Почему стоит вернуть украинский Нью-Йорк?
А ви знали, що на Донеччині є свій Нью-Йорк? Це не перебільшення: селище з назвою Нью-Йорк існувало аж до 1951 року. Сталінський режим зробив усе, щоб викорінити назву і самобутню ідентичність цього поселення, і перейменував Нью-Йорк на Новгородське.
Після відновлення незалежності України громада цього селища робила кілька спроб повернути історичну назву. Уже на цьому тижні Верховна Рада може підтримати цю ініціативу — і на карту України повернеться Нью-Йорк! Розповім, чому ця ініціатива заслуговує на підтримку та сприяння.
Чому громада Новгородського хоче жити в Нью-Йорку?
Селище Новгородське добре знайоме військовим, добровольцям і волонтерам — тут знаходяться передові позиції Збройних сил України. За кілька кілометрів звідси видніються терикони окупованої Горлівки.
Саме війна і близькість до лінії зіткнення поставили питання руба: чи зможе прифронтове селище вижити і розвиватись?
У 2016 році була перша спроба повернути селищу назву. Ідея знайшла підтримку громади і місцевих депутатів, однак "застрягла" на етапі погодження в Донецькій ОДА. Але ті, хто вірили в український Нью-Йорк у степах Донеччини, не здалися.
У 2019 році активні громадяни повторили спробу — зібрали 838 підписів за відродження історичної назви. І це дуже суттєва кількість, як для населеного пункту в 10 тисяч мешканців.
Про те, чому небайдужі мешканці Новгородського останні п'ять років борються за Нью-Йорк, варто розповісти детальніше.
Узагалі ця історія унікальна для України. Мешканці добиваються повернення історичної назви, яка відома понад півтора століття. Тут була колонія німців-менонітів, які купили землю в степах Донеччини і заснували поселення Нью-Йорк.
Перші згадки населеного пункту можна знайти на картах середини ХІХ століття. Уже на початку ХХ століття Нью-Йорк був відомий як потужний промисловий центр на Донеччині.
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Тут був завод сільгосптехніки, що будував високотехнологічне обладнання для Російської імперії та на експорт до країн Європи. А ще в селищі було шість парових млинів, цегельний та нафталіновий заводи.
Радянський режим проїхався катком по селищу та його мешканцях — знищував церкви та споруди, які нагадували про славетне минуле Нью-Йорка, сотні мешканців зазнали репресій. А в 1951-му році радянська влада перейменувала селище на Новгородське, про що місцеві дізнались лише після смерті Сталіна.
Ініціатива місцевих мешканців з повернення історичної назви заслуговує на повагу та підтримку. Адже їхні аргументи дуже слушні та беззаперечні:
1. Питання безпеки. Люди хочуть миру і спокою. Бойовики вважають, що Новгородське можна безкарно обстрілювати. А ось обстріл Нью-Йорка не залишиться без уваги за океаном, і на агресора чекатимуть нові санкції. Мешканці Новгородського повертають історичну назву, щоб стріляти в бік Нью-Йорка не кортіло.
2. Увага до селища і боротьба за ресурси. Як і будь-яке селище на лінії фронту, воно має безліч проблем. І від назви залежить, наскільки швидко і ефективно ці проблеми будуть вирішуватись.
Селище Нью-Йорк буде постійно в центрі уваги — з початку лютого тут побували знімальні групи до десяти національних телеканалів — до прикладу, сюжети ТСН і ТРК "Україна". Привернути увагу до проблем Нью-Йорка буде значно легше, ніж до проблем Новгородського.
Тут уже побували посли країн Європи, а міжнародні організації готові виділяти фінансування для Нью-Йорка. Уже кілька підприємств висловили готовність перереєструватись в Нью-Йорку — а це джерело доходів для прифронтового селища.
3. Відповідальність перед наступними поколіннями. Єдиний шанс зберегти унікальну історичну спадщину Нью-Йорка — це повернути його історичну назву.
Громада селища змогла зупинити демонтаж млина і відродила історичну німецьку будівлю — тепер тут буде молодіжний хаб. Таким містам, як Маріуполь і Бахмут повернення історичної назви лише додало мотивації зберігати та відроджувати історичну спадщину.
