування.

Вдаримо фальсифікаціями по Нью-Йорку?

Розуміючи, що повернення назви Нью-Йорк повністю відповідає вимогам законодавства, найбільш затяті противники перейменування змінили тактику. Вони стали розсилати звернення до центральних органів влади з твердженнями, ніби мешканці Новгородського проти перейменування.

Підписів "противників" під зверненням лише 210 (нагадаю, за повернення назви Нью-Йорк підписалось 838 мешканців). Однак самі підписні листи, м'яко кажучи, сумнівні — на них не вказано, за що саме зібрані підписи.

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Та найбільший подив підписні листи викликали у тих, хто активно підтримували ініціативу за Нью-Йорк. Люди, які збирали підписи і публічно агітували за повернення історичної назви, виявили свої підписи, підкладені під звернення проти Нью-Йорка.

Після цих фальсифікацій прибічники перейменування звернулися до селищної ради про те, що ніколи не підписували звернень проти перейменування, а також просять правоохоронні органи розібратися в ситуації.

Більше того, селищна рада виявила підписи людей, які виїхали з селища чи навіть померли до дати звернення, а також підписи, що явно проставлені одним почерком.

Селищний голова Микола Ленко звернувся до органів влади та поліції щодо фальсифікації підписів під зверненням проти назви Нью-Йорк

Селищна рада офіційно повідомила про факти фальсифікації підписів мешканців Новгородського органи влади та поліцію. Мешканці Новгородського, чиї підписи спотворені, обурені такими махінаціями та вимагають розібратись і покарати фальсифікаторів.

За інформацією від правоохоронців, за такою спробою дестабілізації у прифронтовому селищі стоїть 66-річний мешканець Донецька К., який зараз мешкає в Новгородському, однак регулярно відвідує окуповані території.

Для реалізації цього задуму він залучив мешканку селища, яка безпосередньо готувала звернення проти Нью-Йорка і підклала під нього підписи, зібрані з іншого питання. Зараз правоохоронні органи вивчають обставини фальсифікації підписів, допитують свідків та готуються дати правову оцінку таким діям.

До зустрічі в Нью-Йорку!

Новина про прифронтове селище, яке повертає історичну назву Нью-Йорк, викликала шалений резонанс — після рішення профільного комітету ВР про це розповіли провідні національні та міжнародні медіа. У лютому до Новгородського завітали знімальні групи найбільших телеканалів.

До фінального рішення залишився лише один крок — голосування у залі Верховної Ради. На минулому пленарному тижні всі інші постанови про перейменування населених пунктів Рада підтримала понад 300 голосами.

До слова, про український Нью-Йорк на Донеччині розповідав і президент Володимир Зеленський. Його допис про пряник від дітей з Нью-Йорка зібрав майже мільйон уподобань.

Депутати від фракції "Слуга народу", як і від інших фракцій та груп, підтримали повернення Нью-Йорка на карту України під час засідання комітету і готові підтримати у сесійній залі.

Сподіваюсь, що вже найближчими днями Верховна Рада України нарешті розгляне ініціативу мешканців прифронтового Нью-Йорка і підтримає відновлення історичної справедливості. Адже мати свій, український Нью-Йорк — це, щонайменше, красива історія.

Роман Лозинський, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.