Що кажуть опоненти?
Варто окремо зупинитись і на застереженнях опонентів перейменування і прокоментувати їх.
- Міф №1. Перейменування — це дорого. Насправді ні. У випадку Новгородського всі витрати — лише на заміну печатки і оновлення дорожніх вказівників. Сума цілком скромна, навіть для селищного бюджету, мова йде про кілька тисяч гривень.
- Міф №2. Доведеться міняти документи. Усі правовстановлювальні документи залишаються дійсними, незалежно від того, чи в них стара назва, чи нова. Зміни в паспорт чи інші документи вносяться лише за бажанням, або у випадку оновлення чи втрати.
- Міф №3. Для перейменування потрібен референдум. Станом на сьогодні закони України не передбачають проведення місцевих референдумів. Жодного законного способу організувати місцевий референдум сьогодні не існує.
А ось усі вимоги законодавства до перейменувань у цьому випадку дотримано, що й підтвердив висновок парламентського комітету з питань місцевого самоврядування.
Вдаримо фальсифікаціями по Нью-Йорку?
Розуміючи, що повернення назви Нью-Йорк повністю відповідає вимогам законодавства, найбільш затяті противники перейменування змінили тактику. Вони стали розсилати звернення до центральних органів влади з твердженнями, ніби мешканці Новгородського проти перейменування.
Підписів "противників" під зверненням лише 210 (нагадаю, за повернення назви Нью-Йорк підписалось 838 мешканців). Однак самі підписні листи, м'яко кажучи, сумнівні — на них не вказано, за що саме зібрані підписи.
Та найбільший подив підписні листи викликали у тих, хто активно підтримували ініціативу за Нью-Йорк. Люди, які збирали підписи і публічно агітували за повернення історичної назви, виявили свої підписи, підкладені під звернення проти Нью-Йорка.
Після цих фальсифікацій прибічники перейменування звернулися до селищної ради про те, що ніколи не підписували звернень проти перейменування, а також просять правоохоронні органи розібратися в ситуації.
Більше того, селищна рада виявила підписи людей, які виїхали з селища чи навіть померли до дати звернення, а також підписи, що явно проставлені одним почерком.
Селищна рада офіційно повідомила про факти фальсифікації підписів мешканців Новгородського органи влади та поліцію. Мешканці Новгородського, чиї підписи спотворені, обурені такими махінаціями та вимагають розібратись і покарати фальсифікаторів.
За інформацією від правоохоронців, за такою спробою дестабілізації у прифронтовому селищі стоїть 66-річний мешканець Донецька К., який зараз мешкає в Новгородському, однак регулярно відвідує окуповані території.
Для реалізації цього задуму він залучив мешканку селища, яка безпосередньо готувала звернення проти Нью-Йорка і підклала під нього підписи, зібрані з іншого питання. Зараз правоохоронні органи вивчають обставини фальсифікації підписів, допитують свідків та готуються дати правову оцінку таким діям.
До зустрічі в Нью-Йорку!
Новина про прифронтове селище, яке повертає історичну назву Нью-Йорк, викликала шалений резонанс — після рішення профільного комітету ВР про це розповіли провідні національні та міжнародні медіа. У лютому до Новгородського завітали знімальні групи найбільших телеканалів.
До фінального рішення залишився лише один крок — голосування у залі Верховної Ради. На минулому пленарному тижні всі інші постанови про перейменування населених пунктів Рада підтримала понад 300 голосами.
До слова, про український Нью-Йорк на Донеччині розповідав і президент Володимир Зеленський. Його допис про пряник від дітей з Нью-Йорка зібрав майже мільйон уподобань.
Депутати від фракції "Слуга народу", як і від інших фракцій та груп, підтримали повернення Нью-Йорка на карту України під час засідання комітету і готові підтримати у сесійній залі.
Сподіваюсь, що вже найближчими днями Верховна Рада України нарешті розгляне ініціативу мешканців прифронтового Нью-Йорка і підтримає відновлення історичної справедливості. Адже мати свій, український Нью-Йорк — це, щонайменше, красива історія.
Роман Лозинський, для УП
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